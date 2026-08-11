”Când ați răpit ultima oară copii?”. Șefa Ambulanței București, dr. Alis Grasu, răspuns despre ”salvarea neagră” VIDEO

Imagine cu ambulanța atacată cu pietre în județul Cluj. Foto: captură video

Zvonurile despre ambulanța care fură copii nu sunt noi. Nou este TikTok, dar acele informații false s-au împrăștiat încă din 1990 în țara noastră și au revenit în atenția publică și-n 2006, și-n 2016.

”Intrăm abupt în temele emisiunii: Când ați răpit ultima dată copii?” a deschis jurnalistul Val Vîlcu emisiunea cu dr. Alis Grasu, managerul general al Serviciului de Ambulanță București Ilfov (SABIF), în contextul ambulanței atacate cu pietre, în urma unor informații false distribuite pe TikTok, care sugerau că ambulanța răpește copii.

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”Doamne ferește! Ferească Dumnezeu! Nu am răpit...” spune dr. Alis Grasu. Zvonurile cu privire la ”ambulanța care răpește copii” au apărut prima dată în 1990, la aproximativ un an după Revoluția din 1989. ”Sunt zvonuri false, categoric s-au repetat, s-a întâmplat undeva în primul an după revoluție când deja situația era destul de tensionată și, din fericire, nu am avut niciun caz atât de dramatic precum cel din weekend-ul trecut, din Cluj. Apoi, undeva în 2006, în 2016, povestea s-a repetat, cu ambulanța neagră. După revoluție, nu era neagră, era o ambulanță care răpea copiii, ceea ce nu s-a întâmplat vreodată. Este inadmisibil să se ajungă la agresiune asupra unui echipaj de ambulanță. Și pacientul putea fi victimă a acestei agresiuni. Nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla absolut niciodată așa ceva” a spus Alis Grasu, în interviul DCNews.

Aceasta a atras atenția că nu este singurul zvon care pune în pericol viața cetățenilor, indiferent că vorbim despre personal medical sau nu, făcând referire la ”medicamente alternative cărora li s-a făcut publicitate”.

Șapte persoane au fost arestate preventiv în județul Cluj, după ce au atacat cu pietre, bâte și topoare o ambulanță aflată în misiune. Incidentul a avut loc în localitatea Recea-Cristur, unde echipajul medical fusese solicitat să acorde îngrijiri și să transporte la spital un pacient cu probleme cardiace. Atacatorii au fost influențați de un clip fals distribuit masiv pe rețelele sociale. Localnicii au crezut în mod eronat că autospeciala face parte dintr-o rețea fictivă care ”fură copii”. Șoferul ambulanței a suferit leziuni la nivelul ochilor din cauza cioburilor și a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență.

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Reacția imediată a lui Raed Arafat, șeful DSU: ”O minciună distribuită pe un telefon, prin reţele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operaţie, un pacient pus în pericol şi o ambulanţă nouă scoasă temporar din serviciu. Ambulanţele SAJ şi SMURD şi oamenii care lucrează pe ele au o singură misiune: să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor şi să salveze vieţi. Astăzi sunt alături de colegul nostru rănit şi de întregul echipaj al SAJ Cluj, după ce ambulanţa pe care acesta o conducea, aflată în misiune şi transportând un pacient, a fost blocată şi atacată, pe fondul informaţiilor false răspândite în mediul online despre aşa-zisa 'ambulanţă neagră care fură copii`”, a transmis Raed Arafat, la acel moment, printr-o postare pe o rețea socială.