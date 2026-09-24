Diana Buzoianu a cerut Prefecturilor Ilfov și Bucureşti instituirea stării de alertă pentru arderile ilegale de deșeuri

Ministra Mediului, Diana Buzoianu. Sursa foto: Agerpres

Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, a anunțat că a solicitat Prefecturilor Ilfov și București să analizeze instituirea stării de alertă în cazul arderilor ilegale din Sintești.

Aceasta a cerut o mai bună coordonare între autorități și a explicat că fenomenul infracțional poate fi oprit prin alocarea unor resurse suficiente.

„Am cerut oficial Prefecturilor Ilfov și București să analizeze stabilirea stării de alertă pentru arderile din Sintești.

În ultimul an, am crescut controalele. Am dat mai multe amenzi. Am făcut mai multe sesizări penale. Dar e nevoie de mult mai multă coordonare între autoritățile care nu sunt toate în subordinea Ministerului Mediului pentru a opri un fenomen ilegal care a existat ani de zile la rând.

Milioane de lei care ajung în buzunarul mafiilor care ard deșeuri la marginea capitalei României sunt resurse pentru care infractorii se vor lupta cu tot ce au. Tocmai de aceea și autoritățile publice trebuie să aloce resurse reale de a lupta contra mafiei deșeurilor.

Arderile ilegale din Sintești nu sunt un fenomen natural inevitabil. E un fenomen infracțional care poate și trebuie să fie oprit. Pentru sănătatea noastră, a tuturor”, a scris Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

„Cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale”

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a vorbit despre acest subiect și în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc joi.

„Am trimis, astăzi, o solicitare expresă către Prefectura Ilfov şi către Prefectura Bucureşti să fie instituită o stare de alertă. Practic, Prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale şi să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24 de ore din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenţie mult mai rapide. Prefecturii Bucureşti îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorităţi (...)

Sinteşti are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt o sută de drumuri şi nu ştii cum ai putea să opreşti venirea unor camioane umplute cu deşeuri, care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor şi asupra traseului deşeurilor, asta împreună cu Poliţia, cu ISCTR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, n.r.), cu Garda de Mediu.

Vom cere în şedinţa care sperăm că va fi convocată de către cele două prefecturi, inclusiv monitorizare permanentă 24 din 24 pe cele patru puncte de acces în zona Sinteşti. Vom cere implicarea efectivă a primarilor şi a Poliţiei Locale. Am avut întâlnire inclusiv cu primarii din zonă, iar o parte dintre ei ne-au spus că nu pot aloca nici măcar un singur om pentru această luptă, ceea ce este absolut aberant", a spus Diana Buzoianu, joi, într-o conferinţă de presă.

„Mafia aceasta şi astăzi continuă să facă ravagii”

Potrivit Dianei Buzoianu, în ultimele decenii, autoritățile nu au reușit să oprească cu adevărat activitatea acestei rețele.

„Pentru că avem mafia aceasta care şi astăzi continuă să facă ravagii. Deci este clar că nu au lucrat de-a lungul ultimilor ani de zile toate autorităţile competente care ar fi putut să ia măsuri în acest caz. Avem, de asemenea, studii făcute de experţi, academiceni, care au scos la iveală studii şi ne arată cum particulele care provin din arderile de deşeuri pot avea şi de până la cinci şi 40 de ori mai multe emisii de PM10 decât pot avea arderile de lemn uscat.

Avem în dezbatere publică şi voi transmite în timp record inclusiv proiectul de Hotărâre de Guvern care să limiteze posibilitatea persoanelor fizice de a mai da mai mult de 500 kg de metal anual sau 500 kg de echipamente electronice către colectori.

Astăzi nu există o astfel de limitare şi ce vedem este că anumite comunităţi care se ocupă cu infracţiuni pot duce la acelaşi colector sau la mai mulţi colectori cantităţi absolut fabuloase şi de peste câteva sute de tone în fiecare an, nimeni nepunându-şi întrebarea legitimă de unde ar putea o persoană, într-un mod legal, să aducă la operator care colectează metale 500 de tone de metale într-un singur an de zile.

