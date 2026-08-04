Ce măsuri ia Oradea pentru a reduce consumul de energie electrică după apelurile lui Bolojan. Anunțurile făcute de primarul Florin Birta

Ilie Bolojan / Foto Agerpres

Primăria Oradea va implementa o serie de măsuri menite să diminueze consumul de energie în orele de vârf, în contextul în care România se confruntă cu o presiune crescută asupra Sistemului Energetic Național, pe fondul secetei prelungite, care a redus producția de energie, și al consumului ridicat din orele de seară.

Pentru a contribui la reducerea presiunii asupra Sistemului Energetic Național și la apelurile făcute în acest sens de premierul interimar demis Ilie Bolojan, Primăria Oradea va pune în aplicare un set de măsuri care vizează diminuarea consumului de energie în intervalele de vârf.

Măsurile anunțate de primarul Florin Birtea

Printre măsurile anunțate de primarul Florin Birta se numără aprinderea iluminatului public cu o oră mai târziu, solicitarea adresată companiilor din municipiu de a-și reduce ori reprograma consumul de energie în intervalul 19:00- 23:00, dar și creșterea producției de energie electrică livrate în rețeaua națională de către Termoficare Oradea.

„Făcând o analiză cu colegii mei din primăria Oradea și de la direcția tehnică și consultându-mă cu colegii de la Electrica, am decis să luăm unele măsuri pentru reducerea acestui consum și anume să amânăm cu o oră aprinderea iluminatului public în municipiul Oradea, cel puțin pe această perioadă a secetei și până când vom reveni cu producția de energie electrică la nivel național, la un nivel care să ne permită să revenim la vechiul program”, a spus primarul Florin Birta.

Iluminatul public din Oradea va fi aprins cu o oră mai târziu pentru a economisi energie

„Astfel, iluminatul public, care de obicei se aprindea în jurul orei 9, va fi aprins în Oradea în jurul orei 10, ora 22. Asta tradus în consum înseamnă o reducere de 3,3 MW pe zi, exact în acel interval în care România are nevoie de mai multă energie, exact în acel interval în care consumatorii casnici consumă cea mai multă energie, intervalul 19-23”, a mai afirmat Florin Birta.

Modificarea orei de aprindere a început luni seară. Electrica va interveni la posturile de aprindere, dar schimbarea nu poate fi făcută în același timp în toate zonele orașului.

Florin Birta a spus că vor fi necesare între una și trei zile în acest sens. Astfel, în această perioadă, în unele zone din Oradea iluminatul va fi aprins la ora 21:00, iar în altele la ora 22:00.

„Nu toate posturile de aprindere pot fi modificate într-o zi, avem nevoie de una, două, trei zile pentru a modifica toate aceste posturi de aprindere, astfel încât o parte din oraș astăzi se va aprinde de la ora 10, o parte de la ora 9, dar treptat, în două-trei zile, tot orașul va avea iluminatul public cu începere de la ora 10”, a precizat Florin Birta.

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Florin Birta, apel către cetățeni



De asemenea, Florin Birta le-a cerut cetățenilor să aibă răbdare până la ora 22:00 în situația în care iluminatul public nu este aprins la ora obișnuită.

„Rog cetățenii care locuiesc în diferite zone ale orașului și văd că nu s-a aprins iluminatul încă la 9-9.30, să aibă puțină răbdare până la ora 10, pentru că la ora 10, cel mai târziu, iluminatul public va fi aprins, dar prin acest mod contribuim și noi cu o parte mică, dar consistentă la ceea ce înseamnă sistemul energetic național”, a declarat Florin Birta.

Primarul Florin Birta a mai anunțat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții Companiei de Apă Oradea, alimentarea cu apă în municipiu și în zona de operare se desfășoară în condiții normale. Totuși, compania recomandă folosirea responsabilă a apei pe fondul secetei. În același timp, edilul le-a cerut orădenilor și bihorenilor să reducă, pe cât posibil, consumul de energie electrică în intervalul 19:00-23:00 în următoarele una-două săptămâni, pentru a contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic național.

Măsuri în Parcul Industrial și la celelalte companii

Totodată, Florin Birta a spus că Primăria Oradea va discuta cu firmele din Parcul Industrial și cu celelalte companii din municipiu, cu scopul de a identifica soluții de reducere ori mutare a consumului de energie din intervalul de vârf 19:00-23:00.

În paralel, Termoficare Oradea va crește producția de energie electrică, urmând să genereze 50 MWh, instalațiile funcționând zi de zi între orele 18:00 și 02:00. În acest interval de timp vor fi produși aproximativ 350 MWh, energie care va fi livrată în Sistemul Energetic Național pentru a contribui la echilibrarea consumului, a mai anunțat primarul Florin Birta, într-o declarație pe contul său de Facebook.

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