Căldura extremă afectează industria parmezanului din Italia. La ce soluții recurg producătorii pentru a proteja „băncile de brânză”

Parmezan. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Valurile de căldură pun presiune pe industria parmezanului din Italia, afectând producția de lapte și „băncile de brânză” din Emilia-Romagna.

Valurile de căldură din această vară nu afectează doar agricultura și populația Italiei, ci pun presiune și asupra unui sistem financiar neobișnuit: depozitele în care sunt păstrate sute de mii de roți de Parmigiano Reggiano folosite drept garanție pentru împrumuturile acordate fermierilor.

Sistem special pentru păstrarea Parmigiano Reggiano

În regiunea Emilia-Romagna, aceste adevărate „bănci de brânză” păstrează brânza în condiții atent controlate până când aceasta ajunge la maturitatea necesară. Credito Emiliano, cunoscută drept Credem, folosește Parmigiano Reggiano drept garanție pentru credite încă din 1953. Prin intermediul filialei sale, Magazzini Generali delle Tagliate, banca depozitează și maturează în jurul orașelor Reggio Emilia și Modena peste 500.000 de roți de brânză, a căror valoare depășește 300 de milioane de euro, potrivit euronews.

Sistemul le permite producătorilor să primească înainte de vânzarea brânzei între 60% și 80% din valoarea acesteia. Este o soluție importantă pentru micile fabrici de brânzeturi, deoarece Parmigiano Reggiano trebuie maturat cel puțin 12 luni și, în multe cazuri, chiar doi sau trei ani. În această perioadă, producătorii au nevoie de lichidități pentru a-și continua activitatea.

Tehnologia blockchain a făcut sistemul și mai flexibil. Fermierii pot folosi acum roțile de brânză drept garanție fără să fie nevoiți să le transporte în depozitele băncii, ceea ce permite extinderea capacității de creditare.

Canicula crește costurile

Temperaturile extreme complică însă procesul de maturare. Pentru ca brânza să se păstreze în condiții optime, depozitele trebuie menținute la temperaturi controlate, iar acest lucru necesită tot mai multă energie.

În perioada cea mai fierbinte a verii, consumul zilnic de electricitate al acestor depozite a crescut cu aproximativ 30%. Pentru a face față situației, au fost necesare investiții în sisteme de răcire, cazane, izolație și surse de energie regenerabilă.

Problema este cu atât mai importantă cu cât o roată de Parmigiano poate rămâne la maturat timp de până la trei ani. Astfel, fiecare vară extrem de călduroasă generează costuri suplimentare cu mult înainte ca brânza să ajungă pe piață.

Efectele încep la nivelul fermelor

Impactul temperaturilor ridicate se resimte însă înainte ca laptele să ajungă la fabricile de brânzeturi.

Când temperaturile depășesc 40 de grade Celsius, vacile consumă mai puțină hrană și devin mai puțin active. În consecință, producția de lapte poate scădea cu până la 10%.

Nicola Bertinelli, președintele Consorțiului Parmigiano Reggiano, atrage atenția că temperaturile extreme afectează atât cantitatea, cât și calitatea laptelui.

Situația este complicată și de regulile stricte privind producția de Parmigiano Reggiano. Brânza poate fi fabricată doar în cinci provincii italiene, iar vacile trebuie hrănite cu iarbă și fân provenite din aceeași zonă. În cazul unui sezon secetos, disponibilitatea hranei pentru animale poate deveni astfel o problemă majoră.

Importanța economică a acestui sector este considerabilă. În 2025, Italia a produs aproximativ 4,19 milioane de roți de Parmigiano Reggiano, iar valoarea vânzărilor către consumatori a ajuns la aproximativ 4 miliarde de euro.

Un efect economic care se propagă în lanț

Economiștii subliniază că efectele căldurii extreme nu apar întotdeauna imediat și direct. O perioadă de temperaturi ridicate poate începe prin reducerea producției de lapte, apoi poate afecta fabricile de brânzeturi, depozitele și, în cele din urmă, instituțiile financiare care folosesc brânza drept garanție.

Temperaturile extreme pot avea efecte măsurabile asupra valorii companiilor aflate mai jos în lanțul economic, a explicat R. Jisung Park, economist la Wharton School.

Un studiu al Băncii Centrale Europene, publicat în martie, a arătat că impactul căldurii extreme asupra creșterii economice este mai redus în Italia și Spania decât în Germania, deoarece economiile din sudul Europei sunt, în general, mai bine adaptate temperaturilor ridicate.

Cu toate acestea, o scădere economică aparent modestă la nivel național poate ascunde pierderi importante în anumite sectoare.

În cazul Parmigiano Reggiano, căldura afectează simultan fermele, producția de lapte, fabricile de brânzeturi, depozitarea și chiar sistemul de creditare care se bazează pe valoarea brânzei maturate.

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