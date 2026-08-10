„Mamutul AI” de lângă centrala de la Cernavodă. Claudiu Târziu, avertisment privind consumul uriaș de apă

Claudiu Târziu

Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR, atrage atenția asupra proiectului Black Sea AI Gigafactory, care ar urma să fie dezvoltat în zona Cernavodă.

Claudiu Târziu a zis că viitoarea infrastructură dedicată inteligenței artificiale ar putea avea un consum uriaș de energie și apă și cere transparență în privința investitorilor, a impactului asupra mediului și a garanțiilor oferite populației.

Potrivit lui Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR, proiectul discutat pentru România nu ar fi un simplu centru de date, ci o infrastructură de dimensiuni foarte mari, cu o capacitate care ar putea ajunge până la 1.500 MW.

Claudiu Târziu: Până la 30 de milioane de litri de apă din Dunăre, zilnic

„România pregătește un gigant al inteligenței artificiale chiar lîngă centrala nucleară de la Cernavodă. Nu vorbim de un centru de date oarecare. Black Sea AI Gigafactory va avea pînă la 1.500 de megawați. De nouăsprezece ori mai mult decît centrul de la Luna, din județul Cluj, care a stîrnit deja controverse. Și pentru care noi, Acțiunea Conservatoare, am cerut stoparea proiectului. Mamutul AI de la Cernavodă va folosi pînă la 30 de milioane de litri de apă din Dunăre, în fiecare zi, pentru răcire.



Pînă la 80% din cantitatea de apă va fi evaporată, potrivit estimărilor făcute de specialiști. Las că în acest moment Dunărea are cel mai scăzut debit din ultimii patruzeci de ani și că seceta ar putea reveni la anul, peste cinci ani sau oricînd, ceea ce ne-ar crea mari probleme la centrala nucleară. Dar consumul imens de energie și apă pentru centrul de date de la Cernavodă va produce efecte dintre cele mai dure.



Reamintesc că în Statele Unite ale Americii există o mișcare foarte puternică împotriva acestor centre de date, întrucît ele schimbă în rău viața locuitorilor. Prețul energiei crește foarte mult, apar probleme majore la alimentarea cu apă potabilă, temperatura în zona unde există un astfel de centru crește și cu 10 grade Celsius, zgomotul permanent este insuportabil etc. De aceea, se cere oprirea unor astfel de proiecte. Uniunea Europeană, aflată cu un pas mai în spate, pe direcția de dezvoltare a ingeligenței artificial, dar mînată de năzuința de a se emancipa de SUA, la acest capitol, vrea să scrie reguli serioase, care să dea garanții reale cetățenilor.



UE vrea să constuiască șapte mari fabrici AI pe teritoriul ei. Una ar putea fi cea de la Cernavodă. Rămâne de văzut dacă va reuși. Bătălia pentru puterea AI e abia la început. Și ar putea fi bătălia cea mai importantă a următoarelor decenii. Revenind la proiectul de la Cernavodă, deocamdată nu știm cine vor fi investitorii – s-a vorbit în treacăt de Eric Trump –, ce garanții vor putea oferi și care va fi impactul exact asupra mediului. Deși se fac diligențe pentru pornirea acestui proiect de peste un an, el nu a înaintat prea mult. Noi, ACT, cerem tansparență și grijă pentru viața românilor”, a spus Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202501410