Romeo Lungu, replică după ce Constantin Toma a zis că nu îi place să fie într-un partid care e împotriva ţării

Romeo Lungu

„Nu îmi place deloc să fiu într-un partid care este împotriva ţării”, a zis Constantin Toma, primarul Buzăului, cu referire la PSD.

Constantin Toma a zis că intenţionează să candideze ca independent pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău la următoarele alegeri.

„Situaţia este foarte proastă şi nu îmi place deloc să fiu într-un partid care este împotriva ţării”, a zis Constantin Toma.

Liderul PSD, parlamentarul Romeo Lungu, a spus că mai bine edilul s-ar preocupa de promisiunile făcute buzoienilor, promisiuni pe care nu le-a onorat.

Romeo Lungu, mesaj pentru Constantin Toma

„Constantin Toma spune că nu-i mai place deloc să fie în PSD și că partidul din care face parte ar fi „împotriva țării”. Altădată era mândru de echipa PSD și de oamenii care l-au ajutat să ajungă de trei ori primar. Este o acuzație gravă și, tocmai de aceea, merită un răspuns direct. În ultima vreme, Constantin Toma vorbește tot mai mult despre politica națională și tot mai puțin despre propriile promisiuni de la Buzău.

Aqua Park-ul trebuia deschis anul acesta. Nu se deschide. Pentru reabilitarea și consolidarea a 30 de blocuri, Primăria Buzău a avut un contract de finanțare de aproape 80 de milioane de euro prin PNRR. Finanțarea a fost pierdută pentru că proiectele nu au putut fi finalizate la termen. Constantin Toma însuși a recunoscut public situația. Și mai sunt străzile pentru care buzoienii aud de ani de zile aceleași promisiuni de asfaltare, cu lucrări amânate și termene care se tot prelungesc, în timp ce împrumuturile contractate astăzi vor rămâne în sarcina buzoienilor până în 2039. Acestea sunt fapte. Și despre ele așteaptă buzoienii explicații”, a zis Romeo Lungu, liderul PSD Buzău.

„Înainte să împartă verdicte despre cine este sau nu „pentru țară”, Constantin Toma ar trebui să răspundă pentru ceea ce a promis și nu a reușit să facă la Buzău. Și să nu uite ceva esențial: nu există partid pe persoană fizică. Constantin Toma a fost ales pe listele PSD. În spatele mandatelor sale au stat voturile buzoienilor, dar și munca unei întregi echipe: membri de partid, consilieri, primari, militanți și simpatizanți care au dus campanii și au susținut candidatura sa. PSD nu este partidul lui Constantin Toma. Nu este nici partidul meu. Este o organizație construită prin munca tuturor acestor oameni.

Dacă domnul Toma nu se mai regăsește în PSD, este dreptul său să spună asta și să ia deciziile politice pe care le consideră potrivite. Dar eu cred că, înainte de marile lecții despre România, buzoienii merită răspunsuri despre Buzău. Ce s-a întâmplat cu cele aproape 80 de milioane de euro pentru cele 30 de blocuri? De ce Aqua Park-ul a ratat termenele anunțate? Și, mai ales, cine își asumă aceste rezultate? Politica națională poate aștepta câteva minute. Buzăul merită răspunsuri acum”, a mai zis deputatul PSD pe Facebook.

Constantin Toma nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău

Constantin Toma a anunțat recent că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău. Constantin Toma a renunțat la toate funcțiile de conducere pe care le-a deținut în partid și a explicat și de ce: „S-au luat și din păcate se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD, împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene! Ce voi face în 2028, la alegeri, voi decide la momentul potrivit! Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD. Până atunci am un mandat de dus la capăt, multe proiecte de finalizat și o mare responsabilitate față de buzoieni!”

Romeo Lungu a exclus varianta în care PSD ar putea renunța la propriul candidat pentru a susține un independent la alegerile locale.

„Partidul Social Democrat este cel mai mare partid din România. O să aibă candidat la toate funcțiile de primar. Nu facem alianțe ca să susținem alți candidați de la alte partide sau independenți. Avem oameni foarte buni în organizația municipală, care pot candida la orice funcție administrativă. Dar scopul nostru astăzi este să facem legi bune în Parlament, iar colegii mei să se asigure că inițiază proiecte de hotărâre în Consiliul Județean, în Consiliul Municipal și în consiliile locale din localități, care să ducă la o infrastructură mai bună, să avem servicii publice mai bune, iar locuitorii să fie mulțumiți de administrație, prin inițierea unor proiecte foarte bune pentru cetățeni și pentru dezvoltarea comunităților noastre. Și, ca să nu existe niciun dubiu, noi, consilierii, colegii mei PSD din Consiliul Municipal și Consiliul Județean sau din alte consilii unde nu avem primar PSD, chiar și acolo unde există primar PSD, nu vom bloca niciun proiect inițiat de primari sau consilieri locali, indiferent de partid, care aduce dezvoltare comunității din zona respectivă”, a zis Romeo Lungu.