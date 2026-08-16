Trei obiecte suspecte, descoperite în zone diferite de pe litoral. Autoritățile verifică situația

Litoralul românesc. Foto: Inquam Photos / George Călin

Trei obiecte suspecte au fost descoperite, duminică dimineață, în zone diferite de pe litoralul românesc, în aceeași zi în care un avion F-18 spaniol a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României, în județul Galați.

Autoritățile au fost mobilizate, duminică dimineață, după apariția a trei obiecte suspecte, raportate în zone diferite de pe litoralul românesc.

Un obiect cilindric, posibil dispozitiv marin, a fost descoperit la limita dintre Eforie Nord și Eforie Sud, în zona Plajei Belona. Potrivit primelor informații, valurile au adus la mal un obiect cilindric, asemănător unui butoi. Polițiștii au izolat perimetrul și au solicitat intervenția structurilor specializate. La fața locului au fost mobilizate echipaje ISU, iar informația a fost transmisă și structurilor competente pentru identificarea și, dacă va fi necesar, neutralizarea obiectului, potrivit Realitatea Plus.

Un al doilea incident a fost raportat în zona Plajei Modern din orașul Constanța, unde a fost descoperit un fragment despre care există suspiciunea că ar proveni de la o dronă. Și în acest caz, obiectul urmează să fie verificat de autorități pentru a se stabili exact natura și proveniența sa.

Posibilă dronă marină în Portul Tomis

În paralel, în zona Portului Tomis, autoritățile au fost alertate cu privire la un posibil aparat de tip dronă marină.

Potrivit informațiilor apărute în această dimineață, obiectul ar fi fost observat în larg, la aproximativ 1,5 kilometri de țărm. Situația este verificată de structurile abilitate, potrivit Antena3CNN.

Patru drone doborâte în România, în decurs de o lună

Incidentele vin în aceeași zi în care o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole a interceptat și a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre. Cetățenii din Galați au fost avertizați prin mesaj RO-Alert, în jurul orei 05:00, privind posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian.

„Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, se arată într-un comunicat al MApN.

La sfârșitul lunii iulie, trei drone care au pătruns în spațiul aerian al țării noastre au fost interceptate și doborâte.

Primul aparat de zbor a fost neutralizat pe 24 iulie, în zona județului Buzău, iar pe 25 iulie, o a doua dronă a fost distrusă într-o zonă nelocuită, la aproximativ 10 kilometri de Sfântu Gheorghe, în județul Tulcea. Pe 26 iulie, un alt aparat a fost doborât deasupra apelor teritoriale ale României, la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina.