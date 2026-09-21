Până la 30 de milioane de lei pentru apă și canalizare. Noile condiții de finanțare propuse de Ministerul Mediului

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MMAP continuă investițiile în apă și canalizare prin AFM: ghidul de finanțare, cu sprijin de până la 30 de milioane de lei pe proiect, în consultare publică.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat astăzi, 21 septembrie 2026, în consultare publică, proiectul de ordin pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). După investițiile realizate prin PNRR, ministerul continuă sprijinul pentru extinderea accesului populației la aceste servicii esențiale și propune un mecanism de selecție care prioritizează proiectele pregătite pentru execuție și racordarea unor noi gospodării.

„Accesul la apă potabilă și canalizare înseamnă sănătate și condiții de viață decente pentru fiecare familie. Prin PNRR, am realizat sute de kilometri de rețele și mii de sisteme pentru colectarea și tratarea apelor uzate. Continuăm aceste investiții prin Fondul pentru mediu, cu reguli care pun accent pe proiecte bine pregătite și pe numărul gospodăriilor care vor beneficia efectiv de servicii. Vrem ca fiecare investiție să se vadă în viața oamenilor, iar primăriile au un rol esențial: să pregătească proiecte solide și să se asigure că locuitorii se conectează la infrastructura construită”, a declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor și pădurilor.

Proiectul de ghid prevede finanțarea înființării, extinderii și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv a componentelor de epurare a apelor uzate. Documentul precizează expres și eligibilitatea investițiilor în sisteme de canalizare pluvială, necesare pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații.



Finanțarea propusă acoperă până la 95% din valoarea cheltuielilor eligibile, cu o contribuție proprie de minimum 5%. Plafoanele maxime, care includ TVA, sunt:

• 12 milioane de lei pentru UAT-urile cu mai puțin de 5.000 de locuitori;

• 20 de milioane de lei pentru UAT-urile cu o populație între 5.000 și 10.000 de locuitori;

• 30 de milioane de lei pentru UAT-urile cu peste 10.000 de locuitori.

Autoritățile locale pot participa individual sau în asocieri fără personalitate juridică, în condițiile ghidului. Pentru asocieri, plafonul se stabilește în funcție de populația cumulată a UAT-urilor cuprinse în proiect. Consiliile județene pot participa în calitate de lider al unei asocieri.

Una dintre principalele modificări propuse este introducerea selecției competitive, pe baza unui punctaj calculat automat în aplicația informatică și verificat ulterior prin documentele depuse. Evaluarea ia în considerare contribuția proprie, existența proiectului tehnic și a autorizației de construire, creșterea numărului de roluri fiscale aferente persoanelor fizice și numărul de branșamente sau racorduri noi realizate.

Un criteriu distinct urmărește contribuția investițiilor la conformarea aglomerărilor vizate de cauza C-668/25, Comisia Europeană împotriva României, în domeniul apelor uzate. Solicitanții care optează pentru punctajul aferent acestui criteriu trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10%, finanțarea AFM fiind de maximum 90% din cheltuielile eligibile.

Pentru prima sesiune organizată potrivit noilor reguli, proiectul propune repartizarea bugetului pe trei categorii: câte 25% pentru UAT-urile cu mai puțin de 5.000 de locuitori și pentru cele cu 5.000–10.000 de locuitori, respectiv 50% pentru UAT-urile cu peste 10.000 de locuitori, se arată într-un comunicat remis DC News.

Proiectul de ordin și ghidul sunt disponibile pe site-ul MMAP.