Un bărbat și-a dat foc în fața sediului ONU din New York și a murit. Avea la el un steag tibetan

Un bărbat a murit după ce și-a dat foc în fața sediului ONU din New York. Poliția a deschis o anchetă, iar presa americană scrie că acesta avea asupra sa un steag tibetan.

Un bărbat şi-a dat foc joi în faţa sediului Naţiunilor Unite din New York şi a decedat din cauza rănilor suferite, a anunţat poliţia din oraş american, transmite AFP.

Poliţia din New York a declarat pentru AFP că a primit un apel la ora 18:32 (22:32 GMT) care semnala că un bărbat şi-a dat foc în apropierea sediului Naţiunilor Unite.

"Decesul său a fost constatat la spitalul Bellevue" din Manhattan, a precizat poliţia care a deschis o anchetă.

Aceasta nu a comunicat niciun motiv pentru acest gest, însă publicaţia New York Post a relatat că bărbatul avea la el un steag tibetan în momentul faptelor.

Contactată de AFP, Organizaţia Naţiunilor Unite nu a răspuns deocamdată, conform Agerpres.

Tibetul aflat sub influența Chinei

Partidul Comunist din China a preluat controlul asupra Tibetului în 1950, printr-un proces descris atunci ca o „eliberare pașnică” de sub iobăgia feudală.

Însă tibetanii afirmă că de-a lungul celei mai mari părți a istoriei lor au fost independenți. Aceștia au protestat de mai multe ori împotriva regimului de la Beijing.

SUA și UE au arătat îngrijorare în legătură cu legea unității etnice, cea mai nouă lege din China, votată săptămâna aceasta, care oferă autorităților chineze o bază juridică pentru a lua acțiuni împotriva persoanelor aflate în afara teritoriului său.

Astfel, cele 55 de grupuri etnice minoritare ale țării capătă o "identitate comună", inclusiv tibetanii sau uigurii.

Tibetanii din întreaga lume s-au opus acestei legi. Guvernul tibetan, aflat în exil, nu este recunoscut în mod oficial de către Beijing, potrivit Encyclopaedia Britannica.

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