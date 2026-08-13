În timp ce Ungaria ridică nivelul Dunării la Paks, Peter Magyar critică România pentru oprirea centralei de la Cernavodă

Premierul Ungariei, Peter Magyar. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ungariei, Peter Magyar, s-a deplasat joi la centrala nucleară de la Paks, pentru a verifica stadiul lucrărilor pentru creșterea nivelului Dunării. În același timp, el a făcut o referire negativă către România privind Centrala de la Cernavodă.

Premierul maghiar Peter Magyar a mers, joi, la centrala nucleară Paks, cu scopul de a vedea care este stadiul lucrărilor anunțate miercuri pentru creșterea nivelului Dunării.

Într-un mesaj postat pe o rețea socială, Peter Magyar a făcut referire negativă cu privire la România, după închiderea de joi a centralei nucleare de la Cernavodă.

Măsurile puse în aplicare de Ungaria pentru a crește nivelul Dunării

Premierul maghiar Peter Magyar a anunțat că au început operațiunile pe Dunăre, iar două reactoare ale centralei Paks funcționează în continuare. Ungaria va scufunda barje, cu scopul de a crește nivelul fluviului, însă va construi și un dig din pietre, pentru care a mobilizat armata.

„Munca la Paks se desfășoară într-un ritm intens. În prezent are loc poziționarea și fixarea primei barje. În scurt timp va ajunge și cea de-a doua barjă. Pe malul drept al Dunării, pregătirea terenului a fost finalizată, lucrările de amenajare a drumurilor sunt în desfășurare, iar a început amplasarea pietrelor, pe baza planurilor elaborate de cei mai buni ingineri.

Pe malul stâng, forțele armatei amenajează zona de organizare a șantierului și depozitele. Și pe această parte, lucrările la construcția structurii vor începe chiar astăzi. În prima etapă vor fi încorporate 35.000 de tone de piatră, iar ulterior încă 110.000 de tone”, a scris Peter Magyar.

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Peter Magyar a spus că România a închis centrala nucleară de la Cernavodă

„În prezent, două turbine ale Centralei Nucleare de la Paks produc energie în condiții de siguranță. Între timp, centrala nucleară din România despre care s-a vorbit atât de mult a trebuit să fie oprită complet.

La Paks, specialiștii din domeniul gospodăririi apelor și al energiei, împreună cu armata, desfășoară lucrările coordonat, sub conducerea Oficiului pentru Administrarea Apărării. La ora 15:00, voi prezenta, în cadrul unei conferințe de presă, alături de specialiști, detaliile acestei construcții, o lucrare de o amploare care nu a mai fost văzută de trei decenii”, a anunțat Peter Magyar.

Amintim că premierul Ungariei, Peter Magyar, a transmis miercuri, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, că a solicitat „construirea imediată” a unui dig de piatră pe Dunăre. El a cerut un plan pentru scufundarea a două barje de câte 80 de metri, cu scopul de a crește nivelul Dunării în proximitatea centralei nucleare Paks.

Acum câteva zile, Magyar spunea că nivelul Dunării a crescut cu 19 centimetri.

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