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DCNews Economie Povestea „bijuteriei” industriale a României. „Acest diamant de o mie de carate a fost distrus” / video

Povestea „bijuteriei” industriale a României. „Acest diamant de o mie de carate a fost distrus” / video

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 11 Aug 2026
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agerpres_639955
Hu Yaobang secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, impreuna cu Nicolae Ceausescu, vizita la Intreprinderea de masini grele Bucuresti (IMGB).

Întreprinderea de Mașini Grele București (IMGB) a fost cel mai mare colos al industriei grele din comunism, proiectat pentru piese energetice și utilaje industriale.

Petre Roman a vorbit despre capacitatea industrială pe care România o avea în trecut. Fostul premier a dat exemplul IMGB, fosta Întreprindere de Mașini Grele București. Petre Roman a amintit rolul pe care industria românească îl avea inclusiv în realizarea echipamentelor destinate Centralei Nucleare de la Cernavodă. A mai spus și că dispariția vechii capacități industriale este o pierdere uriașă.

IMGB a produs echipamente pentru Cernavodă


Rolul industriei de pe platforma IMGB în proiectul nuclear de la Cernavodă este documentat. Uzina producea utilaje și componente industriale de mari dimensiuni, iar aici a fost realizată inclusiv prima turbină de 700 MW destinată Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Petre Roman a zis că la IMGB funcționa cea mai mare presă din lume, japoneză, care nu exista... în Japonia. Această bijuterie, acest diamant de o mie de carate, a fost distrus.

„IMGB-ul a fost una dintre cele mai mari bătăi de joc. Pentru că IMGB-ul era o întreprindere de cel mai larg nivel. Imaginați-vă că făcea și turbine. Deci, pe lângă faptul că făcea toată servohidraulica pentru centrala nucleară, făcea și turbine care se vindeau în toată lumea. Turbina de la Cernavodă este General Electric.

Dar IMGB-ul era atât de bine gândită și dotată, trebuie să spun adevărul, nu? La IMGB funcționa cea mai mare presă din lume, japoneză, care nu exista în Japonia. Această bijuterie, acest diamant de o mie de carate, a fost distrus. E foarte amarnic, dar ar fi bine să trecem peste și să vedem ce putem face acum”, a spus Petre Roman.

„IMGB-ul a fost una dintre cele mai mari bătăi de joc. Pentru că IMGB-ul era o întreprindere de cel mai larg nivel. Imaginați-vă că făcea și turbine. Deci, pe lângă faptul că făcea toată servohidraulica pentru centrala nucleară, făcea și turbine care se vindeau în toată lumea. Turbina de la Cernavodă este General Electric.

Dar IMGB-ul era atât de bine gândit și dotat, trebuie să spun adevărul, nu? La IMGB funcționa cea mai mare presă din lume, japoneză, care nu exista în Japonia. Această bijuterie, acest diamant de o mie de carate, a fost distrus. E foarte amarnic, dar ar fi bine să trecem peste și să vedem ce putem face acum”, a zis Petre Roman într-un interviu la DC News.

VEZI ȘI: Ce mașină conduce Petre Roman: De când o am, e o încântare / video
 

13.000 de persoane lucrau pe platforma IMGB înainte de 1989


Pe platforma IMGB lucrau, înainte de anii '90, 13.000 de angajați la mai multe societăți precum FECNE, General Turbo, Upetrolam, Romenergo Mecanic, Forja si Turnatoria IMGB.

Societatea IMGB a fost privatizată în anul 1998, fiind preluată de societatea norvegiană Kverne. În anul 2006, Doosan a cumpărat Turnătoria și Fonta IMGB și au investit în modernizarea și automatizarea utilajelor de pe plaforma industrială cu o suprafață de totală de peste 50 de hectare.

Demolarea IMGB, realizată de compania BS Recycling


În februarie 2022 a fost demolată în totalitate prima hală de pe fosta platformă IMGB, colosul care mai era numit și „mândria industriei lui Ceaușescu”.

