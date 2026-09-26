Avion TAROM pe ruta Cluj-Antalya, aterizare de urgență la Otopeni: 170 de pasageri se aflau în aeronavă

Pasagerii unui avion. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Un avion TAROM cu 170 de persoane la bord, care efectua sâmbătă cursa Cluj-Napoca - Antalya, a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni după ce ar fi lovit un stol de porumbei la decolare. Piloții au redirecționat aeronava spre București ca măsură de precauție, manevra s-a încheiat cu bine, iar pasagerii urmează să fie preluați de un alt avion pentru a ajunge în Turcia.

Momente de spaimă pentru 170 de pasageri plecați sâmbătă după-amiază spre vacanță. Un zbor operat de compania TAROM pe ruta Cluj-Napoca - Antalya a raportat o situație neprevăzută la bord la foarte scurt timp după decolare, informează cluj24.ro. Echipajul a luat decizia de a devia cursa și de a efectua o aterizare de urgență pe pista Aeroportului Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.

Incidentul a avut loc pe zborul RO4477, care a decolat de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca în jurul orei 14:20. În faza incipientă a zborului, aparatul de zbor ar fi intrat în coliziune cu un stol de porumbei. În fața riscurilor tehnice pe care un astfel de impact le poate genera la nivelul motoarelor sau al fuselajului, piloții au aplicat procedurile standard de siguranță, au abandonat traiectoria către stațiunea din Turcia și au îndreptat aeronava spre baza tehnică din Capitală.

Aterizare în deplină siguranță la Otopeni: Nimeni nu a fost rănit

Manevra de coborâre s-a desfășurat fără alte complicații, iar aeronava a aterizat la ora 15:05. Toți cei 170 de pasageri și membrii echipajului au ajuns cu bine la sol, fără a fi consemnate victime sau persoane care să necesite îngrijiri medicale de urgență.

Imediat după oprirea pe platformă, echipele tehnice au preluat aeronava pentru o inspecție amănunțită, cu scopul de a stabili dacă motoarele sau structura avionului au suferit avarii în urma ciocnirii cu păsările.

O nouă aeronavă pregătită pentru turiști

Pentru ca turiștii să nu își piardă vacanța, reprezentanții companiei aeriene au organizat o cursă alternativă. Călătorii sunt preluați pe aeroportul din Otopeni, primesc asistență, apă și hrană și urmează să fie îmbarcați la bordul unei alte aeronave puse la dispoziție pentru a-i transporta către Antalya.