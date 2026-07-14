Valea Prahovei are un nou pariu turistic. Azuga, promovată prin experiențe autentice

Concediu în Azuga

TRAVEL PRO promovează Azuga printr-un press trip organizat cu sprijinul Hotelului Carpat Inn Pool & Spa Asociația Jurnaliștilor Profesioniști de Turism – TRAVEL PRO organizează, în perioada 13-17 iulie 2026, un press trip în stațiunea Azuga, la care participă 13 jurnaliști și creatori de conținut din București, Constanța, Timișoara și Cluj-Napoca.

Participanții reprezintă publicații online, televiziuni, presa scrisă și platforme de conținut digital și vor realiza reportaje, interviuri și materiale foto-video dedicate uneia dintre cele mai spectaculoase destinații montane de pe Valea Prahovei.

Press trip-ul este organizat cu sprijinul partenerului Hotel Carpat Inn Pool & Spa, hotel de 4 stele, și are ca obiectiv promovarea stațiunii Azuga ca destinație turistică pentru toate anotimpurile, evidențiind atât frumusețea naturală a zonei, cât și investițiile realizate în infrastructura turistică și în serviciile de ospitalitate.

Situată la poalele Munților Bucegi și Baiului, Azuga este una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din România. Cunoscută pentru pârtiile de schi și peisajele sale spectaculoase, stațiunea oferă tot mai multe motive pentru a fi vizitată pe tot parcursul anului. Traseele montane, plimbările în natură, activitățile de agrement și apropierea de obiective turistice importante, precum Castelul Peleș, Castelul Cantacuzino, Crucea Eroilor de pe Caraiman și orașul Brașov, transformă Azuga într-o destinație potrivită atât pentru vacanțe active, cât și pentru relaxare.

Gazda participanților este Hotelul Carpat Inn Pool & Spa, un hotel de 4 stele amplasat într-o zonă liniștită, la marginea pădurii și în apropierea principalelor atracții ale stațiunii. Hotelul pune la dispoziția turiștilor camere și apartamente moderne, un centru SPA cu piscină interioară încălzită, jacuzzi, saună uscată și saună umedă, servicii de masaj, sală de fitness, restaurant, săli de conferințe, spații dedicate copiilor și zone de recreere. Facilitățile sunt completate de minigolf, șah gigant, spații pentru depozitarea echipamentelor sportive și servicii dedicate atât turiștilor aflați în vacanță, cât și companiilor care organizează conferințe, team building-uri și alte evenimente.

„Press trip-urile organizate de TRAVEL PRO au rolul de a promova destinațiile turistice din România prin experiențe autentice și informații documentate, oferite direct de jurnaliștii care ajung în teren.

Azuga are toate ingredientele unei destinații competitive: peisaje spectaculoase, infrastructură turistică în continuă dezvoltare și investitori care ridică standardele serviciilor oferite turiștilor. Prin materialele pe care le vom realiza, ne dorim să contribuim la creșterea vizibilității stațiunii și să arătăm că Azuga este o destinație care merită descoperită în orice anotimp”, a declarat Grig Bute, vicepreședinte al Asociației Jurnaliștilor Profesioniști de Turism – TRAVEL PRO.



În cadrul vizitei, participanții vor testa facilitățile oferite de Hotelul Carpat Inn Pool & Spa, vor descoperi atracțiile turistice ale stațiunii Azuga și vor documenta experiențele pe care le oferă destinația în sezonul estival. Reportajele, interviurile și materialele foto-video realizate în timpul press trip-ului vor fi publicate și difuzate în presa online, televiziune, presa scrisă și pe platformele digitale ale participanților, contribuind la promovarea Azugăi și a Văii Prahovei în rândul turiștilor din întreaga țară.

„Suntem onorați să fim partenerii acestui press trip organizat de TRAVEL PRO și să primim la Azuga jurnaliști și creatori de conținut din mai multe regiuni ale României. Credem că cea mai bună promovare a unei destinații pornește de la experiențele trăite la fața locului. Ne dorim ca oaspeții noștri să descopere atât serviciile și facilitățile Hotelului Carpat Inn Pool & Spa, cât și frumusețea Azugăi și a Văii Prahovei.

Investim permanent în confort, relaxare și experiențe de calitate, iar acest parteneriat reprezintă o oportunitate de a face cunoscute atât hotelul, cât și întregul potențial turistic al zonei”, a declarat Romeo Almășan, managerul Hotelului Carpat Inn Pool & Spa.



Asociația Jurnaliștilor Profesioniști de Turism – TRAVEL PRO reunește jurnaliști, creatori de conținut și profesioniști din domeniul turismului și dezvoltă proiecte dedicate promovării destinațiilor turistice din România prin vizite de documentare, conferințe, campanii de informare și parteneriate cu autorități și operatori din turism, contribuind la dezvoltarea unui turism sustenabil și la creșterea vizibilității destinațiilor românești.