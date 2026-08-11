Povestea „bijuteriei” industriale a României. „Acest diamant de o mie de carate a fost distrus” / video

Hu Yaobang secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, impreuna cu Nicolae Ceausescu, vizita la Intreprinderea de masini grele Bucuresti (IMGB).

Întreprinderea de Mașini Grele București (IMGB) a fost cel mai mare colos al industriei grele din comunism, proiectat pentru piese energetice și utilaje industriale.

Petre Roman a vorbit despre capacitatea industrială pe care România o avea în trecut. Fostul premier a dat exemplul IMGB, fosta Întreprindere de Mașini Grele București. Petre Roman a amintit rolul pe care industria românească îl avea inclusiv în realizarea echipamentelor destinate Centralei Nucleare de la Cernavodă. A mai spus și că dispariția vechii capacități industriale este o pierdere uriașă.

IMGB a produs echipamente pentru Cernavodă



Rolul industriei de pe platforma IMGB în proiectul nuclear de la Cernavodă este documentat. Uzina producea utilaje și componente industriale de mari dimensiuni, iar aici a fost realizată inclusiv prima turbină de 700 MW destinată Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Petre Roman a zis că la IMGB funcționa cea mai mare presă din lume, japoneză, care nu exista... în Japonia. Această bijuterie, acest diamant de o mie de carate, a fost distrus.

„IMGB-ul a fost una dintre cele mai mari bătăi de joc. Pentru că IMGB-ul era o întreprindere de cel mai larg nivel. Imaginați-vă că făcea și turbine. Deci, pe lângă faptul că făcea toată servohidraulica pentru centrala nucleară, făcea și turbine care se vindeau în toată lumea. Turbina de la Cernavodă este General Electric.

Dar IMGB-ul era atât de bine gândită și dotată, trebuie să spun adevărul, nu? La IMGB funcționa cea mai mare presă din lume, japoneză, care nu exista în Japonia. Această bijuterie, acest diamant de o mie de carate, a fost distrus. E foarte amarnic, dar ar fi bine să trecem peste și să vedem ce putem face acum”, a spus Petre Roman.

„IMGB-ul a fost una dintre cele mai mari bătăi de joc. Pentru că IMGB-ul era o întreprindere de cel mai larg nivel. Imaginați-vă că făcea și turbine. Deci, pe lângă faptul că făcea toată servohidraulica pentru centrala nucleară, făcea și turbine care se vindeau în toată lumea. Turbina de la Cernavodă este General Electric.

Dar IMGB-ul era atât de bine gândit și dotat, trebuie să spun adevărul, nu? La IMGB funcționa cea mai mare presă din lume, japoneză, care nu exista în Japonia. Această bijuterie, acest diamant de o mie de carate, a fost distrus. E foarte amarnic, dar ar fi bine să trecem peste și să vedem ce putem face acum”, a zis Petre Roman într-un interviu la DC News.

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13.000 de persoane lucrau pe platforma IMGB înainte de 1989



Pe platforma IMGB lucrau, înainte de anii '90, 13.000 de angajați la mai multe societăți precum FECNE, General Turbo, Upetrolam, Romenergo Mecanic, Forja si Turnatoria IMGB.

Societatea IMGB a fost privatizată în anul 1998, fiind preluată de societatea norvegiană Kverne. În anul 2006, Doosan a cumpărat Turnătoria și Fonta IMGB și au investit în modernizarea și automatizarea utilajelor de pe plaforma industrială cu o suprafață de totală de peste 50 de hectare.

Demolarea IMGB, realizată de compania BS Recycling



În februarie 2022 a fost demolată în totalitate prima hală de pe fosta platformă IMGB, colosul care mai era numit și „mândria industriei lui Ceaușescu”.

Consiliul Concurenței a autorizat în toamna anului 2020 tranzacția prin care Societatea de Investiţii Financiare Banat Crişana SA (SIF Banat-Crişana) a preluat compania Doosan IMGB SA, cea care deţine cea mai mare parte din terenul fostei platforme IMGB, conform Adevărul.

Mai apoi, SIF1 a desemnat pentru demolarea fostei zone industriale un consorţiu de firme al cărui lider este compania clujeană BS Recycling, cu istoric în demolări speciale pentru OMV, Rompetrol sau Lukoil.