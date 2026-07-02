VIDEO / Moment savuros cu Novak Djokovic. I-a făcut o farsă unei fete de mingi în plin meci la Wimbledon: M-am relaxat pe teren, mă distram puțin

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Novak Djokovic a stârnit râsete la Wimbledon după ce i-a făcut o farsă unei fete de mingi în timpul meciului cu Stefanos Tsitsipas.

Novak Djokovic a fost extrem de relaxat la meciul pe care l-a câştigat fără probleme în faţa grecului Stefanos Tsitsipas, miercuri la Wimbledon, permiţându-şi chiar să-i facă o farsă uneia dintre fetele de pe marginea terenului, însărcinată cu recuperarea mingilor, în timp ce aceasta îi urma ordinele de a tăia cu o foarfecă o parte din banda neagră lipită pe umărul drept al tenismanului sârb, scrie Reuters.

În momentul în care a început să taie banda respectivă, Djokovic a făcut un gest care i-a dat impresia fetei că l-ar fi rănit cu foarfeca pe marele jucător, în faţa unui public global de milioane de telespectatori. Şocată, fata a făcut un pas înapoi, ţinându-se de piept, însă sârbul a izbucnit imediat în râs, spre uşurarea victimei sale neaşteptate, care a început la rândul ei să chicotească atunci când şi-a dat seama că totul fusese doar o glumă.

"Aceste lucruri apar atunci când ai un avantaj de două seturi. Îmi pare rău dacă am speriat-o"

"Aceste lucruri apar atunci când ai un avantaj de două seturi, mai degrabă decât atunci când eşti condus cu două seturi. Îmi pare rău dacă am speriat-o, m-am relaxat pe teren, mă distram puţin, asta-i tot", a spus câştigătorul a 24 de turnee de Mare Şlem, după ce l-a învins pe Tsitsipas miercuri cu 6-3, 6-4, 6-2.

Modul în care a obţinut victoria zdrobitoare asupra rivalului său grec l-a făcut pe Djokovic să-şi continue glumele şi la interviul de pe teren, la finalul meciului, în momentul în care l-a văzut în tribune pe cunoscutul jucător de golf Rory McIlroy, dublu câştigător al Mastersului de la Augusta (2025, 2026) purtând jacheta sa verde în loja regală de pe terenul central.

"Rory, ce jachetă frumoasă!", i s-a adresat Djokovic, care era îmbrăcat în acel moment cu sacoul crem personalizat pe care l-a purtat de la debutul actualei ediţii a competiţiei de la All England Club.

"E o jachetă de Masters?", l-a întrebat Djokovic pe nord-irlandezul zâmbitor, care a dat din cap pentru a confirma că este aşa.

"Vreau jacheta aia. Joc cu tine. Jacheta asta pentru jacheta aia, jucăm tenis, nu golf", a adăugat sârbul, trăgând de propria jachetă, în aplauzele publicului prezent în tribune.

Novak Djokovic (39 ani), care vizează al optulea său titlu la Wimbledon, va juca în turul al treilea cu francezul Arthur Rinderknech (28 ATP), un adversar pe care nu l-a mai înfruntat până acum în circuitul profesionist, conform Agerpres.

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