Consiliul Concurenței a autorizat în toamna anului 2020 tranzacția prin care Societatea de Investiţii Financiare Banat Crişana SA (SIF Banat-Crişana) a preluat compania Doosan IMGB SA, cea care deţine cea mai mare parte din terenul fostei platforme IMGB, conform Adevărul.

Mai apoi, SIF1 a desemnat pentru demolarea fostei zone industriale un consorţiu de firme al cărui lider este compania clujeană BS Recycling, cu istoric în demolări speciale pentru OMV, Rompetrol sau Lukoil.

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Comentarii (10)

Corneliu   •   11 August 2026   •   23:12

Din 2007 odată cu intrarea României în UE s-a declanșat treptat-treptat apocalipsa distrugerii industriilor românești și a celorlalte ramuri ale economiei naționale.

Bear with me   •   11 August 2026   •   23:04

Fabricile "Timpuri Noi" ṣi "Maṣini Grele" urmau sā fie comasate într-un nou concern: "Timpuri Grele" (banc din anii '80)

Adrian   •   11 August 2026   •   23:01

Am avut întrerupere de curent!Toate sculele dispozitivele și utilajele care erau specifice centralei de la Cernavodă au început sa fie distruse sistematic și coordonat!Eu atunci am plecat,dacă u plecam ma dădeau ei afara ca ma opunem cu vehementa!Deja era treaba serviciilor specializate,dar nimeni nu a intervenit !Tu ai făcut parte di tre cei care au distrus țara!

Adrian   •   11 August 2026   •   22:46

Roman! Știi ce mi sa spus în anul 2000, de un omolog din Norvegia?O preiei sub orice forma și o dustrugi!!Când am văzut ca urmăreau cu prioritate distrugerea sculelor și dispozitivelor cât și a utilajelor am plecat!

Valter Cojman   •   11 August 2026   •   22:46

La fel ca Rulmentul Brasov, Tractorul Brasov, ARO Campulung, etc.
Totul la ordinul UE si SUA.

Adrian   •   11 August 2026   •   22:27

Inadervente!!Presa de 12000 de tone a fost făcută în IMGB,la fel ca și manipulatori acesteia!!A mai fost construita o presa identica la CUG Iași! Deci nu era perla!La sfârșitul anului 1989 erau angajați peste 15000 de oameni!Utilajul cel mai scump era caruselul de 16 metri cu comanda numerica din secția mecanica 3! Uzina a fost vândută împreună cu casa de cultură nou construita pe enorma suma de 500000 de dolari! La o săptămână noul proprietar a vândut casa de cultură cu 1500000 de dolari! Da am scris bine un milion și jumatate! Cei care au vândut, PNL și PNT!! IAR TU AI FOST CEL CARE A ZIS VORBELE DESPRE INDUSTRIA ROMÂNIEI!!! În anul 1989 eram șeful unei secții cu 1300 de angajați,iar tu asistent sau șef de lucrări la o facultate din Politehnica!Aveam atunci dublul salariului tau!

tb   •   11 August 2026   •   21:55

Toarasul din poza a uitat ce spunea de industria romaneasca pe cand eria p.ministru.....Un morman de fiare vechi .
Acum cu tupeu lauda imgb ,...."perla industriei ,aurul roamniei ,....etc,...ce este nascut din teva cominternistilor ramane cum am stabilit conserve rusesti crescyte cu mandrue poatrihotica te teritoriul romanesc.
Asti-as tupeistii de astazi care inca mai trag sforile pe melegurile noastre .
DC e nou,....poate ca si scurtu comentariu ,nu va da bine in bibilica .

Florin   •   11 August 2026   •   21:50

Jigodia se denunță singura,el este cel care spunea în 1990 ca industria romaneasca este " un morman de fiare vechi " .

Adrian   •   11 August 2026   •   21:21

Mai Roman!!Cine a zis ca industria României este un morman de fiare vechi???Ție chiar nu-ți este rușine sa cânți prohodul IMGB- lui??Și ca să opunem pe aia dreapta,ăștia care sunt la putere acum au dat-o pe un leu în 1998!

8=====>   •   11 August 2026   •   21:16

Marsh ma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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