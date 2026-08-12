Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri RO-Alert în Constanța: Incendiu cu mari degajări de fum la un centru de colectare mase plastice din comuna Lumina / Update 2

RO-Alert în Constanța: Incendiu cu mari degajări de fum la un centru de colectare mase plastice din comuna Lumina / Update 2

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 12 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
incendiu lumina constanta
Incendiu în Lumina, Constanța, miercuri - Foto Constanța Info

Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit, miercuri, la un centru de colectare mase plastice din comuna Lumina, judeţul Constanţa.

Știre în curs de actualizare...

Update 2 

ISU Dobrogea transmite că, în total, intervin 8 mașini de stingere, o autoplatformă, un CBRN și un Smurd, însă și sprijin de la ISU Tulcea cu încă 2 mașini de stingere.

Update

Incendiul se manifestă la un depozit de uleiuri cu o suprafață de 5.000 mp și acoperișul unei locuințe P+1 cu o suprafață de 20 metri pătrați.

Știrea inițială

Pompierii ISU Dobrogea intervin pentru singerea unui incendiu produs la un centru de colecatare mase plastice în județul Constanța. A fost emis și un mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum, care sunt vizibile de la câțiva kilometri distanță.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close