Galați: Sprijin pentru salvatorii care intervin în situații de urgență, vârstnici și victimele violenței domestice

"Investim în oameni și în fapte care contează. Continuăm parteneriatele cu organizațiile neguvernamentale care ajung direct în inimile comunităților din județul Galați, oferind sprijin celor mai vulnerabili dintre noi".

"Acest sprijin ajunge exact acolo unde durerea este cea mai mare: la bătrânul rămas singur, la femeia care caută un refugiu din calea violenței sau la familia care se află în dificultate. Nimic nu se întâmplă de la sine — aceste intervenții există datorită oamenilor și organizațiilor care fac din compasiune o misiune zilnică", precizează Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați: Intervenții rapide în situații de urgență, îngrijire pentru bolnavi și vârstnici, precum și programe umanitare esențiale pentru comunitățile afectate de calamități.

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați – proiectul „SOS Vârstnicii": Servicii socio-medicale integrate, care aduc demnitate și îngrijire bătrânilor aflați în risc de izolare și excluziune socială din tot județul.

Fundația Familia Galați - proiectul "STOP violenței domestice în mediul rural!": Protecție, consiliere și sprijin direct pentru victimele violenței domestice din satele gălățene — acolo unde ajutorul ajunge cel mai greu, dar este cel mai necesar.

Nevoile sunt numeroase, dar aceste parteneriate schimbă lucrurile acolo unde durerea este cea mai mare — un adevărat exemplu de grijă și solidaritate pentru fiecare comunitate din județul Galați!",a anunțat Costel Fotea.

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