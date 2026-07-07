7 tipuri de broaște pentru uși și cum alegi modelul potrivit din oferta MatHaus / FOTO: shutterstock.com

O ușă bună nu funcționează corect fără o broască potrivită. Mecanismul de închidere influențează siguranța, confortul zilnic și chiar aspectul final al ușii. Dacă renovezi, construiești sau înlocuiești o broască veche, merită să alegi informat: tipul ușii, materialul, grosimea canatului și nivelul de securitate dorit fac diferența.

Mai jos găsești 7 tipuri de broaște pentru uși, cu explicații clare și recomandări practice din oferta MatHaus. Informațiile te ajută să alegi corect, fie că ești profesionist în construcții, fie că îți amenajezi locuința pe cont propriu.

1. Broaște îngropate cu cilindru pentru uși de exterior

Acestea sunt cele mai utilizate la ușile de intrare din apartamente și case. Se montează în interiorul canatului (în grosimea ușii) și funcționează împreună cu un cilindru profil euro. Când rotești cheia, cilindrul acționează limba și bolțul de blocare.

Le întâlnești frecvent la:

uși metalice de apartament;

uși din lemn masiv;

uși de acces secundar către curte sau garaj.

Verifică două dimensiuni înainte să comanzi:

dornmasul (distanța de la marginea ușii la axul mânerului – de exemplu 35 mm, 40 mm);

(distanța de la marginea ușii la axul mânerului – de exemplu 35 mm, 40 mm); interaxul (distanța dintre axul cilindrului și axul mânerului – de obicei 85 mm sau 90 mm).

Pentru rezultate stabile, combină broasca cu un cilindru de calitate și șilduri de protecție. Dacă înlocuiești doar mecanismul, măsoară cu atenție modelul vechi. O diferență de câțiva milimetri te obligă să modifici găurile din ușă sau să schimbi și feroneria.

În oferta MatHaus găsești variante pentru uși din lemn și metal, cu finisaje cromate sau zincate, potrivite pentru utilizare uzuală sau trafic intens.

2. Broaște îngropate pentru uși de interior (cheie simplă)

Pentru dormitor, birou sau debara, ai nevoie de o broască simplă, cu cheie mică tip cameră. Asigură intimitate și funcționează ușor, fără mecanisme complicate.

Acest tip de broască:

se montează în uși din MDF, PAL sau lemn;

are interax mai mic decât modelele pentru exterior;

nu necesită cilindru separat.

În majoritatea cazurilor, grosimea ușilor de interior variază între 35 și 40 mm. Verifică dacă broasca aleasă se potrivește acestei grosimi. Dacă schimbi și mânerul, asigură-te că pătratul (tija care face legătura între mânere) are dimensiunea corectă.

Pentru renovări rapide în apartamente, aceste broaște oferă o soluție accesibilă și ușor de montat.

3. Broaște tip WC (cu blocare interioară)

Pentru baie sau toaletă, alege o broască cu sistem de blocare interioară. Pe interior ai un buton sau o rozetă rotativă, iar pe exterior un sistem de deblocare de urgență.

Avantaje practice:

blochezi ușa fără cheie;

poți debloca din exterior cu o șurubelniță în caz de urgență;

mecanism simplu, potrivit pentru utilizare frecventă.

La montaj, respectă aceeași regulă a măsurătorilor: dornmas și interax corecte. Pentru familii cu copii, acest sistem oferă control și siguranță suplimentară. În oferta MatHaus găsești broaște WC compatibile cu majoritatea ușilor standard de interior.

4. Broaște aplicate pentru uși din lemn sau metal

Broaștele aplicate se montează pe suprafața ușii. Nu necesită frezare adâncă în canat și sunt potrivite pentru uși mai vechi sau mai subțiri.

Le poți folosi la:

anexe gospodărești;

magazii;

uși metalice simple;

spații tehnice.

