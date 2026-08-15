Ucraina anunţă că a atacat un centru spaţial al Roscosmos şi o bază aeriană din Rusia

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"Ucraina a atacat un centru spaţial şi de rachete al Roscosmos şi o bază aeriană din Rusia", a anunţat Volodimir Zelenski.

Forţele armate ucrainene au atacat cu rachete centrul spaţial şi de rachete al agenţiei spaţiale ruse Roscosmos din regiunea Samara, situată la 900 de kilometri de graniţa Ucrainei, şi o bază aeriană din Nijni Novgorod, oraş rus aflat la aproximativ 700 de kilometri distanţă de Ucraina, a anunţat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează EFE.

"În regiunea rusă Samara, una dintre întreprinderile cheie ale Roscosmos a fost lovită: centrul 'Progress', care, printre alte activităţi, era implicat în producţia de componente electronice", a scris şeful statului ucrainean pe conturile sale de socializare.

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"O realizare bună. Distanţa faţă de graniţa noastră este de aproximativ 900 de kilometri", a subliniat Zelenski.

El a explicat că în atac au fost folosite rachete Flamingo, dezvoltate de compania de tehnologie militară Fire Point.

La rândul său, compania ucraineană a confirmat utilizarea rachetelor FP-5 Flamingo în atacul împotriva centrului Progress, una dintre cele mai importante companii aerospaţiale şi de rachete din Rusia.

Zelenski a indicat, de asemenea, că atacurile cu rază lungă de acţiune efectuate în ultimele ore împotriva Rusiei au atins şi baza aeriană Savasleika din Nijni Novgorod, la aproximativ 700 de kilometri de Ucraina, unde sunt staţionate lansatoare de rachete ruseşti.

Rusia anunţă, pe de altă parte, că a mai capturat 19 aşezări în sud-estul Ucrainei

Trupele ruse au preluat controlul a 19 aşezări din regiunile Dnipropetrovsk şi Zaporojie din sud-estul Ucrainei în timpul campaniei lor de vară, a declarat sâmbătă Ministerul Apărării rus, informează Reuters.

Într-un comunicat, ministerul a citat un raport al lui Piotr Bolgarev, comandantul grupului estic de forţe, însă nu a identificat aşezările.

Separat, ministerul rus a declarat că forţele sale au preluat recent controlul asupra localităţii Ribalskoie din regiunea Zaporojie, a relatat agenţia de ştiri Interfax.

Reuters nu a putut verifica independent rapoartele de pe câmpul de luptă.

Avansul rusesc pe linia frontului a încetinit în acest an, chiar dacă Moscova şi-a intensificat atacurile balistice asupra Kievului şi a altor oraşe ucrainene.

Miercuri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forţele sale au recucerit 745 de kilometri pătraţi de teritoriu deţinut de Rusia în acest an, pe frontul de sud-est.