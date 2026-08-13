Cum s-a văzut eclipsa de Soare în Horsham, sudul Angliei. Cititor DC NEWS: Ochelarii speciali, greu de găsit. Oamenii și-au luat strecurători de bucătărie - FOTO/VIDEO

eclipsa de soare Horsham Park

Milioane de oameni au asistat, miercuri seară, la cel mai important eveniment astronomic al anului - o eclipsă totală de Soare, prima după aproape 3 decenii.

Pentru aproape 2 minute și jumătate, Soarele a dispărut de pe cer în mai multe zone ale globului. Eclipsa de Soare s-a văzut cel mai bine din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și nordul Rusiei.

Oamenii din multe alte regiuni din emisfera nordică au experimentat o eclipsă parțială de Soare, inclusiv părți din nordul Statelor Unite (de la Alaska până la Carolina de Nord), cea mai mare parte a Canadei, o mare parte din Europa și nord-vestul Africii.

În Marea Britanie, eclipsa solară a fost una parțială, dar a fost foarte aproape de a fi totală, cu între 90% și 96% din Soare ascuns în întreaga țară. Oamenii care locuiesc în vestul Angliei au avut șansa de a vedea cea mai mare parte a soarelui acoperită: 95% în Plymouth, 93,2% în Cardiff și 93,1% în Belfast. Locuitorii din Manchester au văzut o acoperire a soarelui de 91,9%, iar londonezii - 91,4%. Mai la nord și la est, oamenii au putut observa eclipsa în proporții mai mici, Edinburgh - 90,7%, Newcastle - 90,2%, cea mai mică acoperire fiind în Shetland - 88%.

Cititor DC NEWS: Ochelarii speciali au fost greu de găsit. Unii au folosit strecurători de bucătărie pentru a proiecta formele eclipsei

În Horsham Park, în sudul Angliei, zeci de oameni s-au adunat miercuri seara pentru a vedea eclipsa. Au venit în număr mare, în familie sau cu prietenii. S-au echipat cu pături, ochelari, sucuri și gustări, în așteptarea evenimentului astronomic.

Acoperirea maximă a Soarelui a fost de aproximativ 92%, în jurul orei 19:14. Vlad, un român stabilit în Anglia, a mers să vadă eclipsa de Soare împreună cu prietenii lui. Spune că a fost printre norocoșii care au reușit să își cumpere din timp ochelari speciali, greu de găsit din cauza cererii mari. Alți britanici au venit în parc echipați cu strecurători de bucătărie pentru a proiecta formele eclipsei.

Deși a mai avut ocazia să vadă alte două eclipse totale de Soare, cea din 11 august 1999, pe care a urmărit-o din România și cea din 21 august 2017, pe care a văzut-o din New Jersey, spune că și eclipsa din acest an a fost una spectaculoasă.

„Am urmărit eclipsa de Soare din Horsham Park, în sudul Angliei, unde acoperirea maximă a Soarelui a fost de aproximativ 92%, în jurul orei 19:14. Chiar dacă nu a fost o eclipsă totală, precum cea pe care am trăit-o în România în 1999, experiența a fost remarcabilă și aproape suprarealistă. Mă așteptam să se întunece mai mult, însă, pentru câteva minute, lumina s-a schimbat ca într-o zi înnorată, deși cerul era în mare parte senin. În contextul celui de-al cincilea val de căldură din această vară în Marea Britanie, s-a simțit și o ușoară scădere a temperaturii, ceea ce a fost chiar plăcut.

În parc, mulți oameni au încercat să urmărească fenomenul, iar unii au folosit chiar strecurători de bucătărie pentru a proiecta formele eclipsei, deoarece ochelarii speciali au fost greu de găsit. Eu am reușit să cumpăr o pereche de pe Amazon cu aproximativ 4 lire sterline. Chiar și fără întunericul spectaculos al eclipsei din 1999, schimbarea luminii și atmosfera din acele câteva minute au făcut momentul memorabil. Am avut, de asemenea, ocazia să văd o eclipsă totală de Soare în august 2017, când mă aflam în New Jersey, SUA. A fost o experiență cu totul diferită, deoarece întunericul aproape complet și transformarea bruscă a zilei în noapte fac ca o eclipsă totală să fie mult mai spectaculoasă decât una parțială", ne-a spus Vlad.

Britanic: Înconjurați de atât de mulți oameni care împărtășeau același moment extraordinar, cu toții am avut parte de o experiență memorabilă

"Horsham Park a fost plin de emoție și entuziasm. Majoritatea oamenilor și-au luat ochelari speciali pentru a urmări eclipsa.

Pentru mulți dintre copii, aceasta a fost prima experiență de acest fel, iar sentimentul de uimire și fascinație a fost cu adevărat magic. Înconjurați de atât de mulți oameni care împărtășeau același moment extraordinar, cu toții am avut parte de o experiență memorabilă", ne-a declarat Chris, un britanic, prietenul lui Vlad.

De ce unii oameni și-au luat strecurători de bucătărie de acasă

Oamenii și-au luat strecurători de bucătărie de acasă pentru a putea privi eclipsa de Soare în siguranță, din moment ce nu au mai găsit ochelari speciali. Strecurătoarea se ține astfel încât lumina Soarelui să treacă prin găurile ei și să formeze pe o suprafață albă mai multe imagini mici ale Soarelui.

În timpul eclipsei, aceste imagini arătau treptat forma Soarelui acoperit de Lună. Metoda este una sigură deoarece nu privești Soarele direct, ci doar imaginea proiectată. Specialiștii nu recomandă urmărirea unei eclipse cu ochiul liber deoarece lumina puternică a Soarelui poate afecta retina și poate provoca leziuni oculare permanente, chiar dacă nu simți imediat durere.

Poți vedea AICI imagini cu eclipsa de Soare din mai multe țări.