Acordul SUA-Turcia pe arme pentru Ucraina nemulţumeşte Moscova. "Au deschis încă o cutie a Pandorei"

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Moscova s-a arătat sâmbătă nemulţumită de acordul americano-turc privind armele pentru Ucraina, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, afirmând că acordul doar "va amâna încheierea regimului de la Kiev"

Zaharova, citată de agenţia de presă TASS, a spus că autorităţile din SUA şi Turcia au "deschis astfel încă o cutie a Pandorei", transmite dpa.

În urmă cu o săptămână, o notificare a Departamentului de Stat american adresată Congresului SUA a evocat o achiziţie majoră de arme din Turcia de către Ucraina.

Potrivit notificării, Kievul achiziţionează un pachet substanţial de arme de artilerie fabricate în SUA, ce include şi 70 de rachete ATACMS.

Acordul, care se referă exclusiv la modele mai vechi de arme, include de asemenea 12 lansatoare de rachete M270, peste 2.500 de rachete de artilerie calibru 227 mm cu muniţii cu fragmentaţie şi 47.000 de obuze de artilerie calibru 203 mm cu muniţii cu fragmentaţie.

Guvernul american sprijină acordul, ce se ridică la o valoare de 283 de milioane de dolari. Senatul şi Camera Reprezentanţilor pot prezenta obiecţii în termen de 30 de zile.

Potrivit unor informaţii furnizate recent de Kiev, forţele armate ruse şi-au sporit recent capabilităţile cu rachete balistice din Coreea de Nord. Cel puţin două din aceste rachete au fost deja utilizate împotriva Ucrainei.

Rusia respinge incetarea focului în Marea Neagră

Rusia a respins vineri ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susţinând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor jumătăţi de măsuri care doar ar oferi un răgaz Kievului, transmite Reuters.

În ultimele săptămâni atât Rusia, cât şi Ucraina şi-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creştere a preţului cerealelor la nivel mondial.

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la acte neruşinate de terorism contra navelor, fără însă a face vreo menţiune despre atacurile comise de Rusia.

Considerăm aceste atacuri (comise de Ucraina) drept o politică deliberată menită să destabilizeze transportul maritim civil în regiunea Mării Negre pentru a escalada şi mai mult tensiunile şi a prelungi conflictul, totul cu consimţământul flagrant al vecinilor regionali, a spus Zaharova.

În acelaşi timp, nu vedem niciun semn de îmbunătăţire a situaţiei şi, în consecinţă, niciun motiv pentru jumătăţi de măsură care doar oferă un respiro regimului de la Kiev, a adăugat reprezentanta diplomaţiei ruse. Ea a precizat că s-a referit la o declaraţie a ministrului de externe turc Hakan Fidan potrivit căreia Ankara le-a prezentat Rusiei şi Ucrainei propuneri pentru un moratoriu privind operaţiunile militare în Marea Neagră.

Agenţia de presă britanică a relatat joi că Ucraina i-a transmis Rusiei, via o ţară terţă, oferta ca cele două părţi beligerante să pună capăt atacurilor contra ţintelor civile în Marea Neagră.

Maria Zaharova a subliniat că nu este fezabilă o revenire la iniţiativa din 2022-2023, mediată de Turcia, cu privire la cerealele transportate pe Marea Neagră, acord ce le-a permis Kievului şi Moscovei să continue livrările de cereale pe piaţa mondială. Acordul s-a blocat după ce Rusia a acuzat Ucraina şi Occidentul de nerespectarea părţii lor de înţelegere.