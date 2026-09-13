Nova Power&Gas: Amplasamentului de la Doicești cuprinde 50 de hectare ecologizate și o stație de transformare

Foto: Facebook Nova Power & Gas

Amplasamentul de la Doicești nu este doar un teren, el cuprinde 50 de hectare ecologizate, după demolarea integrală a fostei termocentrale pe cărbune, o stație de transformare de 110/20 kV complet nouă.

Valoarea contabilă este de 12 milioane de euro, având o capacitate de racordare la Sistemul Energetic Național de aproximativ 600 MW, precum și alte active, informează Nova Power&Gas (NPG), într-un comunicat.

În urma informațiilor apărute în spațiul public, compania a precizat că: 'tranzacția dintre RoPower Nuclear și Nova Power & Gas, încheiată la 5 iunie 2025, s-a realizat pe baza ofertei RoPower Nuclear, la prețul de 24.344.314 euro, cea mai mică dintre evaluările de piață disponibile. Tranzacția poate fi reversată la solicitarea RoPower Nuclear, pe baza celor 3 notificări transmise de Nova, valabile până la 1 octombrie 2026 inclusiv'.

De asemenea, distinct de amplasamentul care a făcut obiectul vânzării, Nova Power & Gas a executat lucrări și a suportat costuri aferente proiectului, în valoare de 19.491.938 de euro fără TVA. Acestea nu au fost plătite de RoPower Nuclear, iar contravaloarea lor a fost propusă de către NPG inclusiv pentru a intra în capitalul social al companiei de proiect, a informat NPG.

Valoarea de piață de 63,5 milioane de euro

Conform sursei citate, evaluarea post-tranzacție a amplasamentului deținut de RoPower Nuclear la Doicești, realizată pentru compania de proiect cu referință la 30 iunie 2025, indică o valoare de piață de 63,5 milioane de euro în medie. Creditele acordate de Nuclearelectrica companiei de proiect RoPower Nuclear sunt credite comerciale, cu o dobândă de 12% pe an în euro, garantate cu activele achiziționate de RoPower Nuclear, precum și cu alte active sau drepturi, a specificat NPG. Nova Power & Gas a propus să participe la finanțarea companiei de proiect prin credite acordate acesteia dar propunerea nu a fost agreată.

De asemenea, subliniază NPG, selecția amplasamentului de la Doicești a fost realizată exclusiv de Nuclearelectrica. Amplasamentul a fost validat de-a lungul anilor de numeroase studii ale agenției și a făcut de asemenea obiectul unei misiuni de evaluare a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, desfășurată în aprilie 2024, cu rezultat pozitiv.

Nova Power & Gas vorbește de mai multe scenarii

Nova Power & Gas consideră că proiectul ar putea fi continuat în mai multe scenarii. Unul din ele vizează continuarea proiectului cu tehnologia NuScale, în condițiile obținerii de drepturi regionale pentru România, ale unor plăți eșalonate inclusiv după punerea în funcțiune a centralei și ale unui procent obligatoriu de lucrări alocate firmelor românești. Aceste drepturi se întemeiază pe statutul de proiect first of a kind.

Un alt scenariu ar fi punerea proiectului în așteptare pentru o perioadă, până la scăderea costurilor tehnologiei SMR sau până la obținerea de finanțare nerambursabilă pentru proiecte nucleare.

Un al treilea scenariu ar presupune folosirea amplasamentului de la Doicești și în scenariul schimbării tehnologiei.

Nova Power & Gas a prezentat și documentele justificative în sprijinul celor afirmate: oferta de achiziție a amplasamentului de către RoPower Nuclear, cele 3 notificări privind dreptul de reversare a tranzacției, evaluarea post-tranzacție a amplasamentului, propuneri de finanțare prin credite de acționar și filmul de prezentare a evoluției amplasamentului Doicești.

Conform unui comunicat al Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN), transmis Bursei de Valori București, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, vineri, publicarea raportului Corpului de Control al prim-ministrului.

Ce arată Raportul Corpului de Control al premierului

Conform documentului, estimarea de cost a proiectului SMR de la Doicești la nivelul lunii decembrie 2025 era de 6,5 miliarde dolari, cu aproximativ 3,8 miliarde dolari mai mult față de estimarea inițială.

De asemenea, procesul de desemnarea a asociatului SNN în asocierea Compania de proiect, respectiv Nova Power&Gas, și modalitatea de constituire și funcționare a companiei de proiect (RPN) s-au derulat în absența unei proceduri de asociere aprobate la nivelul SNN și fără o evaluare prealabilă a respectării normelor europene ce reglementează intervenția publică în economie, iar această asociere a fost analizată post factum, după aproape 2 ani de la constituirea companiei de proiect, de către o companie specializată în evaluarea unor astfel de operațiuni prin raportare la reguli privind intervenția statului în economie.

Corpul de control a mai concluzionat că demersul care s-a finalizat cu decizia de asociere nu s-a fundamentat pe o evaluare comparativă a potențialelor entități private, efectuată pe baza unor criterii cuantificabile, prin care partenerul privat ar fi trebuit să își dovedească capacitatea financiară, tehnică, tehnologică și de asumare a riscurilor activității companiei de proiect în același raport în care și-ar fi împărțit, ulterior asocierii, controlul decizional și rezultatele.

