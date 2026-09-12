Alexandru Nazare spune „DA” astăzi. Maria Mihali: Mă căsătoresc cu iubirea vieții mele

Alexandru Nazare, alături de iubita sa

Alexandru Nazare se căsătorește astăzi.

„Lucruri de făcut astăzi: Mă căsătoresc cu iubirea vieții mele”, a scris Maria Mihali, iubita ministrului Alexandru Nazare.

Cine este Maria Mihali

Maria Mihali, viitoarea soție a ministrului Alexandru Nazare, este din Baia Mare. Și-a construit cariera artistică în jurul promovării folclorului din Maramureș. Artista a colaborat cu Grupul Iza și a urcat pe scenele mai multor spectacole și festivaluri din România și din străinătate.

În paralel cu muzica, Maria Mihali a urmat și studii în domeniul economic. A absolvit Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, apoi a finalizat un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor. Cu toate acestea, a ales să-și continue drumul în muzică.

În 2026, artista a făcut un nou pas în pregătirea sa muzicală. Pe 1 iulie, Maria Mihali a susținut lucrarea de licență la Universitatea Națională de Muzică din București.

Tema aleasă, „Muzică de nuntă din Maramureș: Săpânța, Borșa, Baia Mare”, este strâns legată de tradițiile regiunii din care provine. Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni și s-a concentrat asupra patrimoniului muzical local.