Motivul pentru care Sam Neill își boteza găinile după actrițe celebre. Dorința care l-a însoțit după ce a aflat că are cancer

Actorul Sam Neill. Sursa foto: Captură video @samneilltheprop

Dincolo de succesul de la Hollywood, Sam Neill și-a găsit fericirea la ferma sa din Noua Zeelandă.

Dincolo de succesul uriaș din Jurassic Park, Sam Neill ducea o viață liniștită la ferma sa din Noua Zeelandă, unde creștea găini, vaci, porci și alte animale. Însă ceea ce îi amuza cel mai mult pe fani era felul în care își boteza animalele: multe purtau numele unor actrițe și actori celebri, inclusiv foști colegi de platou.

Printre „locatarele” fermei se numărau găini pe nume Meryl Streep, Helena Bonham Carter, Laura Dern și Anjelica Huston. Actorul glumea că alegerea numelor avea un scop foarte practic.

„Este o poliță de asigurare. Dacă numești o găină Meryl Streep, sincer, nu mai poți s-o mănânci”, spunea el cu umor.

Gluma ascundea, de fapt, afecțiunea pe care o avea pentru animale. Neill povestea adesea că se atașa de ele și că numele celebre îl împiedicau să le privească doar ca pe animale de fermă. Viața la țară devenise pentru el un refugiu departe de agitația Hollywood-ului, iar ferma era locul în care se simțea cel mai bine, potrivit remindmagazine.

Marea dorință a lui Sam Neill, care nu se temea de moarte

Dincolo de umorul care l-a caracterizat, Sam Neill vorbea cu multă sinceritate și despre lucrurile simple care îi aduceau bucurie. După ce a făcut public diagnosticul de cancer, actorul mărturisea că nu se temea de moarte, însă mai avea o mare dorință.

El spunea, într-un interviu acordat celor de la The Guardian în martie 2023, că și-ar dori să mai trăiască încă un deceniu sau două, nu pentru noi roluri sau noi succese la Hollywood, ci pentru a vedea cum se dezvoltă locul pe care îl construise cu atâta drag în Noua Zeelandă. Vorbea cu mândrie despre terasele amenajate în jurul casei, despre măslinii și chiparoșii pe care îi plantase și pe care spera să îi vadă ajunși la maturitate.

La fel de important era timpul petrecut alături de familie. Actorul mărturisea atunci că își dorea să își vadă nepoții crescând și să se bucure cât mai mult de anii petrecuți împreună cu ei.

„Nu mă tem să mor, dar m-ar deranja. Mi-ar plăcea să mai am încă un deceniu sau două. Vreau să văd cum cresc copacii pe care i-am plantat și să-mi văd nepoții mari”, spunea Sam Neill, adăugând: „Cât despre moarte în sine? Nu mă preocupă deloc”.

Actorul din Noua Zeelandă a murit, luni, 13 iulie, în Australia, la vârsta de 78 de ani.