'Motivația privind calitatea de investitor unic, în virtutea calității de proprietar al terenului, nu poate fi susținută întrucât conduita partenerului privat a fost una care a avut ca rezultat vânzarea terenului și refacturarea suplimentară a lucrărilor efectuate asupra respectivului amplasament și nu aportul în natură la capitalul companiei de proiect. Dispozițiile Acordului Investitorilor, care stă la baza asocierii dintre SNN și NPG și care prevalează chiar actului constitutiv al companiei de proiect, nu oferă drepturi și obligații simetrice celor doi acționari pe parcursul funcționării companiei de proiect și al implementării proiectului, astfel încât riscurile acționarilor sunt, de asemenea, repartizate disproporționat, în defavoarea SNN. Participarea la proiect a partenerului privat a fost securizată prin Acordul Investitorilor și nu deține un drept de retragere din asociere și de valorificare a creditului deținut la compania de proiect, pe măsura celui stabilit în beneficiul NPG. Disproporția de repartizare a riscurilor, prin repartizarea asimetrică a unora dintre drepturi și obligații, nu se regăsește și în ceea ce privește controlul decizional general al activității care, potrivit clauzelor din Acordul Investitorilor și al celor din Actul Constitutiv, sunt perfect echilibrate. Echilibrul decizional se manifestă prin modalitatea de decizie stabilită prin atribuțiile AGA, CA și ale directorului general, potrivit cărora SNN nu poate decide asupra activității companiei de proiect în niciun aspect, în lipsa susținerii deciziilor de către acționarul privat', explică sursa citată.

Documentul mai arată că, anterior perfectării tranzacției prin care compania de proiect a dobândit amplasamentul, limitele competențelor de încheiere și de aprobare a contractelor au fost modificate, astfel că limita minimă de la care AGEA trebuia să aprobe un contract a fost ridicată de la mai mult de 5 milioane de euro la peste 50 de milioane de euro, iar aprobarea contractelor cuprinse între 20 milioane de euro și 50 de milioane de euro (inclusiv) a fost prevăzută în competența CA, în timp ce competența aprobării contractelor cu o valoare de până în 20 milioane de euro a fost atribuită directorului general.

'Prin aceasta s-a creat, cu votul reprezentantului SNN în adunarea generală a acționarilor și chiar din inițiativa întreprinderii publice, un cadru convențional prin care reprezentantul SNN, mandatat în AGEA RPN (compania de proiect RoPower Nuclear n.r) și cel desemnat în CA să nu își asume formal responsabilitatea aprobării operațiunilor aferente tranzacției de dobândire a amplasamentului', punctează reprezentanții Corpului de control.

Aceștia mai atrag atenția că, în contextul existenței unor rapoarte de evaluare și studii ce indicau valori extrem de diferite ale amplasamentului de la Doicești, deși în actul constitutiv al RoPower Nuclear s-a prevăzut dreptul oricărui acționar de a solicita sau efectua direct un audit/revizuire în condiții de acces neîngrădit la spațiile și documentele legate de activitatea companiei de proiect, SNN nu a efectuat vreun demers pentru a lămuri diferențele dintre valorile de piață ale amplasamentului prezentate în respectivele rapoarte de evaluare.

De asemenea, modificarea Acordului investitorilor și derularea tranzacției, prin încheierea simultană a unui contract de vânzare și a unui acord de refacturare a constituit un demers cu scopul de a crea aparența că dobândirea amplasamentului a fost o tranzacție ce respectă regulile de piață, însă tranzacția, în contextul refacturării unor costuri, este contrară oricăror operațiuni pe care două entități independente le-a fi acceptat în condiții de piață liberă. Acordul de refacturare a avut ca rezultat asumarea de către cumpărător a plății unei sume ce depășește semnificativ prețul de piață.

Raportul mai semnalează că nu a fost identificat la SNN un sistem de monitorizare a cheltuielilor RPN, în speță al celor efectuate din creditul de acționar al întreprinderii publice, în contextul în care, potrivit hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor companiei de proiect, adoptate odată cu aprobarea plafoanelor de finanțare acordată de SNN, s-a prevăzut delegarea către conducerea executivă a realizării 'anumitor sau a tuturor activităților operaționale'.

În acest context, printre recomandările făcute de Corpul de Control Ministerului Energiei se numără analiza demersurilor care au avut ca rezultat decizia de asociere SNN cu NPG și derularea acestei asocieri din perspectiva raportării la normele europene și naționale ce reglementează intervenția statului în economie, respectiv a modului de încadrare în condițiile de piață a asocierii, în vederea eliminării riscului ca ulterior aceasta să fie invalidată de autoritatea competentă în domeniu, care nu a fost notificată în prealabil.

RoPower Nulcear este compania de proiect dedicată dezvoltării primei centrale cu reactoare modulare mici (SMR) din România, amplasată la Doicești, județul Dâmbovița. Fondată în 2022, RoPower este deținută în cote egale de Nuclearelectrica SA, compania națională de energie nucleară, și Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra. (Agerpres)