Doi bărbați, prinși în timp ce încercau să fure fier de la barjele scufundate în Dunăre

Începe operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre. Apele Române, precizări importante / FOTO: Agerpres

Doi bărbați sunt cercetați după ce ar fi încercat să fure componente de la barjele scufundate în Dunăre pentru creșterea nivelului apei la Cernavodă, în contextul crizei energetice.

Reactorul 2 de la Cernavodă riscă să fie oprit, iar astfel autoritățile au apelat la tot felul de măsuri fără precedent pentru a opri acest lucru. Statul a început scufundarea barjelor în Dunăre pentru a crește nivelul apei către centrală. Totuși, aceste acțiuni au atras mai multe evenimente neașteptate. De exemplu, doi bărbați au încercat să fure componentele metalice ale barjelor, profitând de momentul de criză.

Cele două persoane, aflate pe o şalupă, ar fi sustras componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localităţii Izvoarele. La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii din cadrul Serviciului Siguranţă Transporturi au fost sesizaţi în legătură cu furtul, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă şi nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul ambarcaţiunii, un bărbat, de 46 de ani, care a fost condus la audieri”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii continuă cercetările

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat și au deschis un dosar penal în acest caz, potrivit News.ro.

Săptămâna trecută, patru barje au fost scufundate în Dunăre pentru creşterea nivelului apei în zona CNE Cernavodă. Din păcate, măsurile nu au fost suficiente.

”În această dimineață, la Cernavodă, din nefericire, a fost atins, pragul de -230 de centimetri, asta înseamnă că centrala nucleară (n.r. Reactorul 2) va intra, în următoarele două zile în procedură de oprire” a anunțat Sorin Rîndașu, director general adjunct Apele Române, în urmă cu scurt timp, la Digi24.

Valoarea de -230 de centimetri reprezintă limita critică de siguranță hidrologică sub care centrala nucleară de la Cernavodă intră în incapacitate tehnică de a mai absorbi suficientă apă pentru răcirea reactoarelor.

Centrala de la Cernavodă, Reactorul 2, intră în procedură de oprire. Dunărea, debit de 1.370 mc/s, cel mai scăzut înregistrat vreodată

Grupul Rovinari 4 a fost scos din revervă. Necesarul va fi acoperit prin utilizarea posibilităților de import din sistemele energetice regionale și europene, precum și prin activarea unor resurse suplimentare de producție la nivel național. În acest sens, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, va fi utilizată, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile, capacitatea suplimentară de producție a Hidroelectrica.

Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual, în funcție de necesitățile reale ale sistemului.

Limitarea în tranșe a consumului pentru anumiți mari consumatori industriali, în intervalul 19:00-23:00, este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, iar celelalte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului.

Măsurile sunt aplicate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 603/2026 privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică, precum și cu măsurile dispuse prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15/2026 privind declararea stării de alertă la nivelul României în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică, în contextul actualei situații hidrometeorologice.

Totodată, sunt avute în vedere prevederile pct. 4.2.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/2026 pentru aprobarea Planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, care stabilește succesiunea măsurilor ce pot fi aplicate pentru protejarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Ministerul Energiei, împreună cu Transelectrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și ceilalți operatori implicați, monitorizează permanent situația și evaluează în timp real măsurile necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național” comunică Ministerul Energiei.

Dunărea, cel mai scăzut debit la intrarea în țară: 1.370 mc/s, în 11 august 2026

”Cotele pe zonă au scăzut semnificativ, cu încă 6 centimetri în ultimele ore. Practic, nu există aport din amonte. Din datele pe care le deținem, prognoza actuală spune un debit de 1.400 mc/s constant până în data de 17 august, deci ar fi minimul la intrarea în țară, cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le am, vorbim deja de 1.370 mc/s, în condițiile în care fiecare metru cub pe secundă contează” a declarat Sorin Rîndașu. El a venit cu clarificări: ”Debitul de 1.370 mc/s este atins astăzi, la intrarea în țară”. Vorbim despre cel mai scăzut debit istoric înregistrat vreodată pe Dunăre la intrarea în România. O valoare de 1.370 mc/s este absolut istorică și reprezintă prăbușirea Dunării sub recordul negativ absolut din ultimii 40 de ani.

