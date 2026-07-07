”Bătaia” din Constanța a împărțit țara-n două. Explicația psihologului Radu Leca, pentru DCNews

Psihologul Radu Leca, despre mama care și-a bătut fiica în plină stradă: „Dacă a ales să facă asta în public...”

Psihologul Radu Leca a vorbit despre cazul mamei din Constanța care a fost surprinsă în timp ce își lovea fiica minoră pe stradă, în fața unui alt minor, băiat. Filmată de un trecător, femeia i-a spus martorului să o ia el, să o crească, pentru că nu mai are răbdare, este epuizată.

Psihologul Radu Leca a analizat comportamentul femeii, efectele pe care violența le poate avea asupra copilului, dar și posibilitatea ca mama și fiica să ajungă la o relație normală prin consiliere psihologică.

"Avem așa în conformitate cu evoluția psiho-emoțională a unui părinte și ținând cont de elementele care fac parte din evoluția cognitivă a părintelui, dar ținând cont și de elementele hormonale și metabolice ale unui adult, tot ceea ce concură la ideea pierderii răbdării este deja vizibil pentru toată lumea. Epuizarea, anxietatea, episoadele depresive sunt cele care favorizează asemenea tipuri de reacții în raport cu existența unui minor.

„Dacă a ales să-și bată copilul pe stradă, acasă este mult mai violentă”

Faptul că tutorele a ales să lovească în public, să umilească copilul nu ne poate face pe noi, ca psihologi, jurnaliști sau membri ai DGASPC-ului, să ne gândim decât la ce este mai rău din punct de vedere psiho-emoțional pățit de copil în universul familiei. Fiindcă, dacă doamna a ales să-și bată copilul pe stradă, asta înseamnă că și acasă această doamnă este mult mai violentă. Acum, mergând pe ideea concretă și extrem de transparentă, care favorizează mama și copilul, sunt conștient de faptul că avem de-a face, oricând, atât timp cât mama va dori, cu posibilitatea ca, prin consiliere psihologică, atât mama, cât și copilul să facă parte dintr-o normalitate și dintr-o armonie ce nu va conține niciodată violență fizică.

Violența fizică poate fi înlocuită de abuzul psihologic

Există, de asemenea, posibilitatea ca, în urma consilierii psihologice a celor doi, elemente de natură fizic violentă să dispară, dar să apară cele de tip psihologic, care conțin injurii, amenințări, blesteme. Ținând cont de anvergura pe care a luat-o cazul, sunt convins că DGASPC-ul își va face corect treaba, dar că mama va primi șansa de a fi în continuare tutore.

În timp ce România merge pe ideea acestei împărțiri, nu putem decât să fim imparțiali, la rândul nostru, și noi, ca profesioniști. Și eu, Radu Leca, formulez următoarea idee:

Toți cei care au senzația că un copil bătut e un copil fericit se înșală amarnic. De asemenea, un copil niciodată nu va atinge performanța prin violență. Ceea ce, în urmă cu 35-40 de ani, se întâmpla, în acest moment, în prezent, în 2026, nu mai are nicio legătură cu realitatea.

„Violența nu va fi niciodată acceptată. Sub nicio formă”

Tipologia tutorelui violent nu face parte din Uniunea Europeană. Cât timp, la nivel național, din punctul de vedere al politicilor externe, România face parte cu brio din structurile Uniunii Europene, violența nu va fi niciodată acceptată. Sub nicio formă, niciodată", a explicat Radu Leca pentru DCNews.