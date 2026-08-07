Începe recepţia pe secţiunea Zimbor-Poarta Sălajului de pe Autostrada Transilvania

Șantierul Autostrăzii Transilvania. Sursa foto: gov.ro

Cristian Pistol, directorul general CNAIR, anunţă începutul activităţii pentru comisia de recepţie a lucrărilor de pe un tronson nou din Autostrada Transilvaniei.

Comisia de recepţie a lucrărilor de pe secţiunea Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3) îşi va începe activitate luni, 10 august, susţine directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Autostrada Transilvania (A3), secţiunea Zimbor-Poarta Sălajului: comisia de recepţie îşi începe activitatea de luni. Echipa tehnică a CNAIR este deja în şantier şi intră în procedura de recepţie pe măsură ce ultimele lucrări se încheie. În acest moment, constructorul român (UMB) montează parapetul în zona deschiderilor tehnologice de acces provizoriu - cele care, în faza de execuţie, au permis circulaţia utilajelor în şantier. Se finalizează şi torcretarea zidului de sprijin de la km 21 (kilometraj de şantier)", menţionează Pistol.

Potrivit şefului CNAIR, după deschiderea circulaţiei, accesul pe cei 12,24 km se va face prin nodurile rutiere de la Zimbor şi de la Românaşi.

Lucrările la secţiunea Zimbor-Poarta Sălajului sunt finanţate prin Programul Transport (PT) 2021 - 2027.

Autostrada Transilvaniei (A3) este un obiectiv strategic pentru România, iar după construcţia Autostrăzii Unirii (A8) va asigura o legătură rutieră modernă între regiunile istorice Transilvania şi Muntenia, dar şi între frontiera de vest a României (vama Borş) şi cea de est (vama Ungheni).

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Cu două zile în urmă, CNAIR anunţa stadiul lucrărilor de pe A7

Pe 5 august, Cristian Pistol anunţase şi în ce stadiu sunt lucrările de pe autostrada A7.

"Astăzi, pe Autostrada Moldovei (#A7), constructorul român (UMB) lucrează la structurile cu complexitate ridicată de pe lotul Răcăciuni - Bacău:

- la Pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău, în lungime de 1.215 m, se lucrează la placa de suprabetonare, hidroizolație, se montează parapet metalic și sisteme ITS (Sisteme Inteligente de Transport); stadiul fizic este de 90%;

- la Pasajul peste calea ferată de la Nicolae Bălcescu, județul Bacău, în lungime de 700 m, se lucrează la montarea rosturilor de dilatație, parapetul de siguranță și instalațiile de iluminat; stadiul fizic este de 95%;

- la Nodul Rutier Bacău Sud se efectuează lucrările necesare pentru racordarea cu Varianta Ocolitoare (VO) Bacău, în lungime de 16 km; stadiul fizic este de 80%. Începând cu data de 17 august, circulația rutieră va fi închisă temporar în zona nodului, pentru realizarea efectivă a conexiunii — ultimul pas înainte de deschiderea circulației pe întregul traseu. Detaliile privind rutele ocolitoare vor fi anunțate în timp util.

În șantier sunt mobilizați 1.000 de muncitori și 400 de utilaje.

Așternerea mixturilor asfaltice este finalizată în proporție de 98% pe cei 21,52 km ai acestui lot.

Stadiul fizic total al lucrărilor pe lotul 3 (Răcăciuni - Bacău) a ajuns la 84%.

Valoarea contractului este de 1,673 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin PNRR.

Anul acesta trebuie să se poată circula pe 397 km de autostradă de la București la Pașcani, după cum urmează:

- #A3 (București–Ploiești): 62 km,

- #A7 (Ploiești–Pașcani): 319 km,

- Varianta Ocolitoare (#VO) Bacău: 16 km", scria Cristian Pistol pe Facebook pe 5 august.