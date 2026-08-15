Cutremur în Columbia: O femeie scoasă vie după 37 de ore sub dărâmături a murit la spital

Efectele cutremurului din Columbia. Sursa foto: Agerpres

O femeie de 32 de ani, salvată după aproape 37 de ore petrecute sub dărâmături în urma cutremurului din Columbia, a murit ulterior într-un spital.

Femeia care a petrecut aproape 37 de ore prinsă sub dărâmături după cutremurul din Columbia, după care a fost salvată, un caz care a devenit un simbol al speranţei în Columbia, a murit vineri seară într-un spital, a declarat familia sa pentru AFP.

Tragedie după miracol: Femeia salvată a murit în spital

Daniela Largo, în vârstă de 32 de ani, a fost scoasă din dărâmături pe o targă la Pereira, în mijlocul uralelor şi aplauzelor, o imagine care a emoţionat o naţiune îndurerată care încă caută cel puţin 320 de persoane dispărute, potrivit datelor agenţiei de gestionare a dezastrelor.

???? Daniela Largo sobrevivió 36 horas bajo los escombros de un hotel en Pereira tras el terremoto. Fue rescatada con vida, pero este sábado se confirmó su muerte.



???? Su historia se convirtió en uno de los rostros más dolorosos de la tragedia que deja el sismo en Colombia. pic.twitter.com/g7YKm49AeT — El Colombiano (@elcolombiano) August 15, 2026

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4, cel mai puternic al secolului din Columbia, care a lovit luni, a ucis cel puţin 294 de persoane şi a rănit aproape 4.000. Pereira, împreună cu Cali, au fost oraşele cele mai afectate.

În zonele cele mai devastate, echipele de salvare folosesc utilaje grele pentru a îndepărta bucăţi de acoperişuri şi pereţi, la şase zile după cutremur.

Unii oferă îmbrăţişări pentru a alina durerea tragediei, în timp ce alţii organizează colecte de donaţii pentru victimele adunate în adăposturi.

„Aş vrea ca totul să se termine repede”, a declarat Sandra Milena Perez, mama Danielei Largo, într-o convorbire telefonică acordată AFP. Daniela Largo lasă în urmă un fiu de 12 ani.

Bilanțul victimelor cutremurului din Columbia a ajuns la 294 de morți, potrivit celor mai recente date transmise de Unitatea Națională pentru Gestionarea Riscului de Dezastre (UNGRD). Numărul deceselor a crescut cu șase față de bilanțul anunțat vineri. Autoritățile au raportat, de asemenea, 3.935 de persoane rănite.