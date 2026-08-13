Drona de la Costinești a fost scoasă din apă. Bogdan Chirieac avertizează: Rușii ne vor prosti în față pur și simplu

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Analistul Bogdan Chirieac avertizează că astfel de incidente cu drone, precum cel din Costinești, ar putea deveni tot mai frecvente și că Federația Rusă va nega orice implicare.

Scafandrii geniști ai armatei au scos din apă o dronă ajunsă la digul din Costinești. Zona a rămas securizată de polițiști și jandarmi. Alarma a fost dată în jurul orei 8, după ce dona a fost observată plutind la aproximativ 15 metri de mal. Potrivit ultimelor informații, dispozitivul nu avea explozibil.

În paralel, Ambasada Rusiei la București contestă orice dovezi prezentate de Ministerul de Externe privind dronele doborâte în ultimul timp în România, susținând că sunt doar "bucăți de polistiren" și că incidentele ar fi fost regizate de autorități. Subiectul a fost comentat de analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV la emisiunea Cristinei Șincai.

"Arma de atac a Federației Ruse intră în spațiul aerian, fluvial și maritim al României"

"Trebuie să ne așteptăm la drone în spațiul aerian, pe fluviu, și la Marea Neagră. Este un război în toată regula, război pe vechi, dar și cu elemente noi, la granița România. Războiul pe vechi înseamnă sânge, moarte, nu e unul cibernetic. Războiul modern, de astăzi, se poartă cu dronele. Nu avioane, nu nave și, în niciun caz, tancuri, ci drone. Arma de atac a Federației Ruse intră în spațiul aerian, fluvial și maritim al României. Trebuie să ne așteptăm în continuu la astfel de provocări.

În privința reacției Rusiei nu putem să avem niciun fel de așteptare. Ne vor prosti în față pur și simplu. Deși îi arăți drona, se vede că e rusească, o să ne zică: 'Nu e adevărat. Ați inventat totul. De fapt, e o chestiune de imagine'. Nu ai ce să le faci. Ce să le faci? Aliații din NATO știu adevărul, sunt de partea noastră, dar Rusia face asta cu toți. Rușii nu fac asta doar cu noi. O fac cu polonezii, cu balticii și așa mai departe. În regiune au tot apărut drone și pe la ei și le spun în față că nu e adevărat. Pe ei, ca și pe noi, îi acuză de tot felul de invenții", a explicat Bogdan Chirieac.

O dronă, observată de turiști în mare, la Costinești

Autorităţile din judeţul Constanţa au fost în alertă după ce o dronă ar fi fost observată în apropierea stabilopozilor din staţiunea Costineşti, a transmis, joi, prefectul Adrian Picoiu. Potrivit acestuia, la faţa locului au intervenit echipaje de poliţie, jandarmi, pompieri, dar şi Garda de Coastă şi de la Serviciul Român de Informaţii.

"În jurul orei 8:15 a fost primit un apel 112 prin care se comunica o posibilă dronă în zona Tineretului Costineşti, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă , ISU şi IJJ, fiecare pe competenţele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate", a transmis prefectul judeţului Constanţa.

Turiștii din Costinești aflați în zona în care a fost văzută o dronă în apa mării au fost evacuați de pe plaje. Nemulțumiți, ei au început să se certe cu jandarmii. Ulterior, Ministerul Apărării Naționale a venit cu precizări despre drona observată de turiști în apropierea stabilopozilor din staţiunea Costineşti.

"Ministerul Apărării Naționale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezența unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costinești, județul Constanța, la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

În jurul orei 10.40, Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forțelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD. În urma verificărilor, echipa EOD a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic. Acesta a fost predat către Garda de Coastă. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța", a transmis MApN.

Ambasada Rusiei la București acuză România că a prezentat polistiren drept resturi de drone

La sfârșitul lunii iulie, ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în urma incidentelor legate de dronele care au căzut pe teritoriul României, cel mai grav incident fiind înregistrat la Galați, unde un aparat a explodat pe un bloc din centrul orașului. Atunci, o mamă și fiul său, un adolescent de 14 ani, au suferit arsuri și au fost internați în spital.

Ambasada Rusiei la București acuză acum România că ar fi prezentat polistiren drept resturi de drone.

„În cadrul discuției de la Ministerul român de Externe, diplomaților le-au fost prezentate bucăți de polistiren. Li s-a propus să le considere drept dovezi ale originii rusești a dronelor doborâte. Cu toate acestea, nu au fost prezentate niciun fel de fapte care să lege aceste aparate de Rusia”, se arată într-un articol publicat miercuri, 12 august, în publicația rusă Izvestia.

Ambasada mai afirmă că incidentul ar fi fost o „punere în scenă” menită să justifice în fața opiniei publice politica de militarizare și creșterea cheltuielilor militare.

Ce obiective ar urmări Bucureștiul, potrivit Ambasadei Rusiei la București

Potrivit articolului, România declară de mai mulți ani că este necesară consolidarea capacității militare a aliaților în zona Mării Negre. Autorii susțin că țara se poziționează drept un „avanpost al NATO” și, în paralel, achiziționează armament occidental costisitor.

Articolul citează Eurostat și afirmă că aproximativ o treime dintre locuitorii României se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Este amintit și deficitul bugetar de anul trecut care a depășit 7% din PIB, iar în 2026 autoritățile încearcă să îl reducă la 6,2%. Dacă în 2025 România a cheltuit 2,2% din PIB pentru apărare, bugetul pentru 2026 ar prevedea 2,5%. Aproape 40% din această sumă ar fi destinată achizițiilor de armament. Partea rusă afirmă că observă o consolidare a forțelor și infrastructurii NATO în apropierea granițelor Rusiei.

Și asta nu este tot. Vadim Truhaciov, conferențiar la Universitatea Financiară de pe lângă Guvernul Rusiei, susține, în mod total fals, că achiziționarea de armament occidental reprezintă una dintre condițiile pentru obținerea unor fonduri europene. În opinia sa, Bucureștiul încearcă să obțină o finanțare mai mare prezentând România drept un stat aflat în prima linie.

Egor Sergheev, cercetător principal la Institutul de Studii Internaționale al MGIMO (Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova), spune că autoritățile ar putea folosi tema dronelor ca instrument politic. În funcție de obiective, aceasta ar putea atrage mai multă sau mai puțină atenție din partea UE și a SUA.

Articolul mai susține că tendința de creștere a bugetelor pentru apărare este vizibilă în întreaga Europă de Est, iar cele mai mari creșteri după 2022 ar fi fost înregistrate în Polonia, România și statele baltice. Mai mult, ambasada Rusiei lansează și amenințări și spune că Bucureștiul ar trebui să fie conștient de consecințele unor „pași nechibzuiți”.

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