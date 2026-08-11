Cât economisește Răzvan Dumitrescu după ce s-a mutat la țară / video

Răzvan Dumitrescu a vorbit despre diferențele dintre costurile traiului la țară și cele din București și a explicat cât de mult economisește după ce s-a mutat în Argeș.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a explicat că viața la țară este mai ieftină pentru el, în comparație cu cea din București, deoarece este independent energetic și nu plătește factura la electricitate aproximativ 11 luni pe an.

Acesta a comparat costurile cu cele din Capitală, unde folosirea aerului condiționat în sezonul cald crește semnificativ cheltuielile.

„Cât vă costă o lună de trai în Argeș, la țară, și cât vă costa în București?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„La țară nu plătesc curent electric, pentru că sunt independent energetic: solar plus baterii.

Păi, la București, vara, într-un apartament la bloc, poți sta fără aer condiționat? Cât costă dacă stai 10 ore pe zi cu aerul condiționat pornit? Te rupe!

Nu plătesc curent. Dacă nu plătesc curentul, pentru că sunt independent energetic cam 11 luni pe an, diferența e clară”, a spus jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

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Legumele de la țară, mai ieftine decât la hipermarket

Răzvan Dumitrescu a spus că și prețurile legumelor sunt mai mici decât la hipermarket. Acesta a scos în evidență și avantajele spațiului și ale aerului liber și i-a felicitat pe cei care au ales să se mute la țară.

„Prețurile la legume, la alte lucruri, sunt mult mai mici decât la hipermarket”, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Ce legume aveți în grădină?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Și roșii... Sunt roșii de grădină, nu sunt roșii de uzină. Plătesc mult mai puțin. De câteva ori mai puțin... Plus spațiu, plus aer liber.

Cine avea teren la țară în anii '90 și vindea ca să-și ia BMW la mâna a treia, cred că regretă acum”, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Am observat că foarte multă lume vă felicită că ați făcut acest pas și nu sunteți singurul. Mulți dintre ei spun că și ei au făcut acest pas”, a adăugat Anca Murgoci.

„La rândul meu, și eu îi felicit pe ei”, a spus Răzvan Dumitrescu la DC News.

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