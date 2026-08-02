Horoscop săptămânal. Venus intră în Balanță. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Pe 6 august, Venus își va începe tranzitul prin semnul Balanței, unul în care se simte foarte bine. Urmează o perioadă favorabilă pentru relații și colaborări, în care vom căuta echilibrul, armonia și frumuseța în tot ce ne înconjoară. Tranzitul lui Venus în Balanță din 2026 este unul mai special deoarece va avea parte și de o retrogradare.

Soarele din Leu va face un trigon cu Saturn retrograd din Berbec. Un aspect care ne va ajuta să ne păstrăm cumpătul, să fim răbdători și mai pragmatici.

Iar, pe 9 august, Mercur va intra în Leu, deci vom scăpa de efectele retrogradării.

Horoscop 3-9 august 2026 Berbec

Urmează mai multe deplasări ca de obicei. De asemenea, și multiple chestiuni administrative sau birocratice. Venus intră în casa a șaptea și vă ajutâ să îmbunătățiți viața socială, dar și să clarificați unele încurcături din punct de vedere relațional.

Horoscop 3-9 august 2026 Taur

Venus, propria guvernatoare, își începe tranzitul în casa a șasea. Vei fi mult mai preocupat de îmbunătățirea stilului de viață, optimizarea programului de muncă, dar și de a găsi mai mult timp pentru activitățile care îți aduc împlinire. Îți recomand să nu te grăbești cu tranzacțiile importante.

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Horoscop 3-9 august 2026 Gemeni

Marte se pregătește să iasă din semnul tău. Ceea ce înseamnă că vei deveni mai agitat ca de obicei sau mai fricos. Mercur, propriul guvernator, va intra în casa a treia, acolo unde se află și Jupiter. Vei primi curajul necesar să iei unele decizii, vei avea idei foarte bune și vei ști cum să îți organizezi sistemul financiar.

Horoscop 3-9 august 2026 Rac

Mercur va părăsi semnul tău, acolo unde a și retrogradat. Dispar din încurcături, găsești rezolvare la unele probleme și îți dai seama unde ai greșit. Te pregătești de intrarea lui Marte în semnul tău, deci îți recomandăm ca, pe durata săptămânii, să pui pe primul loc odihna.

Horoscop 3-9 august 2026 Leu

Relațiile cu prietenii pot deveni mai dinamice sau provocatoare ca de obicei. Este cazul să mai reduci viteza și să te adaptezi din mers. Unde fugi? Principalele aspecte astrologice te ajută să te întâlnești cu viața, să trăiești clipa. Vei beneficia de un plus de carismă și de talent oratoric.

Horoscop 3-9 august 2026 Fecioară

Este momentul să îți faci un buget pentru următoarea perioadă, de preferat până la final de 2026. Venus va intra în casa a doua, a banilor, de unde va și retrograda. Ceea ce înseamnă că vor apărea schimbări sau situații ciudate din acest punct de vedere. Și trebuie să fii pregătit.

Horoscop 3-9 august 2026 Balanță

Venus va intra în semnul tău. Pe moment, te vei bucura de acest tranzit. Te face să te simți mai bine în propria piele, atragi privirile, ești convingător. Însă, va și retrograda în curând. Deci nu te baza doar pe aparențe, mai ales din partea apropiaților.

Horoscop 3-9 august 2026 Scorpion

Ai nevoie de discreție în viața personală. Nu împărtăși prea mult celor din jur, ferește-te cât poți de bârfe sau de zvonuri! Marte se pregătește să iasă din casa a opta, deci te vei confrunta cu o stare de epuizare. Și poate că trebuie să înveți să spui “nu”.

Horoscop 3-9 august 2026 Săgetător

Relația cu partenerul va fi mai agitată. Se poate face din țânțar armăsar cu viteza luminii. Recomandarea principală este aceea de a te feri de certuri sau decizii radicale pe plan personal. Poate că este cazul să găsești un nou obiectiv important împreună cu familia sau persoana iubită.

Horoscop 3-9 august 2026 Capricorn

Venus își va începe tranzitul în casa a zecea. Și anunță o perioadă foarte dinamică pe plan profesional. Cariera și imaginea ta în societate se pot îmbunătăți, însă în timp și spațiu. Ai nevoie și de formă și de fond. Sau de răbdare și consecvență.

Horoscop 3-9 august 2026 Vărsător

Nu uita că Saturn, propriul guvernator, este retrograd și că nu are rost să îți faci planuri nerealiste. Adică, va fi un conflict între ce crede/vrea mintea ta și realitatea/limitele tale. Și poate alegi să petreci mai mult timp în offline, nu în online.

Horoscop 3-9 august 2026 Pești

Un lucru este cert! Nu vei avea energie și pentru problemele altora. Le ai deja pe ale tale! Deci nu face pe salvatorul. Și trebuie să te concentrezi pe situația financiară. Și pe cum și cât muncești. Poate este cazul să înveți să te bucuri de odihnă și liniște, nu să te stresezi suplimentar.