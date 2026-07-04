Ce trebuie să știi despre spectacolul de artificii pe care Donald Trump îl numește „cel mai mare din istorie”

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Capitala Statelor Unite va găzdui o amplă celebrare cu ocazia Zilei Independenței și va încerca să stabilească un nou record mondial pentru cel mai mare spectacol de artificii organizat vreodată.

Washington găzduiește în fiecare an festivități impresionante de 4 iulie, însă evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite sunt pregătite să depășească toate edițiile anterioare, notează usnews.com.

În mod obișnuit, spectacolul de artificii organizat pe National Mall durează aproximativ 17 minute, timp în care sunt lansate între 17.000 și 20.000 de proiectile pirotehnice.

La începutul acestei luni, președintele Donald Trump a anunțat că pregătește un spectacol fără precedent pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA. Potrivit acestuia, evenimentul din acest an va fi de zece ori mai mare decât cele organizate în mod obișnuit.

„Voi lansa ceea ce va fi CEL MAI MARE SPECTACOL DE ARTIFICII DIN ISTORIE, chiar aici, în capitala națiunii noastre”, a scris Donald Trump.

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Ce este diferit la spectacolul de artificii din acest an

Organizatorii promit un eveniment mai mare și mai lung decât în anii precedenți.

Freedom250, grupul de lucru creat de Casa Albă împreună cu parteneri din sectorul privat pentru organizarea festivităților dedicate aniversării a 250 de ani a Statelor Unite, a anunțat un spectacol de 40 de minute care va include peste 860.000 de efecte pirotehnice. Dacă va avea loc conform planului, acesta ar putea stabili un nou record mondial.

Compania Pyrotecnico, responsabilă de spectacol, își propune să creeze o experiență imersivă pentru spectatori. Sute de mii de artificii vor fi lansate din zece locații amplasate între National Mall și West Potomac Park, inclusiv de pe opt barje poziționate pe fluviul Potomac.

Freedom250 susține că acesta va fi cel mai mare spectacol de artificii organizat vreodată și că obiectivul este depășirea recordului mondial actual.

Recordul este deținut în prezent de o mega biserică din Filipine, care în urmă cu zece ani a lansat 810.904 artificii într un spectacol ce a durat mai bine de o oră.

Spectacolul din acest an este programat să înceapă în jurul orei 22.30, față de ora obișnuită 21.00, și va avea o durată de aproximativ 40 de minute, de peste două ori mai mare decât în anii precedenți.

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