ANM, Cod Galben de instabilitate în jumătate din țară. Vineri, Cod galben de vânt puternic în Dobrogea, estul Munteniei şi sud-estul Moldovei

Potrivit sursei citate, în aceste zone vor fi, pe parcursul zilei de joi şi până în noaptea de joi spre vineri, la ora 1.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale...

Potrivit sursei citate, în aceste zone vor fi, pe parcursul zilei de joi şi până în noaptea de joi spre vineri, la ora 1.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii, cu rafale de 50...70 km/h şi grindină de mici şi medii dimensiuni, de până la 4 centimetri.

În intervale scurte de timp de până la trei ore şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 20...25 l/mp şi pe arii restrânse de peste 30...50 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului.

Pentru ziua de vineri, meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt pentru Dobrogea, estul Munteniei şi sud-estul Moldovei, unde vor fi rafale de până la 70 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate, adaugă sursa citată.

La Bucureşti, până vineri la ora 09:00, cerul va avea înnorări, iar începând cu orele după-amiezii vor fi averse, cu cantităţi de apă de 10...15 l/mp şi izolat de peste 20 l/mp, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de 50...70 km/h. De asemenea, vor fi condiţii de grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 15...17 grade.

Vineri, pe parcursul zilei, vremea va deveni frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineaţa, iar vântul va sufla moderat (viteze de 30...35 km/h), iar temperatura maximă va fi de 27...28 de grade.