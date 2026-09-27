Moment superb pentru sportul românesc, la Shanghai. Ce s-a întâmplat imediat după finală

Sportul românesc a fost scena unui moment special, duminică, la Shanghai.

La scurt timp după finala probei de 8 mixt (Mix8+), Claudiu Neamțu și-a cerut iubita, Cristina Drugă, în căsătorie, iar sportiva a spus „DA”. Cei doi au concurat împreună în echipajul României.

Cererea în căsătorie a fost dezvăluită de Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, care a povestit pe rețelele de socializare despre momentul petrecut după încheierea finalei de la Shanghai.

Cerere în căsătorie imediat după finala de la Shanghai

"Sportul unește oameni, construiește caractere și, uneori, unește destine. La Shanghai, imediat după finala probei de Mix8+, Claudiu Neamțu și Cristina Drugă au trăit un moment pe care îl vor purta în suflet toată viața. Claudiu a cerut-o în căsătorie pe Cristina, iar odată cu acel „DA”, cei doi au pornit împreună pe un nou drum — drumul iubirii.

M-am bucurat enorm să văd această poveste scrisă chiar în mijlocul marii familii a canotajului. Până la urmă, noi știm cel mai bine că o barcă merge frumos atunci când doi oameni trag în aceeași direcție.

Și trebuie să ne gândim și la viitorul canotajului românesc! Dacă iubirea dintre canotori nu s-ar materializa, cum s-ar mai mări familia noastră și de unde ar apărea noile generații de campioni?

Să fiți fericiți, dragilor! Iar eu abia aștept nunta!", a scris Elisabeta Lipă pe pagina sa de Facebook.

Claudiu Neamțu, născut în 2002, și Cristina Drugă, născută în 2001, sunt componenți ai loturilor naționale ale României. Amândoi au fost incluși în echipa României pentru competiția Shanghai Sprints 2026, organizată de World Rowing, forul mondial de canotaj, sâmbătă și duminică.