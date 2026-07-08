Top 10 cele mai bune orașe din lume în care să trăiești în 2026

Copenhaga, Danemarca. Sursa foto: Pexels

Un nou clasament internațional arată care sunt cele mai bune orașe din lume în care să trăiești în 2026.

Copenhaga ocupă, pentru al doilea an consecutiv, primul loc în clasamentul celor mai bune orașe din lume în care să trăiești, potrivit Indicelui Global privind calitatea vieții în orașe pentru 2026, realizat de Economist Intelligence Unit, citat de BBC.

Studiul analizează 173 de orașe din întreaga lume și le evaluează în funcție de cinci criterii: stabilitate, sistem de sănătate, cultură și mediu, educație și infrastructură.

În 2026, primele 10 poziții ale clasamentului sunt ocupate de:

Copenhaga (Danemarca)

Viena (Austria)

Melbourne (Australia)

Sydney (Australia)

Zurich (Elveția)

Geneva (Elveția)

Osaka (Japonia)

Adelaide (Australia)

Vancouver (Canada)

Tokyo (Japonia)

Rezultatele confirmă încă o dată poziția dominantă a orașelor europene în privința calității vieții, dar și performanța constantă a marilor centre urbane din Australia.

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Copenhaga, unde rutina zilnică înseamnă calitate a vieții

Capitala Danemarcei și-a păstrat primul loc datorită punctajelor maxime obținute la capitolele stabilitate, educație și infrastructură, precum și datorită unuia dintre cele mai bune scoruri pentru cultură și mediu. Pentru locuitori, însă, aceste rezultate nu se traduc în statistici, ci într-un mod de viață firesc și echilibrat.

Laura Amira Kassem, medic și doctorandă care locuiește în Copenhaga de opt ani, spune că unul dintre cele mai mari avantaje ale orașului este faptul că poți merge cu bicicleta la serviciu, să faci o baie în apele curate ale portului după program și să ajungi acasă la timp pentru cină. Pentru ea, acesta nu este un lux sau un eveniment deosebit, ci o zi obișnuită de marți.

Viața de zi cu zi se desfășoară într-un ritm relaxat. Diminețile încep adesea cu o alergare prin zona naturală Utterslev Mose sau în jurul lacurilor orașului, urmate de micul dejun, o cafea și, în timpul verii, o baie în port.

Vizitatorii care doresc să descopere orașul din perspectiva localnicilor sunt îndrumați spre cartierul multicultural Nørrebro, unde magazinele tradiționale coexistă cu brutării artizanale, baruri și restaurante moderne. De aici, o plimbare cu bicicleta până în Nordhavn, urmată de o cafea și o baie în mare, completează experiența, iar prânzul este adesea însoțit de un smørrebrød, celebrul sandviș danez cu pâine de secară.

Seara, comunitatea pasionaților de alergare se întâlnește în Fælledparken, unde traseul Loopet reunește persoane de toate vârstele. Atmosfera este deschisă și prietenoasă, iar întâlnirile se încheie adesea cu o cină în aer liber.

Viena, un oraș în care timpul pare să curgă mai încet

După ce anul trecut a pierdut primul loc în fața Copenhagăi, Viena ocupă în 2026 poziția a doua. Capitala Austriei continuă să exceleze la capitolele sănătate și educație, unde a obținut punctaj maxim.

Locuitorii spun că farmecul orașului nu constă doar în serviciile publice de calitate, ci și în ritmul său liniștit. Franziska Hochmüller, angajată a Biroului de Turism din Viena, povestește că drumul zilnic spre serviciu, parcurs cu unul dintre tramvaiele istorice de pe Ringstraße, este unul dintre momentele preferate ale zilei. În loc să își petreacă timpul pe telefon, preferă să citească sau să admire clădirile orașului.

Roland Eggenhofer, reprezentant al departamentului de vânzări și marketing al unui hotel din Viena, recomandă vizitatorilor cartierele Neubaugasse și Spittelberg, apreciate pentru cafenelele, magazinele și atmosfera lor relaxată. El îi îndeamnă să ajungă și în celebra piață Naschmarkt, renumită pentru oferta sa gastronomică internațională. Toamna, spune el, o experiență autentic vieneză înseamnă o vizită la unul dintre Heuriger, tavernele tradiționale din podgoriile aflate la marginea orașului, unde este servit vinul local.

Pentru cei care vor să descopere viața cotidiană a vienezilor, piața Kutschkermarkt oferă imaginea unui cartier în care familiile, cuplurile și persoanele în vârstă își fac cumpărăturile sau își savurează cafeaua fără grabă. Chiar și după ani petrecuți în oraș, Franziska spune că Viena continuă să o surprindă prin felul în care reușește să ofere liniște chiar și într-o metropolă.

