De ce unele ambulanțe SMURD circulă încet, deși au semnalele pornite: Pacienții noștri nu sunt adulți. Sunt bebeluși de doar câteva ore sau câteva zile de viață

Sursa foto: ISU Cluj

Deși șoferii sunt obișnuiți ca ambulanțele cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune să circule cu viteză în intersecții, există și excepții importante care, uneori, nu sunt înțelese de participanții la trafic.

Un șofer SMURD de terapie intensivă pentru nou-născuți a explicat motivele din spatele vitezei reduse a ambulanței în trafic. Chiar dacă vehiculul circulă are semnalele pornite, deplasarea este adaptată constant la starea pacienților.

Și nu doar infrastructura contează în astfel de cazuri, ci și atitudinea uneori neplăcută a celorlalți participanți la trafic, care nu înțeleg de ce o ambulanță nu circulă cu viteză mare.

„Sunt bebeluși de doar câteva ore sau zile de viață”

„În ultimele zile am avut câteva situații neplăcute în trafic. Claxoane, tensiuni și nervi din partea unor șoferi care nu înțelegeau de ce ambulanța pe care o conduc avea semnalele luminoase și acustice în funcțiune, dar nu circula cu viteză foarte mare. Conduc o ambulanță destinată transportului și intervențiilor pentru nou-născuți. Pacienții noștri nu sunt adulți. Sunt bebeluși de doar câteva ore sau câteva zile de viață, mulți dintre ei în stare critică, aflați în incubator și conectați la aparatură medicală. În astfel de misiuni, prioritatea nu este întotdeauna viteza maximă, ci siguranța pacientului. O accelerație puternică, o frânare bruscă sau trecerea cu viteză peste denivelări pot avea consecințe asupra unui nou-născut extrem de fragil”, se arată în mărturia unui șofer de ambulanță, potrivit ISU Cluj.

„Înainte să judecați sau să vă enervați, să vă gândiți că fiecare ambulanță are o misiune diferită”

„Există situații în care, deși ne aflăm într-o misiune de urgență și folosim semnalele speciale, suntem nevoiți să ne deplasăm mai încet decât s-ar aștepta unii participanți la trafic. Vă rog ca, înainte să judecați sau să vă enervați, să vă gândiți că fiecare ambulanță are o misiune diferită.

Faptul că nu merge cu viteză foarte mare nu înseamnă că nu este o urgență. Înseamnă doar că echipajul adaptează modul de deplasare la nevoile pacientului pe care îl transportă. Respectul și răbdarea în trafic nu înseamnă doar bun-simț. Uneori, ele înseamnă o șansă în plus pentru cea mai mică și mai vulnerabilă viață aflată în acea ambulanță”, a mai punctat acesta.

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