Cătălin Predoiu susține Guvernul Mureșan: Sprijin total pentru o singură poliție în România și salarii corecte

Predoiu

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că va vota în Parlament învestirea Cabinetului condus de Siegfried Mureșan, pe fondul nevoii urgente de stabilitate și de un executiv cu puteri depline. Imediat după anunțul de susținere, Predoiu a vorbit și despre principalele promisiuni ale premierului desemnat.

„1.⁠ ⁠Dacă ajunge în Parlament, votez Guvernul Siegfried Mureșan, pentru că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline. Așa cum era la fel de urgent nevoie și acum patru luni. S-a ajuns și în PNL, după patru luni, să acceptăm ideea de prezență a PNL la guvernare, cu un premier liberal, altul decât președintele partidului și cerând voturile PSD. Încă un indiciu că refacerea coaliției ar fi fost posibilă și peste vară, dacă în tot spectrul politic pro-occidental gândirea de stat prevala asupra gândirii de partid”, a scris Cătălin Predoiu pe pagina de Facebook.

Însă, intenția lui Siegfried Mureșan de a crea „o singură poliție națională” a fost tradusă de Predoiu într-un singur mod posibil: desființarea structurilor locale și trecerea lor sub comanda Ministerului de Interne. Un pas care riscă să declanșeze o revoltă generală a edililor din toată țara, indiferent de culoarea lor politică.

„2.⁠ ⁠Am luat act de ideea domnului prim-ministru desemnat Mureșan de a înființa «o singură poliție națională». Aceasta este situația și în prezent: avem o singură poliție cu competență națională generală, Poliția Română. Separat, există și polițiile locale, aflate în subordinea autorităților administrației publice locale. Interpretez, așadar, declarația domnului prim-ministru desemnat Mureșan în sensul desființării polițiilor locale și al integrării lor instituționale în Poliția Română, acesta fiind singurul sens logic pe care îl poate avea formularea. În acest caz, îi urez sincer mult succes domnului premier desemnat în discuțiile cu organizațiile asociative ale primarilor din țară, de orice culoare politică. Și îi acord tot suportul necesar, dacă îl va cere. Într-adevăr, polițiile locale sunt cu mult sub standardele Poliției Naționale, deși sunt cu mult mai bine plătite”, mai spune Predoiu.

Ghișeul unic invocat de Mureșan funcționează deja: cifrele oficiale din serverele MAI

În timp ce premierul desemnat Siegfried Mureșan promitea un punct unic de acces pentru actele de identitate, pașapoarte și permise de conducere, realitatea tehnică arată că platforma există, rulează și numără deja milioane de utilizatori activi. Cătălin Predoiu a prezentat bilanțul exact al platformei online pentru a opri promisiunile redundante:

„3.⁠ ⁠Am luat act de ideea ghișeului unic privind pașapoartele, permisele și cărțile de identitate. Există deja un HUB MAI de servicii digitale, conceput tocmai ca punct unic de acces la serviciile publice ale Ministerului Afacerilor Interne. În acest moment, HUB-ul MAI are aproximativ 1,49 milioane de conturi și a înregistrat 63,6 milioane de accesări. Înrolarea în HUB-ul digital MAI permite cetățeanului, dintr-un singur cont, să acceseze o serie de servicii fără a mai merge la ghișeu: să obțină online certificatul de cazier judiciar, certificatul de integritate comportamentală sau documente privind domiciliul și reședința, să consulte istoricul sancțiunilor rutiere, punctele de penalizare și statutul permisului, să solicite permisul de conducere internațional, precum și să acceseze serviciile de programare și verificare a stadiului cererilor pentru pașapoarte, cărți de identitate, permise de conducere și înmatriculări”, explică ministrul Afacerilor Interne.

Cum arată, pe scurt, programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan (PNL – USR – UDMR)

Documentul sintetizează 28 de domenii strategice, axate pe tăierea cheltuielilor statului, predictibilitate fiscală, digitalizare și investiții.

Administrație și companii de stat: Reducerea numărului de parlamentari și secretari de stat, comasarea instituțiilor paralele și orientarea a jumătate din economiile făcute spre scăderea taxelor pe muncă din iulie 2027. Listarea la bursă a unor companii de stat, cu fonduri direcționate spre conturi de economii pentru copii (accesibile la 18 ani).

Taxe, economie și salarii: Fără impozite noi în 2027, menținerea cotei unice și reducerea TVA la 19% când bugetul o va permite. Statul va compensa datoriile reciproce cu firmele (nu mai plătești taxe dacă statul îți datorează bani). Salarizare unitară în sectorul public pe principiul „la muncă egală, plată egală”.

Justiție: Gestionare online a actelor judiciare, extinderea brățărilor electronice pentru agresorii domestici și reformarea alegerii membrilor CSM prin vot direct pe corpuri profesionale. Măsura controversată vizează limitarea puterilor procurorului general și ale șefului DNA (fără drept de a mai infirma soluțiile procurorilor de caz), punct atacat deja ca neconstituțional de avocați pe motivul încălcării controlului ierarhic din parchete.

Ordine publică și servicii secrete: Servicii publice oferite la un singur ghișeu și o poliție unică orientată pe comunități. În zona de informații: interzicerea ofițerilor acoperiți în presă, politică și biserică, mandate limitate la maximum 8 ani pentru șefii de servicii și interdicție de 5 ani la intrarea în politică după părăsirea sistemului.

Apărare și energie: Creșterea treptată a bugetului militar spre 5% din PIB și revitalizarea industriei naționale de armament. În energie: continuarea proiectelor nucleare de la Cernavodă, exploatarea gazelor din Marea Neagră și sprijin direct pentru familiile vulnerabile la facturi.

Sănătate și educație: Finanțarea spitalelor strict pe servicii efectuate (pentru a elimina refuzul analizelor la mijloc de lună) și trasee rapide pentru bolnavii de cancer. În școli: combaterea abandonului prin mese calde, sprijin pentru chiria studenților angajați și eliminarea supraimpozitării muncii part-time.

Cultură și comunități locale: Revitalizarea căminelor culturale și a muzeelor din mediul rural și orașele mici, spectacole itinerante, caravane de film și vouchere pentru cărți.

Infrastructură: Finalizarea prioritară a marilor șantiere de autostrăzi (Sibiu–Pitești, A7 Autostrada Moldovei, A8 Autostrada Unirii și Autostrada Transilvania) și trenuri metropolitane.

Precizăm că decretul lui Nicușor Dan privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier a fost publicat în Monitorul Oficial, luni, 21 septembrie. Potrivit Constituției, (Articolul 103, alineatul 2) candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.