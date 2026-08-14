Fostul premier al Poloniei şi încă 39 de parlamentari, daţi afară din Partidul Lege şi Justiţie

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Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, dar şi alți 39 de parlamentari au fost daţi afară din Partidul Lege şi Justiţie, principalul partid de opoziţie de dreapta de la Varșovia.

Partidul Lege şi Justiţie (PiS), aflat în opoziţie în Polonia, i-a dat afară din rândurile sale pe fostul premier Mateusz Morawiecki şi un grup mare de parlamentari, în urma unor dispute politice interne, a anunţat şeful comisiei de etică a PiS, citat vineri de dpa.

Potrivit comisiei respective, aceștia au încălcat statutul partidului atunci când au părăsit grupul parlamentar al PiS şi au creat un grup politic nou. Decizia îi vizează pe 38 de deputaţi, printre care Mateusz Morawiecki, şi pe doi senatori.

Acest partid avusese 181 de locuri în Seim (camera inferioară a parlamentului) şi 33 în Senat.

Detalii despre scindarea PiS

Reamintim că la finalul lui iulie, PiS s-a scindat ca urmare a unei lupte pentru putere între fondatorul formaţiunii, Jaroslaw Kaczynski, în vârstă de 77 de ani, şi Mateusz Morawiecki, în vârstă de 58 de ani. Morawiecki a refuzat virarea spre dreapta a partidului impusă de Kaczynski şi a fondat un grup politic intern numit "Dezvoltare Plus", alături de alţi reprezentanţi ai aripii liberale economic.

Jaroslaw Kaczynski a cerut dizolvarea acestui nou grup, dând un ultimatum şi insistând ca toţi membrii să semneze o declaraţie de loialitate. Mateusz Morawiecki a refuzat ambele solicitări şi a anunţat formarea propriului grup parlamentar. Ulterior, au fost lansate procedurile de excludere din partid a fostului premier şi a membrilor "Dezvoltare Plus".

PiS a condus guvernul polonez între anii 2015 şi 2023. În perioada respectivă, partidul a iniţiat o reformă cuprinzătoare a sistemului de justiţie polonez, unele măsuri conducând la un diferend cu Comisia Europeană. PiS s-a angajat în confruntări repetate cu Bruxelles-ul pe tema statului de drept și a drepturilor comunității LGBTQ+.

Formaţiunea conservatoare a pierdut alegerile parlamentare din octombrie 2023, devenind cel mai mare partid de opoziţie din Polonia.

Polonia are alegeri parlamentare în 2027

Scindarea vine în contextul în care Polonia urmează să aibă alegeri parlamentare în noiembrie 2027. Analiștii estimează că ruptura ar putea accentua fragmentarea electoratului conservator și naționalist. Voturile de dreapta s-ar putea împărți între PiS, două formațiuni de extremă dreapta și noua grupare a lui Mateusz Morawiecki, considerată cea mai moderată dintre acestea.

Totuși, chiar și așa, Coaliția Civică a lui Donald Tusk, care acum conduce în sondaje cu 32%, ar putea întâmpina dificultăți în formarea unei majorități parlamentare dacă partidele de dreapta vor reuși, împreună, să obțină suficiente mandate, potrivit unor analiști.

Morawiecki a creat grupul pentru a atrage alegători nemulțumiți de peisajul actual al dreptei, inclusiv membri ai PiS, ai partidului de extremă dreapta Confederația și ai formațiunii ultranaționaliste Confederația Coroanei Poloneze.

Jaroslaw Kaczynski spunea la sfârșitul lunii iulie că "Dezvoltare Plus" este o amenințare existențială la adresa unității PiS înaintea alegerilor parlamentare din 2027, descriind grupul politic ca parte a unei conspirații planificate pentru fracturarea opoziției, potrivit pap.pl.

„În această situație, nu puteam privi asociația decât ca pe un element al acelui plan - un plan de divizare a partidului”, a declarat Kaczynski reporterilor atunci.

Reamintim că în anul 2025, Polonia a avut alegeri prezidențiale. Candidatul susținut de Partidul Lege şi Justiţie, Karol Nawrocki, a obținut o victorie surprinzătoare împotriva lui Rafał Trzaskowski, candidatul Coaliției Civice.

Cine este Mateusz Morawiecki, prietenul lui George Simion

Mateusz Jakub Morawiecki a fost prim-ministru al Poloniei din 2017 până în 2023. În guvernul condus de Beata Szydło a fost vicepremier din 2015 până în 2017, ministru al Dezvoltării din 2015 până în 2018 și ministru al Finanțelor din 2016 până în 2018. Înainte de numirea sa politică, Morawiecki a avut o carieră îndelungată în afaceri.

Mateusz Morawiecki a fost anul trecut București, pentru a-l susține pe George Simion în cursa pentru Cotroceni.

"Sunt aici în aceste zile pentru că acesta este un moment foarte important pentru George Simon, pentru partidul AUR, dar și pentru România, pentru că democrația înseamnă să îți poți depune candidatura, astfel încât oamenii să poată decide pe cine vor să aleagă ca președinte, ca parlamentar și așa mai departe. Așa că sper ca ziua de astăzi să fie una foarte bună pentru George Simon. Dar, de asemenea, cred că nu poți câștiga un mandat democratic prin reducerea la tăcere a poporului tău, prin cenzurarea oamenilor tăi, în special a adversarilor tăi. Deci libertatea de exprimare, libertatea alegerilor sunt coloana vertebrală, însuși miezul democrației. Și sper ca aceste zile să fie foarte importante pentru a cimenta democrația în România", spunea Mateusz Morawiecki în martie 2025.

Gestul său a fost atunci criticat de Donald Tusk, care a descris AUR drept un partid pro-rus.

„Morawiecki l-a susținut la București pe George Simion în alegerile prezidențiale din România. El este liderul partidului deschis pro-rus și anti-european AUR. Nici măcar nu se mai ascund”, a scris el atunci pe X.