Cred că răspunsul este absolut evident, nu se poate, nu există o activitate umană care să genereze natural, organic, cantităţi de 500 de tone, de 1000 de tone care să ajungă la colector şi să nu aibă de fapt în spate un întreg sistem infracţional care este bine pus la punct", a spus Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu cere verificarea traseului banilor din afacerile cu deșeuri

Diana Buzoianu a anunțat că va cere ANAF și Administrației Fondului pentru Mediu să verifice traseul documentelor și al banilor din afacerea arderilor ilegale, care are în spate „nişte mafii care câştigă zeci de milioane de lei în fiecare an". Potrivit ministrei, aceste câștiguri nu ajung la comunitatea din Sintești.

„Aici vom cere, în cadrul şedinţei care sperăm să fie convocată de către prefecturi ca să poată să fie stabilită starea de alertă, inclusiv ANAF-ului şi AFM-ului să urmărească traseul tuturor documentelor, banilor care pleacă mai departe sau vin din această afacere, pentru că în spate noi avem nişte mafii care câştigă zeci de milioane de lei în fiecare an", a spus ministra.

Ministra a spus că problema arderilor ilegale de deșeuri nu poate fi rezolvată prin intervenții izolate și a cerut implicarea tuturor instituțiilor competente, și alocarea resurselor necesare.

„Nu cred că se va putea rezolva problema actuală cu acţiuni punctuale, am încercat acest model. Avem, anul acesta, peste 50 de acţiuni, avem unele dintre cele mai mari sancţiuni aplicate şi nici măcar nu s-a terminat anul...

Este clar că acţiunile pe care le-am făcut, deşi într-adevăr au reprezentat poate un obstacol în calea acestei mafii organizate, nu au reprezentat şi un punct de oprire şi aici avem nevoie de toate autorităţile care să înţeleagă că este nevoie să alocăm resurse.

Avem o problemă naţională care persistă de ani de zile, pentru care nişte autorităţi nu pot aloca 20 de persoane care să monitorizeze permanent o zonă, care să asigure filtre permanente la nişte puncte de acces. Acest lucru este inacceptabil şi trebuie să avem o discuţie realistă, rezonabilă, la masă cu absolut toate autorităţile", a spus Diana Buzoianu.

„În ultimele luni de zile se vede o creştere a activităţii”

Aceasta a spus că, deşi numărul acţiunilor de control şi al amenzilor aplicate a crescut faţă de anii anteriori, arderile ilegale continuă.

„Este un an în care am avut mult mai multe controale, mult mai multe amenzi date, sesizări penale făcute, deci încercăm cu acelaşi număr de inspectori să creştem numărul de controale şi amenzi aplicate, sancţiuni aplicate, inclusiv sesizări penale. Aceste cifre sunt legate de activităţile ilegale cu deşeuri. Această activitate ilegală cu deşeuri cuprinde, printre altele, şi zona de deşeuri gestionate ilegal în urma arderilor ilegale.

În ceea ce priveşte Sinteşti, ne putem uita care au fost acţiunile în ultimii ani de zile şi să vedem că, în 2025, când am preluat mandatul, Sinteşti era practic mult mai puţin prioritizat. În ultimele luni de zile se vede o creştere a activităţii, o creştere a controalelor, o creştere a confiscărilor făcute, a sancţiunilor aplicate, tot ce înseamnă partea de sesizări penale făcute.

Cu toate acestea, este clar că, deşi avem acţiunile care au crescut ca număr faţă de anii anteriori, în continuare ne confruntăm cu o problemă care a rămas valabilă, pentru că primim uneori chiar şi în fiecare zi, timp de o săptămână-două, imagini de la cetăţenii din zonă care ne arată arderile ilegale care au loc în zona respectivă", a mai spus Diana Buzoianu.