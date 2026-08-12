RO-Alert în Constanța: Incendiu cu mari degajări de fum la un centru de colectare mase plastice din comuna Lumina / Update 2

Incendiu în Lumina, Constanța, miercuri - Foto Constanța Info

Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit, miercuri, la un centru de colectare mase plastice din comuna Lumina, judeţul Constanţa.

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ISU Dobrogea transmite că, în total, intervin 8 mașini de stingere, o autoplatformă, un CBRN și un Smurd, însă și sprijin de la ISU Tulcea cu încă 2 mașini de stingere.

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Incendiul se manifestă la un depozit de uleiuri cu o suprafață de 5.000 mp și acoperișul unei locuințe P+1 cu o suprafață de 20 metri pătrați.

Știrea inițială

Pompierii ISU Dobrogea intervin pentru singerea unui incendiu produs la un centru de colecatare mase plastice în județul Constanța. A fost emis și un mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum, care sunt vizibile de la câțiva kilometri distanță.