Răspunsul procurorilor americani, după acuzațiile frațiilor Tate privind "condițiile de coșmar" din închisoarea FDC Miami: "Nu este un Marriott"

Imagine cu Andrew (d) și Tristan Tate (s). Foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Biroul Penitenciarelor din SUA confirmă problemele semnalate de frații Tate în închisoarea din Miami, dar procurorii americani au oferit un răspuns dur.

Închisoarea din Miami, unde sunt deţinuţi Andrew şi Tristan Tate, a avut în ultimele luni defecțiuni cu sistemul de răcire şi apa, dar și o confruntare între deţinuţi şi personal, a transmis Biroul Penitenciarelor din SUA (n.red. U.S. Bureau of Prisons - BOP), transmite miercuri Reuters.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, şi Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestaţi la Miami pe 18 iulie 2026, ca urmare a unei cereri de extrădare din partea Marii Britanii, unde sunt acuzaţi de viol, agresiune şi facilitarea traficului de fiinţe umane pentru exploatare sexuală. De atunci, frații Tate sunt deţinuţi la Miami în închisoarea Centrul Federal de Detenţie (Federal Detention Center - FDC).

Avocații fraților Tate au cerut eliberarea pe cauțiune

Frații Tate au dublă cetăţenie, americană şi britanică și şi susţin nevinovăţia. Avocații lor au solicitat vineri să fie eliberaţi pe cauţiune în aşteptarea soluţionării procesului privind extrădarea, ce ar putea dura mai multe luni.

Aceiaşi avocaţi reclamă că cei doi fraţi sunt deţinuţi în condiţii dure de izolare în închisoare. Andrew Tate, un misogin asumat şi cu un număr mare de urmăritori în mediul online unde-şi manifestă opiniile despre masculinitate, a scris pe reţeaua socială X, în postări ulterioare încarcerării sale, că a fost forţat să bea apă murdară care l-a îmbolnăvit, nu a putut dormi noaptea din cauza deţinuţilor care ţipau în celulele vecine şi că i s-a refuzat o oră zilnică de exerciţii fizice.

Răspunsul procurorilor americani, la acuzațiile lui Andrew Tate

Procurorii din cadrul Biroul Procurorului SUA din Miami declară într-un document transmis instanţei pe 10 august că fraţii Tate sunt ţinuţi pentru propria lor siguranţă într-o unitate specială a închisorii, unde deţinuţii sunt separaţi de populaţia generală.

"Deşi FDC Miami nu este un Marriott, condiţiile de detenţie ale fraţilor Tate sunt rezonabile, constituţionale şi la discreţia BOP", transmit procurorii. Totodată, un purtător de cuvânt al BOP a zis că testul anual a confirmat că apa din acel centru de detenţie este potabilă.

În închisoarea FDC Miami se află 1.430 de deţinuţi, dintre care 450 de migranţi ilegali pentru care nu au fost încheiate procedurile de expulzare, ceilalţi fiind în principal arestaţi preventiv în aşteptarea procesului.

Frații Tate ar dormi fără perne, în paturi mai scurte decât înălțimea lor

Potrivit avocaţilor fraţilor Tate, paturile repartizate acestora sunt mai scurte decât înălţimea lor şi nu au perne. Avocaţii au mai reclamat că celor doi fraţi nu li s-a permis să iasă din celule în 11 din primele 15 zile petrecute în închisoare.

"Unde sunt drepturile cetăţenilor americani?", a scris Andrew Tate într-o postare pe platforma X pe 28 iulie 2026.

Regulamentul BOP pentru deţinuţii închisorii din Miami subliniază că aceştia au dreptul la o "perioadă regulată de exerciţii fizice". Procurorii afirmă că fraţilor Tate li s-a permis "aproape zilnic" să iasă din celule mai multe ore, pentru recreere şi întâlniri cu avocaţii lor.

Chestionat de presă pe 27 iulie cum a reuşit Andrew Tate să posteze pe internet din spatele gratiilor, un avocat al apărării, Joseph McBride, a răspuns: "Revine echipei noastre să discute modul în care el îşi transmite mesajul în exterior, dar ne bucurăm că a reuşit să-l transmită".

Andrew Tate s-a plâns de probleme digestive

Într-o altă postare tot pe X, Andrew Tate a spus pe 26 iulie că a avut probleme digestive după ce a fost nevoit să bea apă caldă de la un robinet de duş "maro şi murdar". Câteva zile mai târziu, adaugă el, a fost trezit în mijlocul nopţii de către deţinuţi care strigau ameninţări cu moartea şi ulterior a auzit un "răcnet demonic" dintr-o celulă vecină.

"Nu am reuşit să dorm şi era prea întuneric pentru a putea citi, aşa că am numărat cărămizile de pe perete", a notat Andrew Tate într-o postare pe 31 iulie pe aceeaşi reţea socială.

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Penitenciarul ar fi respins cererile fraţilor Tate de a fi mutați în altă parte

Penitenciarul a respins cererile fraţilor Tate de a fi mutaţi în altă parte, au declarat avocaţii lor, în timp ce procurorii afirmă că au în detenţie condiţii adecvate pentru dormit, mâncare şi acces la apă, precum şi posibilitatea de a solicita provizii suplimentare.

Responsabilii penitenciarului au confirmat o defecțiune de furnizare a apei pe 1 iulie 2026, care a fost remediată a doua zi, menționând că deţinuţii primesc apă îmbuteliată şi totodată pot primi sticle suplimentare la cerere.

Închisoarea s-a confruntat şi cu defecţiuni ale sistemului de aer condiţionat. În iulie 2026, din cauza căldurii, unii deţinuţi imigranţi s-au împotrivit ordinelor de a rămâne închişi în celule, situaţie ce a condus la o confruntare cu personalul închisorii, care a utilizat spray-uri cu piper, cu scopul de a calma revolta, notează Agerpres.

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