Montajul este direct: fixezi corpul broaștei pe ușă și placa de închidere pe toc, apoi verifici alinierea limbii cu locașul din toc. Pentru uși exterioare, alege modele cu cheie pe ambele părți. Pentru acces secundar, poți opta pentru variantă cu buton interior.

Dacă vrei o soluție rapidă, fără intervenții majore în ușă, acest tip de broască rezolvă eficient problema închiderii.

5. Broaște multipunct pentru uși PVC și aluminiu

Ușile din PVC sau aluminiu folosesc frecvent sisteme multipunct. Acestea blochează ușa în mai multe puncte pe înălțime, ceea ce îmbunătățește etanșeitatea și stabilitatea.

Sistemul acționează simultan:

un punct central (zona mânerului);

puncte superioare și inferioare;

uneori cârlige sau role suplimentare.

Pentru case cu ieșire directă în exterior, această soluție ajută la menținerea alinierii corecte a ușii și la limitarea deformărilor în timp. Dacă ușa nu mai închide bine, verifică mai întâi balamalele și reglajele, apoi mecanismul.

Găsești în magazinul MatHaus modele de broască pentru ușă compatibile cu profile standard. Consultă specificațiile tehnice și compară dimensiunile cu sistemul existent. În multe situații, poți înlocui doar mecanismul central, dar pentru compatibilitate perfectă este recomandat să verifici întreg ansamblul.

6. Broaște pentru accese secundare

Broaștele pentru uși folosite mai rar combină zăvorul cu limba acționată de mâner într-un singur corp. Se folosesc frecvent la:

uși de garaj;

pivnițe;

depozite;

intrări laterale.

Modelele cu 3 sau 5 pini oferă niveluri diferite de securitate. Pentru o magazie sau un atelier din curte, varianta cu 3 pini este suficientă. Pentru o ușă laterală care comunică direct cu locuința, alege un model cu 5 pini și combină-l cu un cilindru de calitate.

Aceste broaște nu înlocuiesc sistemele complexe de securitate, dar funcționează eficient în zone cu trafic redus.

7. Broaște speciale și soluții pentru uși metalice ranforsate

Ușile metalice groase sau cele cu destinație tehnică necesită broaște rezistente, cu componente din oțel tratat. Le întâlnești la:

uși de acces în spații comerciale;

camere tehnice;

hale sau depozite.

Aceste modele suportă utilizare intensă și se pot combina cu plăci de protecție pentru cilindru. La montaj, acordă atenție alinierii cu placa de închidere. Dacă bolțul nu intră corect în locaș, mecanismul se uzează rapid.

Pentru o imagine completă asupra modului în care funcționează ansamblul mâner–broască, poți consulta și informații generale despre mecanismul de închidere al unui mâner de ușă, așa cum este explicat în pagina dedicată noțiunii de doorknob. Vei înțelege mai bine cum interacționează componentele și de ce compatibilitatea este importantă.

Cum alegi corect, pas cu pas

Indiferent de tipul broaștei, urmează câțiva pași simpli:

Măsoară dornmasul și interaxul modelului existent. Verifică grosimea ușii. Stabilește destinația ușii (interior, exterior, spațiu tehnic). Alege materialul potrivit: oțel zincat pentru interior, oțel tratat pentru exterior. Verifică compatibilitatea cu mânerul și cilindrul.

Pentru montaj simplu la interior, poți lucra cu burghiu, daltă și șurubelniță. La sisteme multipunct sau uși metalice ranforsate, solicită ajutor specializat. O instalare incorectă duce la blocaje sau uzură prematură.

Întreține mecanismul prin lubrifiere periodică cu spray pentru încuietori și verifică șuruburile de fixare. Dacă mânerul nu revine corect sau cheia agață, planifică înlocuirea broaștei înainte să apară blocaje.

Consultă gama completă disponibilă la MatHaus, compară specificațiile și alege modelul potrivit pentru proiectul tău. O broască adaptată tipului de ușă îți asigură funcționare corectă, siguranță și durabilitate pe termen lung.