Dacia și Ford opresc producția auto. Ilie Bolojan anunță măsura luată de marile uzine / video

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Producția la uzinele Dacia și Ford a fost temporar oprită, ambele companii intrând în revizie tehnică pentru a reduce consumul național de energie la orele de vârf. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, care a precizat că această decizie voluntară va genera o economie imediată de aproximativ 200 MW.

În cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o luni la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a anunțat că două mari companii din industria auto au decis să oprească producția pentru a face economie la energie.

„În această dimineață am avut consumuri în medie cu 200 MW mai scăzute și se vede această acțiune a companiilor legată de reducerea voluntară a consumului. Orele de presiune sunt cele de seară, iar în discuțiile pe care le-am avut azi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânșii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului la orele de seară în funcție de profilul pe care îl au și tehnologia cu care operează.

Una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică e partea de intrare în mentenanțe și partea de reparații. Două companii importante, mari consumatoare de energie, Dacia și Ford, sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19 august, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW. Această decizie o vor lua și alte câteva companii, pentru a avea o reducere voluntară a consumului de energie la orele de seară“, a spus, luni, Ilie Bolojan.

Premierul României: Mulțumesc românilor care înțeleg situația excepțională

„Mulțumesc tuturor românilor, care înțeleg că este o situație excepțională, cu care nu ne-am mai confruntat de mulți ani și în fața căreia dacă reacționăm unitar, dacă fiecare companie, autoritate, familie poate să facă o mică economie înseamnă că acestea se adună și au ca efect asigurarea necesarului de energie pentru toți consumatorii, atât pentru cei casnici, cât și pentru instituții, spitale, marile companii! În zilele următoare, vom adopta complementar o Hotărâre de Guvern, în cazul în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii, prin reducere voluntară, prin care avem un mecanism de pus în practică, prin Dispecerul Energetic Național de la Transelectrica de limitare a consumului.

Asta înseamnă că, cu 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit în funcție de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Este o măsură de rezervă, conform prevederilor legale, dacă va fi nevoie în zilele următoare“, a mai zis Ilie Bolojan.

Criză energetică în România, după închiderea centralelor pe cărbune

România a ajuns într-un punct sensibil din cauza închiderii treptate a vechilor centrale pe cărbune fără a pune rapid altceva în loc. Deși țara produce suficientă energie în condiții normale, în momentele cu vreme extremă, producția din surse hidro și nucleare scade semnificativ. Această lipsă de capacități de generare constante face ca sistemul să devină extrem de vulnerabil fix atunci când populația și companiile au cea mai mare nevoie de curent.

Pentru a evita căderile de rețea sau un deficit uriaș în orele critice, soluția provizorie a devenit gestionarea consumului la marii industriași. Fabricile mari sunt încurajate sau nevoite să își programeze reviziile tehnice și opririle de producție exact în aceste perioade critice.