Ambulanțele sunt bine dotate, iar pregătirea personalului medical a devenit o prioritate. Dr. Alis Grasu: Din păcate, problema rămâne la asistenții medicali / video

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Ambulanțele din București-Ilfov sunt bine dotate, iar pregătirea personalului medical a devenit o prioritate pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Dr. Alis Grasu a vorbit despre pregătirea echipajelor și despre una dintre principalele probleme cu care se confruntă serviciul.

Dr. Alis Grasu, managerul general al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF), a explicat că personalul Serviciului de Ambulanță este mai bine pregătit și mai empatic, iar formarea angajaților pentru intervențiile de urgență a fost o prioritate.

Dr. Alis Grasu a menționat și importanța profesionalismului, a deciziilor rapide și a empatiei.

„Acum și personalul este mult mai grijuliu, mult mai antrenat, mult mai prezent și mult mai empatic. De-a lungul anilor, cât am avut un cuvânt de spus în acest serviciu, pe lângă înzestrarea materială, pe lângă recrutare de personal și aducere de posturi suplimentare, ne-am aplecat foarte tare, împreună cu echipa de coordonare, spre formarea oamenilor, să formăm oameni în urgență.

Ce înseamnă asta? Este un alt profil, trebuie să fie ceva cu totul și cu totul aparte. Să fii bun profesionist, să fii foarte prezent și să iei decizii prompte și, în același timp, să fii empatic, să fii om cu „O” mare”, a spus dr. Alis Grasu.

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Dotarea ambulanțelor și pregătirea pentru intervențiile de urgență

Dr. Alis Grasu a explicat că etapa prespital este foarte importantă pentru pacient și a spus că Serviciul de Ambulanță București-Ilfov dispune de ambulanțe și aparatură verificate și funcționale. Potrivit acesteia, există suficiente materiale sanitare și medicamente, iar cheltuielile au fost prioritizate pentru asigurarea intervențiilor medicale.

„În cazul unei urgențe, contează evident viteza cu care pacientul ajunge într-o unitate spitalicească. Pe de altă parte, contează și ce se întâmplă până acolo, în așa-numita etapă prespital, întrucât se știe că tratamentul trebuie început chiar în momentul în care echipa care intervine de urgență a preluat cazul și uneori de modul în care se desfășoară acest tratament în această etapă prespital (deci până ajunge pacientul la spital) poate să depindă viața pacientului. Ce ne puteți spune din acest punct de vedere? Aveți tot ce vă trebuie ca dotare și cum se desfășoară această etapă prespital în momentul de față?”, a întrebat acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate.

„Da! Din punct de vedere al dotărilor materiale, eu zic că am făcut toate eforturile să avem tot ce ne trebuie: ambulanțele în stare de funcționare, cele care ies în teren sunt în stare perfectă de funcționare, aparatura de pe ambulanță să fie verificată și în stare de funcționare. Nicio ambulanță nu pleacă în misiune fără toată aparatura din ambulanță în stare perfectă de funcționare și omologate, verificate periodic.

În ceea ce privește dotarea cu materiale sanitare și medicamente, și aici stăm bine, nu am avut probleme până la acest moment. Ne-am străduit să prioritizăm cheltuielile în așa fel încât să asigurăm tot ceea ce este necesar pentru pacient: materiale sanitare, medicamente, mașini în condiții optime, și ulterior, dacă au mai rămas bani, am încercat să rezolvăm și alte probleme, dar prioritar pentru noi a fost de fiecare dată pacientul și cum ne ducem la pacient”, a spus dr. Alis Grasu.

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„Asistenții medicali au competențe încă foarte reduse”

Dr. Alis Grasu a mai spus că, din păcate, asistenții medicali au competențe limitate, deși numărul celor cu studii superioare este în creștere, și a atras atenția asupra deficitului de medici.

„În ceea ce privește pregătirea personalului, din păcate asistenții medicali, care sunt bine antrenați să lucreze în urgență, au competențe încă foarte reduse, deși crește vertiginos numărul asistenților medicali cu studii superioare (deci cu patru ani de facultate), și aceștia ar trebui să aibă niște competențe în plus, tocmai pentru a putea să suplinim lipsa de medici, care nu știm în viitorul apropiat cum se va obiectiva.

Sunt județe în care pe ambulanță sunt foarte puțini medici și noi, cei din regiunea București-Ilfov, de la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, trebuie să aducem pacienții critici. Noi, ambulanța, facem acest lucru: aducem pacienții critici din județele învecinate.

În fiecare 24 de ore se fac două, trei, patru, până la cinci drumuri la Buzău pentru a aduce pacienții critici cu mașinile cu medic de la SABIF. Din județul Giurgiu, de la Bolintin, frecvent sunt aduși pacienții la București; din Ialomița, din Călărași, din Teleorman și uneori din Dâmbovița”, a spus dr. Alis Grasu la emisiunea Academia de Sănătate, de pe DC News.

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