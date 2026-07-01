Cinci răniți în urma unor explozii la locuințele unor politicieni din Grecia

Explozie. Sursa foto: Pexels, rol ilustrativ

Cinci persoane au fost rănite în orașul Salonic, din nordul Greciei, după ce mai multe locuințe aparținând unor membri ai partidului de guvernământ Noua Democrație au fost vizate de atacuri cu dispozitive incendiare artizanale.

Cinci persoane au fost rănite miercuri la Salonic, nordul Greciei, în atacuri cu dispozitive incendiare artizanale împotriva locuinţelor a trei membri ai partidului de guvernământ Noua Democraţie (ND, de dreapta), a anunţat poliţia, relatează AFP şi Reuters.

Atacurile au avut loc miercuri dimineaţă şi au vizat locuinţele preşedintelui comitetului executiv al ND, Zisis Ioakimovic, fostului deputat Savvas Anastasiades şi a candidatei partidului la alegerile parlamentare, Afroditi Nestora, a relatat site-ul de ştiri Kathimerini.

Cinci persoane rănite și alte patru vehicule distruse de flăcări

În atac, cinci persoane au fost rănite, între care Afroditi Nestora şi părinţii ei, care au fost transportaţi la spital, în timp ce patru vehicule, două maşini şi două motociclete, din garajul clădirii au fost distruse de flăcări, a anunţat poliţia.

Dispozitivele incendiare artizanale erau fabricate din mici butelii de gaz, iar atacurile par să fi fost comise de aceleaşi persoane, a precizat sursa citată.

Poliţia a declarat că strânge înregistrări video pentru a-i localiza şi aresta pe autori.

Ancheta a fost încredinţată poliţiei antiteroriste.

Guvernul nu crede într-o coincidență

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, a condamnat atacurile la postul de radio privat Skai şi a cerut arestarea imediată a celor responsabili.

El a declarat că atacurile au fost comise în decurs de circa 15 minute şi au vizat membri ai formaţiunii Noua Democraţie.

"În mod clar nu este o coincidenţă", a mai spus el, adăugând că o anchetă a poliţiei este în curs.

"Când arunci canistre cu benzină în maşini şi case, accepţi posibilitatea că oameni pot muri", a declarat Marinakis.

Partidele de opoziţie de stânga au condamnat, de asemenea, atacurile.

Atacurile cu dispozitive incendiare comise de mici grupuri de stânga sau anarhiste împotriva unor personalităţi politice, bănci sau companii, sunt frecvente în Grecia, provocând pagube, însă rareori victime, notează Agerpres.