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Corneliu Ștefan, la deschiderea primăriei Gura Ocniței: Un exemplu de bună practică...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 28 Aug 2026
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Stefan

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, s-a aflat la deschiderea unei noi clădiri a primăriei din Gura Ocniței, după ce fostul sediu a fost reabilitat.

"Fiecare proiect din județ își are rostul lui, fie că vorbim despre administrație, infrastructură, sănătate sau educație, pentru că fiecare investiție aduce, la final, condiții mai bune pentru dâmbovițeni", a declarat Corneliu Ștefan.

"Am participat, alături de primarul comunei Gura Ocniței, Liviu Vasilescu, la deschiderea unei noi clădiri administrative, amenajată prin reabilitarea fostului sediu al Primăriei.

Este o investiție de aproximativ 690.000 de lei, realizată prin PNRR, prin care clădirea veche a fost transformată într-un spațiu modern, funcțional și adaptat nevoilor comunității.

Este încă un exemplu de bună practică și dovada că proiectele cu fonduri europene înseamnă servicii mai aproape de oameni și o viață mai bună pentru comunitățile din #Dâmboviț", a precizat Corneliu Ștefan.

Vezi și: Corneliu Ștefan: Ce înseamnă respectul pentru seniori

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