”Acesta este motivul pentru care centrala intră în procedură de oprire”

Directorul din Apele Române a mai precizat că, ”în zilele următoare, vom ajunge la 1.600 mc/s în zona Brațului Bala, ceea ce înseamnă că la Cernavodă vor ajunge debite sub 300 mc/s”. ”Luni, colegii mei au măsurat chiar în zona bifurcației către Canalul Dunăre - Marea Neagră și Centrală și debitul era în jurul valorii de 300 - 305 mc/s, deci în zilele următoare, vom atinge valori de 280 mc/s, dar numai o parte din acest debit pleacă spre centrală, iar dacă valoarea este sub 45 mc/s, practic nu mai poate funcționa. Acesta este motivul pentru care centrala intră în procedură de oprire” a mai spus Sorin Rîndașu, care a precizat că încă nu au existat încă discuții cu oficialii de la Cernavodă.

Dragarea va deschide Centrala de la Cernavodă mai devreme cu două- trei zile

”Este foarte clar că Centrala de la Cernavodă se va opri”, în maximum două zile, a mai spus el. Directorul din ”Apele Române” a mai spus că vor continua lucrările de dragare în zona Brațului Bala - ”să se lărgească banda de la 30 la 60 de metri cu adâncime de cel puțin 1 metru”. De asemenea, afirmă Sorin Rîndașu, este necesar să se lucreze și în zona de acces către Canalul Dunăre - Marea Neagră, ”pentru că și acolo s-au semnalat bancuri de nisip care împiedică scurgerea și repartiția debitelor pe zonă”. Toate aceste măsuri sunt necesare pentru ca, ”odată cu o ușoară creștere a debitelor, să se intre în funcție cu două - trei zile mai devreme decât dacă totul ar fi fost în regim natural”.

Directorul adjunct ”Apele Române” afirmă că este inevitabilă închirea Unității 2 de la Cernavodă. ”Vreo două săptămâni cel puțin va fi oprită centrala” estimează el. Mai mult, subliniază că ”cel puțin în următoarele cinci zile, din datele pe care le avem, nu plouă deloc în bazinul Dunării”. ”Poate dă Dumnezeu și plouă”, mai spune el.

Estimările lui Chisăliță, expert în energie. Ce urmează

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, a declarat că ”Dacă se va scoate Unitatea 2 din funcţiune, în mod normal, consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit, pentru că noi avem la vârf de consum undeva între 3.000 - 3.500 MWh la nivelul consumatorilor casnici. Avem o producţie fără Cernavodă care depăşeşte 5.000 - 5.400 MWh. Asta arată că în mod normal n-ar trebui să fie afectaţi consumatorii casnici”, conform Agerpres.

În contextul opririi anticipate a Reactorului 2, așa cum a anunțat deja Ministerul Energiei, AEI estimează: ”În acest context, estimările sunt: un preţ mediu PZU de 850 - 1.050 lei/MWh şi de 850 - 1.050 lei/MWh vârfuri seara, dacă importurile sunt suficiente şi există o reducere suplimentară a consumului; 1.000 - 1.400 lei/MWh preţ mediu PZU şi 2.500 - 4.500 lei/MWh vârfuri seara dacă importurile sunt limitate, dar fără deficit fizic; 1.300 - 1.800 lei/MWh preţ mediu PZU şi 4.500 - 5.000 lei/MWh vârfuri seara în caz de importuri saturate şi producţie solară/eoliană redusă; peste 1.800 lei/MWh preţ mediu PZU, posibil peste 5.000 lei/MWh în intervale izolate seara, în caz de deficit regional simultan şi lipsă de rezervă”.

"Acestea sunt intervale de scenariu, nu prognoze punctuale. Preţul nu va creşte uniform în toate orele: la prânz, fotovoltaicul poate limita scumpirea; între 19:00 şi 23:00, impactul va fi maxim; noaptea, lipsa producţiei nucleare continue va menţine preţurile ridicate, iar în weekend, reducerea consumului ar putea tempera creşterea", arată Dumitru Chisăliţă.

El atrage atenţia că Reactorul 2 nu livrează doar 700 MWh, ci livrează: permanent; inclusiv noaptea; fără dependenţă de vânt sau soare; cu un cost variabil redus; fără consum de gaze; fără certificate CO2; fără necesitatea importurilor.

”Numai costul suplimentar angro al înlocuirii Reactorului 2 s-ar putea situa între aproximativ 7 şi 12 milioane lei pe zi, fără piaţa de echilibrare, congestii şi costurile întreruperii industriei”, a susţinut Chisăliţă.

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