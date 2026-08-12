Legea Anastasia, prea blândă? Exemplul din Marea Britanie care i-ar putea speria pe teribiliştii din România

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Legea Anastasia îi trimite la închisoare pe şoferii care provoacă accidente mortale, dacă s-au urcat la volan băuţi, drogaţi sau fără permis de conducere. Cu toate astea, legea este considerată prea blândă de specialişti.

Siguranţa rutieră din România este, încă, un subiect care nu ajunge des pe masa Parlamentului. Legea Anastasia, iniţiată de Robert Cazanciuc, a fost unul dintre momentele rare în care parlamentarii au decis în favoarea reducerii numărului de accidente mortale. Astfel, şoferii care provoacă accidente mortale sunt trimişi la închisoare dacă au fost la volan băuţi, drogaţi sau fără permis de conducere. Specialiştii în siguranţă rutieră consideră că legea este, însă, prea blândă.

Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, vine cu exemplul Marii Britanii, acolo unde pedepsele pentru astfel de fapte sunt mult mai dure: 25 de ani de închisoare cu executare.

"Legea Anastasia este blândă. În Anglia, de exemplu, conceptul ăsta de a produce accident mortal sub influenţa alcoolului/drogurilor, fără permis sau având o viteză cu peste 70 km/h peste limita legală, nu mai duce conducătorul auto în zona de culpă. Îl scoate de acolo şi îl duce în zona de intenţie indirectă. Şi vorbim de detenţiune până la 25 de ani. Ei nu se joacă! E stabilit în lege. Ori noi avem în lege pedeapsa cu închisoarea între 2 şi 7 ani.

Dacă am băut, dacă am fost drogat când am condus, ce să mai vorbim de concept rezonabil? Un om fără studii superioare, fără să fie specializat, înţelege că nu ai ce să cauţi la volan dacă ai băut, dacă te-ai drogat. Nu mai vorbim dacă nu ai permis. Deci este evident că lucrurile, plecând de la conceptul de rezonabil, nici nu ar trebui discutate. Dar ele sunt prezente în discuţiile noastre, pentru că ele produc efecte juridice foarte multe în România", a declarat Cătălin Codescu.

Avertisment pentru şoferi. Viteza prea mare, pericol uriaş

Conform specialistului, şoferii care merg cu viteză peste limita legală, mai ales în localitate, nu mai pot spune că nu au ştiut ce consecinţe poate avea fapta lor. Acesta dă exemplul unor şoferi prinşi de aparatul radar cu 140 km/h în localitate şi spune ce consecinţe pot exista pentru potenţialele victime.

"Graniţa între a nu se întâmpla nimic şi a se întâmpla o tragedie este extrem de fină. Vedem şoferi, şi am avut cazuri celebre, care conduc cu 140 km/h în localitate. Acolo despre ce concept rezonabil să mai vorbeşti? Când creşti viteza, scade câmpul vizual şi scade posibilitatea să mai manevrezi maşina. Nu mai ai cum! Mai mult decât atât, în localitate e mai grav decât în afara localităţii. În afara localităţii te duci pe câmp! În localitate, de la 50 km/h în sus, orice kilometru în plus amplifică de câteva ori riscul de a se produce accidentul cu consecinţe grave, că nu ai spaţiu de manevră.

Când mergi cu 140 km/h în localitate şi spui "n-am vrut", nu mai eşti în conceptul de rezonabil. Nu ai cum să fii considerat un om obişnuit care nu şi-a dat seama de ceva. E depăşit de mult conceptul ăsta. Este evident că, la acea viteză, orice risc care apare se transformă în accident cu consecinţe grave. La peste 50 km/h, un impact direct între vehicul şi pieton înseamnă 85-90% decesul victimei. La peste 60 km/h, 99,9% decesul victimei. Ori în momentul în care circuli în localitate cu mai mult de 60 km/h, din start ar trebui să ştii că un impact direct cu un pieton înseamnă decesul victimei. Şi atunci, unde este caracterul rezonabil al conduitei tale în trafic, când mergi cu peste 100 km/h în localitate?", a mai declarat Cătălin Codescu.