Cum schimbăm perspectiva asupra vacanțelor. Alternativa la obiectivele "instagramabile" şi pozele cu mâncarea de la all inclusive

colaj vacanta. foto: magnific.com

Pe lângă obiectivele turistice „instagramabile”, turiștii români pot descoperi și o altă față a Europei.

Sociologul Bogdan Bucur a vorbit, într-un dialog la DC News cu Val Vâlcu, despre alternativele pe care le au turiştii români care vizitează ţări europene şi nu numai la clasicele poze instagramabile cu Turnul din Pisa ţinut cu mâna ca să nu cadă sau cu Turnul Eiffel sau alte astfel de obiective turistice care apar, de regulă, în pozele de vacanţă care apar pe reţelele de socializare.

Discutându-se despre Concursul Internaţional „George Enescu”, care se desfășoară în această perioadă la București şi despre numărul de turişti care ajung în Capitală pentru a urmări Festivalul şi Concursul “George Enescu”, Bogdan Bucur a explicat: “Avem o participare din ce în ce mai însemnată a turismului internaţional asociat în special Festivalului George Enescu. Trebuie să înţelegem că, privind turismul cultural, e bine ca atunci când mergem în vacanţă, în concedii, mai ales dacă mergem cu copii mai mărişori şi vrem să le dăm o orientare, o formă de încântare culturală, e bine să setăm aceste destinaţii de vacanţă şi în funcţie de ce putem livra din punct de vedere cultural. Peste tot în Europa şi în multe alte locuri din lume avem teatre, operă, avem evenimente simfonice care se întâmplă inclusiv în timpul vacanţei de vară”.

“Şi ce poate face omul, cum poate face poză cu orchestra? El trebuie să facă poză cu farfuria cu mâncare, cu Turnul din Pisa ţinându-l în braţe şi restul lucrurilor instagramabile?”, a întrebat, ironic, Val Vâlcu.

“Fiecare se bucură de vacanţă aşa cum crede, însă în timpul vacanţei de vară avem numeroase festivaluri de muzică în Europa, aşa cum şi noi am început să deschidem. Ateneul Român are o ediţie de vară în care orchestra iese în faţa ateneului şi are nişte mici concerte tocmai pentru a-I acomoda pe turişti şi pe tineri. Atenţie, Ateneul Român se poate vizita vara, este deschis tocmai pentru ca oamenii să poată admira clădirea pe interior”, a răspuns Bogdan Bucur.