Rusia închide puncte feroviare la granița cu UE. Ce spun țările baltice despre riscul unei escaladări

Cale ferată. Foto ilustrativ DC News

Liderii Estoniei, Letoniei și Lituaniei au confirmat vineri că Rusia a suspendat temporar funcționarea punctelor feroviare de frontieră cu Estonia și Letonia. Ei au transmis însă că această măsură nu trebuie privită ca un semnal al unei escaladări militare în regiune. În opinia lor, decizia reflectă efectele presiunii economice exercitate de Europa asupra Rusiei, relatează EFE.

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a făcut aceste declarații la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, și cancelarul german Friedrich Merz.

În cadrul conferinței, oficialii au fost întrebați dacă măsura adoptată de Rusia ar putea reprezenta începutul unei noi perioade de tensiuni în relația cu statele baltice, după ce Moscova a decis, începând cu 1 iulie, să închidă punctele feroviare de frontieră pentru persoane, vehicule și transportul de mărfuri.

Premierul eston a declarat că infrastructura vizată avea deja o utilizare redusă și că impactul practic al deciziei este limitat:

„În acest moment, nu există o ameninţare imediată nici pentru statele baltice, nici pentru NATO”.

Kristen Michal a explicat că legăturile feroviare închise de Rusia cu Estonia și Letonia, precum și cele cu Finlanda, care nu mai funcționau în urma unei decizii anterioare adoptate de Helsinki, aveau deja un rol restrâns.

El a apreciat că măsura urmărește în principal un efect psihologic.

„Cu toate acestea, noi continuăm să menţinem presiunea” asupra Moscovei, a afirmat el.

Premierul eston consideră că sancțiunile și restricțiile occidentale își ating obiectivul.

„Planul pare să dea roade, deoarece obiectivul este de a întrerupe liniile de aprovizionare şi de a izola economic Rusia”, a apreciat premierul eston.

Potrivit acestuia, Rusia se confruntă deja cu dificultăți privind aprovizionarea cu combustibil și cu lipsuri care afectează inclusiv marile orașe.

Lituania spune că Rusia depinde de tranzitul către Kaliningrad

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a explicat că țara sa nu a fost inclusă în măsura adoptată de Moscova.

„Motivul este că Rusia depinde de menţinerea unui flux relativ ridicat şi fluid de tranzit către (exclava rusă) Kaliningrad, iar acest lucru este posibil doar traversând teritoriul nostru”, a precizat preşedintele lituanian.

Nauseda a arătat că există și variante de transport pe mare, însă acestea sunt limitate: „Rusia se confruntă în prezent cu dificultăţi majore în ceea ce priveşte utilizarea sau extinderea lor”.

Președintele lituanian consideră că decizia Rusiei are un caracter tehnic și nu indică pregătirea unei noi confruntări.

„Prin urmare, considerăm că este vorba de o decizie de natură tehnică şi nu trebuie să o interpretăm ca pe o pregătire pentru o nouă escaladare. Nu credem că este cazul”, a subliniat Nauseda.

Letonia: Linia închisă avea cel mai redus trafic

Și președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a transmis un mesaj similar. El a explicat că tronsonul feroviar închis avea un volum redus de circulație și că decizia Rusiei nu trebuie interpretată ca un gest provocator.

Potrivit acestuia, închiderea conexiunii feroviare cu Estonia „se datorează în principal unor motive economice şi are o importanţă politică limitată, fără a constitui neapărat o provocare”.

Rinkevics a adăugat că linia afectată „este tocmai cea care avea cel mai mic volum de trafic”.

„Nu ar trebui să tragem concluzii exagerate cu privire la intenţiile Rusiei”, a apreciat el.