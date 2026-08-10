„Dobrogea în farfurie”, noul proiect Rare Garden

Rare Garden a lansat „Dobrogea în farfurie”, un nou proiect gastronomic dedicat uneia dintre cele mai diverse și spectaculoase bucătării regionale din România.

De la Dunăre până la Marea Neagră, Dobrogea înseamnă un amestec unic de culturi, tradiții și gusturi. Români, lipoveni, turci, tătari, greci, aromâni și bulgari și-au pus de-a lungul timpului amprenta asupra gastronomiei regiunii, iar „Dobrogea în farfurie” își propune să aducă această diversitate în mijlocul Bucureștiului.

Peștele și preparatele inspirate de Delta Dunării, borșurile pescărești, saramurile, plăcintele dobrogene, preparatele cu influențe turcești și tătărești și deserturile specifice zonei sunt doar câteva dintre direcțiile culinare prin care Rare Garden spune, timp de șase săptămâni, povestea Dobrogei.

Marius Feurdean: de la Rare Garden la Rare Forest

În spatele proiectului se află Marius Feurdean, antreprenorul care a dezvoltat Rare Garden în București și Rare Forest în Bran și care își propune să transforme experiența unei mese la restaurant într-o călătorie prin gusturi, locuri și povești.

„Dobrogea în farfurie” face parte dintr-un proiect mai amplu Rare Garden, prin care gastronomia românească și influențele culturale care au modelat-o sunt reinterpretate și aduse mai aproape de public.

„Dobrogea este fascinantă tocmai pentru că nu poate fi redusă la un singur gust. Este despre pește și Dunăre, despre mare, dar și despre toate comunitățile care au trăit împreună și și-au împrumutat rețete, ingrediente și obiceiuri. Prin «Dobrogea în farfurie» vrem ca oamenii să descopere această poveste prin mâncare”, spune Marius Feurdean, proprietarul Rare Garden și Rare Forest.

Antreprenorul a fost gazda evenimentului de lansare și a vorbit despre noul concept în interviurile acordate presei, inclusiv în reportajul difuzat de Antena 1. Vezi reportajul Antena 1 – „Dobrogea în farfurie”

Prin „Dobrogea în farfurie”, Rare Garden transformă pentru șase săptămâni o ieșire la restaurant într-o incursiune gastronomică printr-o regiune în care Dunărea întâlnește Marea și în care fiecare comunitate a lăsat în urmă propriile arome, rețete și tradiții.

„Dobrogea în farfurie” poate fi descoperită la Rare Garden, în București, pe parcursul celor șase săptămâni dedicate proiectului.