Melbourne, orașul în care fiecare cartier are propria identitate

Melbourne ocupă locul al treilea în clasament și se remarcă prin unul dintre cele mai ridicate scoruri pentru cultură și mediu. Locuitorii spun că personalitatea orașului se descoperă cel mai bine prin diversitatea cartierelor sale.

Anne Marie Lennon, director general al unui hotel din Melbourne, descrie orașul ca pe o metropolă care funcționează asemenea unei comunități mici, unde oamenii sunt curioși, prietenoși și deschiși. Cultura, gastronomia, muzica, moda și arta contribuie la o atmosferă aparte, iar fiecare suburbie are propriul caracter.

Lou McGregor, stabilită aici de două decenii, consideră că Footscray este unul dintre cele mai interesante locuri pentru gastronomie multiculturală, Fitzroy este ideal pentru baruri și magazine vintage, St Kilda atrage prin plajă, iar Carlton este renumit pentru restaurantele sale italiene și străzile pline de farmec.

Pentru vizitatori, Melbourne înseamnă și Biblioteca de Stat, cu impresionanta sală de lectură, arta stradală din Hosier Lane, Galeria Națională din Victoria și faimoasele pasaje și arcade ale centrului orașului.

Cei care vor să simtă atmosfera autentică a orașului sunt sfătuiți să petreacă timp în Princes Park, unde alergătorii, familiile, proprietarii de câini și oamenii veniți pur și simplu să se relaxeze creează imaginea unei comunități calme și primitoare.

Sydney, între metropolă și natură

Sydney s-a clasat pe locul al patrulea, la egalitate de punctaj cu Melbourne, obținând rezultate excelente la sănătate și educație. Totuși, locuitorii spun că adevăratul atu al orașului îl reprezintă apropierea permanentă de natură.

Steve Kamper, ministrul turismului din statul New South Wales, afirmă că indiferent unde te afli în Sydney, nu ești niciodată departe de o priveliște spectaculoasă, fie că este vorba despre port, plaje sau Munții Albaștri. El îi îndeamnă pe turiști să descopere și cartierul Burwood, unul dintre cele mai reprezentative exemple ale diversității culturale a orașului, și să participe la un meci de fotbal australian pentru a înțelege pasiunea localnicilor pentru sport.

Julie Livni, antreprenoare și mamă a doi copii, spune că în Sydney mersul la plajă nu este rezervat weekendului. Pentru mulți locuitori, o plimbare sau o baie în ocean înainte de începerea programului de lucru reprezintă o rutină obișnuită. Ea își începe diminețile cu o plimbare la răsărit între Bondi și Bronte, considerând acest moment cea mai bună modalitate de a-și începe ziua.

Vizitatorilor le recomandă să urmărească răsăritul la Tamarama Beach, să ia micul dejun în Bondi și să facă o plimbare cu feribotul din Rose Bay, doar pentru a admira Opera din Sydney și portul dintr-o perspectivă diferită.

Zurich: eficiență, natură și o curățenie impresionantă

Deși a coborât pe locul al cincilea, Zurich rămâne unul dintre cele mai apreciate orașe din lume pentru calitatea vieții. Locuitorii spun că echilibrul dintre infrastructura impecabilă și apropierea de natură face diferența.

Manuela Leonhard, creatoare de conținut din Zurich, povestește că în fiecare zi trece pe lângă Lacul Zurich sau pe malurile râurilor Limmat și Sihl, unde își rezervă câteva momente de liniște. Orașul are peste 1.200 de fântâni publice cu apă potabilă, un detaliu care contribuie la confortul vieții de zi cu zi.

Pentru cei aflați la prima vizită, recomandă piața Lindenhof, amenajată pe locul unui fost fort roman, terasele Universității ETH și ale Universității din Zurich, precum și centrul vechi, cu străduțele sale înguste și magazinele de mici dimensiuni.

Chiar dacă a locuit toată viața în Zurich, ceea ce continuă să o impresioneze este curățenia orașului. Indiferent de amploarea unui eveniment organizat aici, dimineața următoare nu mai rămâne aproape nicio urmă, iar acest lucru i se pare remarcabil de fiecare dată.

Clasamentul din 2026 arată că cele mai locuibile orașe din lume nu se remarcă doar prin servicii publice performante, ci și printr-un stil de viață echilibrat.

Accesul la spații verzi și apă, mobilitatea ușoară, siguranța, oferta culturală și sentimentul de comunitate sunt elementele care transformă aceste orașe în locuri unde calitatea vieții este resimțită în fiecare zi.

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