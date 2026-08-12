Premieră de Ziua Marinei Române 2026. Ce vor putea admira curioșii pentru prima dată după 36 de ani

Foto Agerpres - arhivă Ziua Marinei Române

Ziua Marinei Române 2026 va fi celebrată pe 15 august în 6 oraşe. În acest an, românii vor vedea un fapt care nu s-a mai întâmplat de 36 de ani.

Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti sunt orașele din România care vor celebra Ziua Marinei Române, pe 15 august 2026, a anunţat, miercuri, Statul Major al Forţelor Navale (SMFN).

Constanța - centrul de greutate la Ziua Marinei Române - 15 august

"Centrul de greutate al activităţilor va fi la Constanţa, pe faleză şi în raionul maritim din faţa clădirii Comandamentului Flotei, unde, începând cu ora 10:00, peste 3.500 de militari români şi străini vor lua parte la ceremonia militară şi la Exerciţiul naval întrunit şi interinstituţional FNR 26.10. La secvenţele de instruire de pe mare şi din zona costieră, vor participa, în total, peste 50 de nave şi ambarcaţiuni, 15 aeronave militare şi civile, două transportoare amfibii blindate şi cinci piese de artilerie", conform unui comunicat al Forţelor Navale Române.

Forţele Navale Române vor participa cu 42 de nave şi ambarcaţiuni, un elicopter IAR 330 Puma Naval şi două transportoare amfibii blindate.

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Premieră de ZIua Marinei Române 2026

La ediţia din acest an, vor participa, în premieră, şi corveta "Contraamiral August Roman" - 261 şi vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu", recent intrate în serviciu. Corveta „Contraamiral August Roman” este prima navă nouă care intră în dotarea Armatei Române în 36 de ani.

De asemena, la eveniment vor participa şi patru nave ale Gărzii de Coastă, două nave ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare şi o navă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, iar din aer trei elicoptere IAR 330 Puma, două aeronave F-16 Fighting Falcon şi o aeronavă C 27-J Spartan ale Forţelor Aeriene Române, un elicopter UH-60 Black Hawk al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi cinci avioane ale Aeroclubului României.

Cine va reprezenta armatele aliate la Ziua Marinei Române

Armatele aliate vor fi reprezentate de două nave ale Forţelor Navale ale Turciei, o fregată şi o corvetă, o navă a Gărzii de Coastă a Turciei, o navă a Gărzii de Coastă a Bulgariei, două avioane F-18 Hornet ale Forţelor Aeriene Spaniole din Poliţia Aeriană Întărită a NATO şi avionul de patrulare maritimă Atlantique 2 al Marinei Militare Franceze.

"Exerciţiul naval întrunit şi interinstituţional FNR 26.10 va reflecta nivelul ridicat de interoperabilitate dintre structurile participante şi va sublinia importanţa cooperării de la nivelul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi cu partenerii internaţionali. Activităţile pe mare vor debuta cu tradiţionala sosire a Zeului Neptun, care va trece printr-o 'poartă de apă' realizată de două remorchere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfăşurate jocuri marinăreşti, iar, ulterior, corveta 'Contraamiral August Roman' - 261 va executa salutul de deschidere a exerciţiului", potrivit comunicatului.

Ce va cuprinde exercițiul

Conform aceleiaşi surse, exerciţiul va cuprinde secvenţe de luptă antimină, respingere a atacului aviaţiei inamice, căutare şi atac asupra submarinului inamic, respingere a unui desant maritim, combatere a migraţiei ilegale şi căutare şi salvare pe mare.

Cu ce se încheie manifestările de Ziua Marinei Române 2026

Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia seara cu un concert susţinut de Muzica Militară a Forţelor Navale şi retragerea cu torţe a marinarilor militari, pe traseul Cazino - Piaţa Ovidiu - faleza din faţa clădirii Comandamentului Flotei. În intervalul orar 21:30 - 22:00, de pe digul de nord al digului Tomis va fi prezentat un spectacol de lasere şi lumini, asigurat de Primăria Municipiului Constanţa.

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