Scandal la Cernavodă: Reporterul România TV, oprit de jandarmi când încerca să-i pună întrebări primarului

Sursa foto: Captură România TV

Un reporter România TV a încercat să îi adreseze câteva întrebări primarului din Cernavodă, însă discuția a devenit tensionată, iar reporterul a fost rugat să plece.

Pe fondul crizei energetice și al problemelor legate de funcționarea Reactorului 2 de la Cernavodă, primarul orașului organizează în această perioadă „Zilele orașului”, un eveniment care se desfășoară pe parcursul a șapte zile și include spectacole de lumini și concerte. Pentru organizarea acestui festival, primăria a alocat un buget de 1,4 milioane de lei.

Reporterul România TV, Bogdan Borza, a mers la Cernavodă, la festivalul organizat de primarul Liviu-Cristian Negoiță, pentru a-i adresa câteva întrebări.

„Domnule Negoiță, de la România TV suntem. V-am căutat toată ziua”, a spus reporterul.

„Am invitați”, a spus primarul.

„Aveți invitați, dar sunteți un personaj care a fost căutat toată ziua”, a spus reporterul.

„V-am chemat eu?”, a întrebat primarul.

„Păi nu m-ați chemat, dar v-am căutat pentru că e o situație extrem de importantă”, a spus reporterul.

„Mulțumesc. Sunt cu niște invitați... Vă rog eu frumos”, a mai spus primarul.

„Vi se pare normal ca în momentul în care mâine se închide centrala de la Cernavodă, esențială pentru energia din România...”, a spus reporterul.

„La Costinești ați fost?”, a întrebat primarul.

„Am transmis și de la Cluj, am transmis și de la Costinești, am transmis de peste tot”, a spus reporterul.

Ulterior, primarul a refuzat să mai vorbească cu reporterul România TV și un apropiat al acestuia a încercat să pună mâna pe cameră pentru a împiedica filmarea. La scurt timp, și-au făcut apariția și doi jandarmi care au rugat reporterul România TV să plece.

Sursă foto: Captură România TV

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Elena Cristian: Ni se cere să facem economie la curent și fix la Cernavodă se întâmplă așa ceva

Elena Cristian, analist DC Business, a criticat lipsa unei reacții din partea conducerii PNL cu privire la situația de la Cernavodă și a pus sub semnul întrebării organizarea festivalului, în condițiile în care autoritățile cer populației să reducă consumul de energie.

"M-am uitat după reacția conducerii PNL cu privire la ceea ce se întâmplă la Cernavodă. Nu am văzut nimic. Nu am văzut ca acest primar să fie chemat și întrebat de ce a făcut această chestiune. Nouă ni se spune să nu mai spălăm începând cu ora 20:00, să nu mai dăm drumul la aerul condiționat, să închidem luminile și așa mai departe.

Toate acestea sunt cerute de Ilie Bolojan, șeful domnului primar, care este și ministrul Energiei. Nu mi se pare corect. Cred că oamenii din oraș puteau trăi și fără acel festival de șapte zile. Putea fi amânat acest eveniment, pentru că zilele orașului sunt și la anul. Nu sunt doar o dată în viață.

Deci, asta chiar este o chestiune care te înfurie, pur și simplu fără să te gândești la altceva. Mi se pare incredibil cum ni se cere să facem economie la curent și fix la Cernavodă se întâmplă așa ceva. Nu poți să ceri marilor consumatori să oprească producția.

M-am uitat acum pe câteva cifre care mi se par foarte grave. Un minut de oprire ne costă 10.000 de dolari. Un singur minut. În metalurgie și rafinării, 24 de ore înseamnă o pierdere de 3 milioane de dolari. Vorbim despre sume foarte mari care se pierd și despre lipsa unei strategii.

Eu am informații pe surse. Sper ca în perioada următoare, poate chiar azi sau mâine, să putem să dăm aceste informații după ce intrăm în posesia unor documente.

Se pare că acest guvern a fost informat în mai de către companiile de profil că la Cernavodă sunt probleme și că, dacă nu se vor lua măsuri, se va ajunge la închiderea Reactorului 2. Sunt documente semnate, trimise la guvern și cred că cineva ar trebui să facă o anchetă în acest sens și să ne explice de ce am ajuns în această situație", a spus Elena Cristian într-o intervenție la România TV.



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