Nava şcoală Mircea, la parada velierelor de lângă New York / video

Bricul Mircea. Sursa: Agerpres

Nava şcoală Mircea a participat sâmbătă la Parada Velierelor din New York, potrivit paginii oficiale de Facebook a Navei Şcoală "Mircea", cunoscută şi ca "Bricul Mircea".

Velierul "Mircea" va rămâne andocat timp de patru zile înainte de a-şi continua drumul spre ultima oprire, portul Boston, şi va părăsi coasta americană în data de 16 iulie.

În dimineaţa zilei de vineri, simbolul forţelor navale române a ancorat în Sandy Hook Bay, alăturându-se impresionantului grup de veliere-şcoală sosite din întreaga lume pentru a participa la SAIL250 New York. Ziua de vineri a fost dedicată ultimelor pregătiri înaintea Paradei Velierelor, echipajul desfăşurând activităţi de întreţinere şi efectuând ultimele retuşuri pentru intrarea în port.

Furtună pe apă, lângă New York

Potrivit sursei citate, vineri seară, liniştea a fost întreruptă de o schimbare bruscă a vremii. După o zi caniculară, un front atmosferic puternic a adus în doar câteva minute rafale de vânt de peste 80 km/h, punând la încercare toate navele aflate la ancoră.

"În cele aproximativ 30 de minute cât a durat episodul de vreme severă, echipajul navei 'Mircea' a demonstrat profesionalism, disciplină şi spirit marinăresc. Respectând principiul bine cunoscut de orice marinar - 'o mână pentru tine şi una pentru navă' - au fost braţate vergile, au fost întărite toate parâmele, iar motorul principal a fost pornit pentru a înfrunta vântul violent", se menţionează în postarea citată, în care se adaugă că, după trecerea furtunii, manevra de ancorare a fost refăcută.

Velierul "Mircea" a plecat la 16 aprilie din Portul Constanţa într-un marş internaţional de instrucţie pentru a se alătura flotei internaţionale din portul New York.

Programată să aibă loc, în perioada 16 aprilie - 16 septembrie, călătoria a inclus escale în cinci porturi americane: Miami, Norfolk, Baltimore, New York şi urmează Boston.

Navă cu trei catarge, cu o lungime de aproximativ 82 de metri, "Mircea" are ca port de origine Constanţa, de la Marea Neagră. Nava are 23 de vele, având o suprafaţă totală de 1.750 de metri pătraţi şi un echipaj format din 80-89 de membri şi 120-140 de cadeţi. Construită în 1938 la Hamburg, în Germania, pentru Marina Română, "Mircea este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) şi Sagres (Portugalia).

Nava "Mircea" participă cu regularitate la evenimente internaţionale dedicate velierelor, inclusiv la precedentele festivităţi OpSail din New York.

New York a sărbătorit independenţa SUA cu o demonstraţie de "putere" şi o paradă navală şi aeriană

Metropola americană New York a sărbătorit sâmbătă 250 de ani de la fondarea Statelor Unite cu o paradă a navelor înalte din întreaga lume, precum şi cu o demonstraţie a "puterii" militare navale şi aeriene a ţării, potrivit vicepreşedintelui JD Vance, într-un eveniment istoric care a atras mulţimi în stradă în ciuda valului de căldură, relatează EFE.

"Este ceva foarte american să marcăm 250 de ani de istorie a SUA prin prezentarea puterii forţelor noastre navale şi aeriene pentru ca lumea să o vadă", a declarat Vance de la bordul navei de asalt USS Kearsarge în portul New York, unde a ţinut un discurs patriotic şi a mulţumit celor aproximativ 50 de ţări care participă la evenimentele de 4 iulie din oraş.

USS Kearsarge a navigat prin apele New Yorkului în zorii zilei de sâmbătă şi face parte din contingentul de nave de război americane care participă la International Naval Review, a şaptea din istoria naţiunii, alături de USS Arlington, USS Iwo Jima, USS Farragut, USS Nitze şi USS Jason Dunham, între altele.

Această demonstraţie de "cooperare" maritimă face parte din evenimentele din cadrul Sail4th250, care găzduieşte "cea mai mare flotilă de nave înalte din istorie din întreaga lume, creând un spectacol nautic maiestuos şi un eveniment de neuitat unic într-o generaţie, pe uscat, pe mare şi în aer", potrivit organizatorilor.

Punctul culminant al zilei l-au reprezentat cele peste 40 de nave înalte din 20 de ţări care au defilat pe râul Hudson până la mijlocul după-amiezii, inclusiv mai multe nave latino-americane, cum ar fi Esmeralda (Chile), BAP Union (Peru) şi ARA Libertad (Argentina, precum şi nava-şcoală spaniolă Juan Sebastian Elcano, toate arborând drapelele lor naţionale.

Majoritatea velierelor care călătoresc de-a lungul râului Hudson de la podul Verrazzano până la podul George Washington şi care sunt atât istorice, cât şi moderne, vor acosta în diverse porturi din oraş şi vor fi deschise vizitatorilor în perioada 5-7 iulie.

Sâmbătă dimineaţă, deasupra navelor a avut loc şi Spectacolul Aerian Internaţional, condus de escadrila Blue Angels a Marinei SUA, care a efectuat acrobaţii aeriene deasupra zgârie-norilor, lăsând urme albe, albastre şi roşii pe cer, însoţită de peste o sută de aeronave ale SUA şi ale aliaţilor săi.

EFE scrie că unele dintre veliere au participat vineri la o repetiţie şi, la căderea nopţii, au fost afectate de o furtună electrică izbucnită din senin, cu rafale puternice de vânt.

Potrivit lui Vance, acestea au suferit avarii, dar miile de marinari prezenţi în oraş au lucrat "12 ore încontinuu" pentru a le avea din nou gata sâmbătă dimineaţă.

Furtuna a avariat totodată una dintre zonele speciale de vizionare pentru paradă de pe Governors Island, unde biletele costă 200 de dolari, şi care a trebuit să fie închisă publicului, au informat organizatorii.