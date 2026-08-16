Turist aflat în drumeție, mort după ce a căzut într-o râpă în Munții Făgăraș. Alți patru turiști, salvați în Munții Bucegi

Captură video Salvamont Hunedoara/Facebook/ rol ilustrativ

Un turist în vârstă de 55 de ani, din Târgu Mureș, a murit duminică după ce a căzut într-o râpă în Munții Făgăraș, în timpul unei drumeții. În aceeași zi, patru turiști epuizați au fost salvați din zona muntelui Moraru, din Bucegi, cu ajutorul unui elicopter SMURD.

Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din municipiul Târgu Mureş, a decedat duminică în Munţii Făgăraş, după ce a căzut accidental într-o râpă în timp ce se afla într-o drumeţie, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Trupul bărbatului urmează să fie extras de salvamontiști

„Astăzi, 16 august, poliţiştii şi salvamontiştii din Argeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe un traseu montan din judeţul Argeş, în munţii Făgăraş, o persoană aflată în drumeţie ar fi căzut într-o râpă. În urma căderii, persoana ar fi suferit leziuni, în urma cărora a survenit decesul, trupul neînsufleţit urmând a fi extras cu sprijinul reprezentanţilor Salvamont Argeş şi al unui elicopter. Din primele cercetări, efectuate de poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş a rezultat că persoana în cauză, un bărbat de 55 de ani, din Târgu Mureş, ar fi căzut accidental într-o râpă, în timpul efectuării unei drumeţii”, precizează comunicatul IPJ Argeş.

Poliţiştii vor întocmi un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş.

Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, iar cercetările continuă pentru elucidarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.

Citește și: Intervenție dramatică în Muniții Făgăraș. Un adolescent de 17 ani, preluat inconștient de elicopterul SMURD

Patru turiști salvați cu elicopterul SMURD

Tot astăzi, patru turişti epuizaţi au fost salvaţi din zona muntelui Moraru, din masivul Bucegi, în urma unei operaţiuni contracronometru la care a participat un elicopter SMURD, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Potrivit sursei citate, cele patru persoane erau conştiente, însă se aflau în imposibilitatea de a mai înainta din cauza extenuării fizice, pe un teren dificil. Misiunea a fost una complexă, fiind necesară extragerea victimelor prin troliere cu ajutorul unui elicopter SMURD din Braşov.

„Cele patru persoane aflate în dificultate în zona muntelui Moraru au fost extrase în siguranţă de către salvatori, cu sprijinul elicopterului SMURD Braşov. Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă şi asigurarea asistenţei medicale la sol, ISU Prahova a mobilizat forţe importante: un echipaj SMURD de la Detaşamentul Sinaia, o ambulanţă pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM) de la Câmpina, o unitate de terapie intensivă mobilă de la Detaşamentul 2 Ploieşti şi un echipaj de prim ajutor al Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, precizează ISU Prahova.

La finalul intervenţiei de sprijin realizate alături de Salvamont, toate cele patru persoane au fost evaluate medical de către echipajele specializate.

Turiştii erau conştienţi, cooperanţi şi într-o stare generală bună, operaţiunea de salvare încheindu-se cu succes fără a mai fi necesară transportarea acestora la spital, potrivit Agerpres.

Citește și: A dispărut inima pentru Anna de pe Transfăgărășan. Cine a intervenit